Los diputados tienen 1,2 millones en sus cuentas y deben lo mismo al banco

José Sosa Soria

La Diputación provincial de Soria ha publicado esta semana la declaración de bienes de los 25 diputados provinciales. La documentación se expone después de que se conocieran los datos de los concejales municipales y los parlamentarios nacionales dado que la Diputación de Soria tardó en constituirse por la polémica en torno al conteo de los votos en los pueblos de menos de 100 habitantes. En conjunto, los 25 miembros de la corporación provincial tienen 1,25 millones de euros en sus cuentas corrientes, aunque hay algunos como Eduardo Álvarez de Vox que no ha rellenado toda su información o Elia Jiménez, cuyos documentos no son visibles aún. Por contra, los diferentes créditos y prestamos contratados suponen que el conjunto de los diputados deba también 1,2 millones a los bancos y entidades financieras.

La Diputación de Soria está gobernada por el PP con un grupo de 13 diputados con el presidente, Benito Serrano, al frente. En conjunto, las cuentas corrientes de los populares suman 896.193 euros y en sus filas se cuentan los tres diputados con más dinero en el banco: Daniel García (215.963 euros), Saturnino de Gregorio (178.604,63) y José Antonio de Miguel (140.000). Si la deuda individual de cada diputado fuera conjunta, los saldos pendientes de satisfacer con los bancos y entidades financieras ascenderían a 563.282 euros. Cabe recordar que en la web de Transparencia de la Diputación se publicó ayer la información de todos los diputados salvo la alcaldesa de Ólvega, Elia Jiménez, a cuya documentación no se podía acceder.

El máximo responsable de la Diputación, el presidente Benito Serrano, posee dos fincas urbanas en Golmayo y Langa al 50% y otra en San Esteban al 25%. También tiene el 50% de una finca rústica en el municipio sanestebeño. Como patrimonio mobiliario, Serrano declaró 6.500 acciones de entidades como BBVA, Naturhouse o Caixabank y la suma de sus cuentas corrientes, fondos de inversión y letras alcanza los 55.000 euros. Serrano no tiene ningún vehículo a su nombre y tampoco tiene deudas pendientes con los bancos.

Tampoco tienen deudas con los bancos tres diputados que forman parte del núcleo duro de Serrano y que además son los que presentan los saldos bancarios más elevados. José Antonio de Miguel tiene varias propiedades repartidas entre Almazán y Cabanillas –incluidas 60 hectáreas rústicas–y sus cuentas corrientes suman un saldo medio de 140.000 euros. Por su parte, Saturnino de Gregorio también cuenta con varias propiedades en Soria, Aldealafuente y Valdenarros, y en sus cuentas hay 178.604,63 euros. De Gregorio también declara una litografía de Salvador Dalí, aunque no la valora económicamente. Por último Daniel García, ‘fichaje’ electoral de Serrano tanto para San Esteban como para la Diputación presenta el saldo bancario de 215.962,92 euros, el más alto entre todos los diputados provinciales de la presente legislatura.

Por contra, los diputados populares que tienen menos dinero en el banco son el alcalde de Quintana, Sergio Frías (12.978 euros), la alcaldesa de Duruelo, Cristina Rubio (18.211) y la regidora de Garray, María José Jiménez. (22.457).

En el apartado de propiedades además de los casos ya explicados de Saturnino de Gregorio y José Antonio de Miguel, destaca el caso de Laura Prieto. La alcaldesa de Valdeavellano de Tera declara siete propiedades urbanas –no se aclara si con pleno dominio o no– situadas en Soria, una en Garray y dos en Alboraya (Valencia).

Laura Prieto también aparece como una de las diputadas del PP con deudas bancarias más elevadas y es que, en conjunto, tiene saldos pendientes por valor de poco más de 170.000 euros. No obstante, en este apartado, el popular con un mayor volumen de deuda es Enrique Rubio que debe 255.702 euros.

