Pilar Pérez Soler Soria

Hay ocasiones en que la comida entra por los ojos, otras se degusta en la boca y las hay incluso en que se escucha. Estas últimas no tienen desperdicio y cuelan en nuestro día expresiones simpáticas se digan de forma más o menos acertada. Un ejemplo a mano es el ‘melón de agua’, apelativo coloquial con el que podemos referirnos a alguien sabiendo de antemano que no hay ni media ofensa, ni razón para el enfado, aunque no tengamos demasiado claro qué tipo de fruta es ésta: porque un melón de agua no es desde luego un melón, sino una sandía. Sí, un melón de agua es una sandía, protagonista hoy de la mesa con un gazpacho de sandía que llega recomendado por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, vía recetario de cocina saludable, publicado por su departamento.

Como la mayoría de gazpachos, el que propone el ministerio incorpora tomates, aunque su nombre sea Gazpacho de sandía y Feta. Todas las recetas, incluida ésta, pueden cocinarse en menos de diez minutos y «son baratas, con coste de entre uno y dos euros por ración (el 35 % está por debajo de un euro y el 90 % por debajo de dos euros). Y, por supuesto, son saludables y se han considerado en su elaboración las pautas de las guías nutricionales más actuales», suscribe Consumo.

Nos recuerda el ministerio que tomates y sandías son ricos en un pigmento rojo llamado licopeno y que varios estudios han demostrado que triturando tomate junto con aceite de oliva (como en este gazpacho) se mejora la absorción del licopeno.

La sencillez en la elaboración, al ser hechas con ingredientes accesibles y fáciles de encontrar, es otro aliciente para tener en cuenta la recomendación. Sin ahondar en la cuestión del precio, sí que conviene tener en cuenta y recordar al ministro que el kilo de fruta no cuesta lo mismo todos los años y que este verano, por ejemplo, el precio de la sandía es bastante superior a otros veranos.

Otro de los alicientes a la hora de decidirse a preparar este gazpacho es el tiempo de elaboración, ya que cuesta menos de diez minutos. El gazpacho «favorito» del Ministerio de Consumo será siempre el casero y así lo suscribe el recetario, que cuenta con la colaboración de Boticaria García. No obstante, Consumo añade que «en el supermercado existe gazpacho ‘de bote’ saludable» y recomienda buscar en la lista de ingredientes que contenga más de un 90 % de hortalizas y que esté elaborado con aceite de oliva virgen extra.

Sus ingredientes garantizan un plato muy saludable, bajo en calorías y grasas, con 76,13 kilocalorías y 5,13 por cada 100 gramos. Si hablamos de ración, este gazpacho con queso Feta tiene 310,40 kilocalorías y 20,92 por ración de 400 gramos.

Ingredientes para dos personas y elaboración

Para hacer este sabroso y saludable gazpacho necesitamos los siguientes ingredientes: un trozo de sandía de unos 250 gramos, ½ cebolleta (40 gramos), 1 diente de ajo, 3 tomates pera (250 gramos), 50 gramos de queso feta, ½ pimiento rojo (150 gramos), hojas de albahaca, aceite de oliva virgen extra, vinagre, sal y pimienta al gusto.