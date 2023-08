Las rebajas dejan un verano «flojo» en Soria pero al alza en Camaretas

Milagros Hervada Soria

Las rebajas de verano van llegando a su fin y lo hacen con un balance desigual. Mientras en la capital, la Federación de Comercio, FecSoria, califica la campaña de «floja», en el centro comercial Camaretas los resultados han sido mucho más positivos, con un alza de ventas en julio del 3,6% en la media de establecimientos.

Desde FecSoria destacan que los diferentes establecimientos han tenido distintos comportamientos, «a unos les ha ido mejor que a otros», reconoce su presidente, Adolfo Sainz, aunque en conjunto, el mes de julio decepcionó: «Pensábamos que iba a ser bueno y no ha sido así».

Lo atribuye a que el mes pasado no registró tanta afluencia de visitantes como cabía esperar, a lo que suma las constantes tormentas -«el peor enemigo es la lluvia»- que motivaron que los potenciales clientes no salieran de casa. Y lo más claro, «la gente se inclina por gastarse el dinero en ocio, en disfrute», por lo que, asegura Sainz, los bares y restaurantes están más llenos que las tiendas.

Las rebajas de moda y calzado, ya sin un periodo concreto de vigencia, han perdido algo de «agresividad», en referencia a descuentos elevados, sin dejar de ser atractivas. «Cada vez lo son menos, porque no puedes hacer frente a esos grandes descuentos de antes, porque si no, no te queda margen», comenta, enlazando con la situación de inflación que afecta a clientes pero también a comerciantes, «que también tenemos que pagar el mayor coste de la materia prima y los lógicos de la luz y otras facturas».

Una situación que en el sector se está viendo traducido en el cierre de establecimientos, como recuerda Sainz citando las estadísticas, ya que «uno de cada cuatro comercios ha cerrado en los últimos diez años». El golpe que sigue propinando internet es mortal. «La gente prefiere comprar por internet, aunque ni se lo pueden probar, y si nos les vale, lo devuelven, con la huella ecológica que eso supone», lamenta. Con todo, el sector del comercio de proximidad aguanta después de varias crisis, una pandemia y ahora la inflación.

Las rebajas están ya próximas a acabar para comenzar con la nueva temporada, y en el centro comercial Camaretas va llegando el momento del remate final. En este caso, las ventas han sido buenas en julio y el mes de agosto se augura en la misma línea, como apunta su gerente, Félix Sanz. «Las ventas han sido positivas, a nivel general, alcanzando ya las cifras de 2019», es decir, datos prepandemia. «Sobre todo en julio porque ha habido más visitantes», añade, posiblemente los que han faltado en la capital.

En concreto, el centro comercial Camaretas incrementó sus datos de rebajas un 3,6% respecto al año pasado, con descuentos similares a otras temporadas, entre el 50% y el 70% las máximas, y en agosto sigue esa tendencia, puntualiza Sanz, quien recuerda que Camaretas se reforzará en septiembre con la nueva bolera y otro restaurante que sumar a su oferta gastronómica.