PSOE

El PSOE es el grupo mayoritario de la oposición y esta formado por 11 diputados provinciales. En líneas generales las cuentas de los socialistas son algo más ‘modestas’ que las de los populares. En conjunto, los miembros del grupo socialista tienen en sus cuentas 358.036 euros aunque cabe destacar que uno de sus diputados, el alcalde de Ágreda, Jesús Manuel Alonso, si detalle el número de cuentas que tiene, pero no pone el importe de los saldos.

La portavoz del grupo, Esther Pérez, declara dos viviendas al 50% –una en la capital y otra en La Póveda–, un solar al 33% y siete fincas rústicas, todas en el municipio de La Póveda. Pérez declara que tiene 80.000 euros en sus cuentas bancarias, no tiene vehículo y tampoco deudas con los bancos. En el caso del coordinador del grupo, Carlos Martínez, cabe destacar que sus bienes ya se conocían dado que presentó la declaración como concejal del Ayuntamiento de Soria. No obstante, hay un detalle que no se publica en la documentación municipal, pero sí en la de la Diputación, el saldo bancario. En ese apartado, el alcalde de Soria declara que tiene ‘solo’ 3.000 euros en sus cuentas corrientes. Es el diputado que menos dinero tiene en el banco de toda la corporación provincial. Sí indica Martínez los casi 100.000 euros que tiene pendiente de pago a los bancos.

En el apartado de los saldos bancarios, los 80.000 euros de Esther Pérez ocupan la ‘segunda’ posición dentro del grupo socialista por un puñado de euros. La diputada del PSOE que más dinero tiene en el banco es la concejal de Golmayo, Pilar Hernández, con 80.675 euros.

En el apartado de deudas con entidades financieras, destacar que cuatro de los 11 diputados del PSOE no declaran deuda alguna –Esther Pérez, Carlos Llorente, Jesús Manuel Alonso y Belén Antón–. Los saldos pendientes más cuantiosos corresponde a José Peñalba (175.000 euros), Pilar Hernández (174.472,50 euros), José Javier Gómez Pardo (115.398,82) y los referidos 98.346 euros que corresponden a Martínez Mínguez.

Uno de los capítulos más singulares de las declaraciones de bienes corresponde al alcalde de Ágreda, Jesús Manuel Alonso. El regidor declara varias propiedades, tanto en Ágreda como Peñíscola (Castellón). Alonso no detalla el saldo de sus cuentas corrientes, pero si ponen información detallada en el apartado de «objetos artísticos de valor». El alcalde agredeño posee cuatro cuadros con un valor total de 10.000 euros, mobiliario por valor de 20.000 euros «fondo negocio» de 100.000 euros y derechos inmobiliarios y de contenidos económico por 120.000 euros. En total, 250.000 euros en este apartado.

En el capítulo de propiedades, el diputado socialista que más destaca es José Javier Gómez Pardo. El alcalde de Borobia declara tener hasta 12 propiedades repartidas por la provincia, principalmente en Borobia, con diferente grado de dominio. En la capital, Gómez Pardo ostenta el 50% de tres fincas urbanas. En su pueblo tiene el 33% de otras cinco fincas urbanas y otro 33% de una cochera. Además, también declara otro 33% de un almacén en Borobia y el 33% de dos lotes de fincar rústicas en la misma localidad.

VOX

La Diputación provincial de Soria completa sus corporación con un diputado de Vox. La formación de Santiago Abascal logró un escaño en la institución provincial merced a sus grandes resultados en la capital donde logró 2 concejales. El diputado por Vox es Eduardo Álvarez, que también es concejal en la localidad de Abejar.

En el caso del diputado Álvarez cabe destacar que su declaración está prácticamente vacía. En el capítulo de propiedades solo declara una finca urbana en Abejar adquirida en 1996. Álvarez no tiene, a juicio de lo que expone en su declaración de bienes, ningún tipo de acción a su nombre, y tampoco es titular de ninguna cuenta bancaria. Es, junto al socialista Alonso, el único que no da cuenta del dinero que tiene en el banco. Álvarez sí declara que tiene dos vehículos –una moto del 2004 y un turismo de 1995– y cuenta con dos préstamos activos en una entidad bancaria con saldos pendientes por valor de poco más de 17.000 euros.