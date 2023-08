El adjudicatario del bar de Playa Pita ve "complicado" reabrir este verano

Redacción Soria

La zona de chiringuito del bar-restaurante de Playa Pita está devastada tras el incendio de este viernes y va a ser "complicado" retomar la actividad este verano, aunque el edificio principal se ha 'salvado' en cierta medida. Así lo avanza el adjudicatario de las instalaciones, quien añade que "no se sabe si podremos retomar el servicio de comidas con el otro edificio".

La Guardia Civil ha estado investigando ya en el lugar de los hechos el posible origen del fuego, si bien "por el momento se desconoce la causa" y se esperará a lo que dictaminen desde instancias oficiales.

La voz de alarma llegó "a través de un chico de Medio Ambiente que me ha llamado, porque un camionero de Covaleda que pasaba ha visto humo y ha avisado". A pesar de su celeridad en trasladar la situación, cuando han llegado los servicios de emergencia la zona del chiringuito de madera "estaba en ruinas". Durante en suceso "sólo se ha visto afectado el trozo de la terraza" y no ha llegado a convertirse en incendio forestal.

"Esto pasa porque no dejan dormir aquí", lamentó el adjudicatario. "Esto es un desierto por la noche y no hay nadie. Ni siquiera pueden estacionar vehículos de 1.00 a 7.00 horas". El fuego se declaró a las 6.07 horas, por lo que de no ser por el tino del camionero que lo advirtió podría haber alcanzado mayores proporciones hasta que quedase a la vista 'del público'.

Ahora toca esperar. "El martes vendrá el perito y nos dirá" qué se puede hacer con la actual situación. De momento la sensación es que "este año es complicado volver a ponerlo en marcha". Al menos, se cuenta con un seguro obligatorio por parte del concesionario y el Ayuntamiento de Soria al parecer tendría también cumplimentado este capítulo. Toca esperar para ver qué cobertura pueden brindar ante este caso.