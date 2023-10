El tiempo en Soria desubica la primavera. Los castaños de la Arboleda, en flor en octubre

Publicado por Antonio Carrillo Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El tiempo en Soria cambia este sábado. Llegará lluvia, tan esperada para las setas, y las temperaturas bajarán invitando a sacar la manga larga. Sin embargo la primera parte de octubre y buena parte de septiembre han dejado un calor inusual. San Saturio en manga corta, el veranillo de San Miguel rondando los 30 grados e incluso para el Pilar el sol 'pegaba' con ganas. Más allá de las percepciones humanas, la naturaleza en Soria ha dejado muestras de que la cosa no ha ido por los derroteros normales, aunque ahora vaya a encauzarse.

Uno de los puntos donde es más fácil observar estas 'cosas raras' es en el parque de La Arboleda de Soria capital. Recién reformado, es un gusto disfrutar de la sombra de sus castaños de Indias cuando luce al sol, aunque en otoño siempre puede caer una castaña en la cabeza. Con octubre mediado, este año también pueden caer flores. El tiempo ha 'confundido' a los árboles y conviven castañas y brotes, la flor recién nacida y el fruto ya maduro.

En el caso de las dehesas sorianas y los bosques de hoja caduca también hay sorpresas. En ocasiones, la climatología hace que salga un segundo brote de bellotas, uniéndose en la misma terminación ejemplares maduros y otros nacientes. También ha ocurrido.

No hace falta ir a bosques lejanos ni cruzar antiguas veredas. Hay hortelanos que ya han retirado sus tomateras del entramado de cañas, pero también los hay que las han dejado unos días más. Pues bien, en pleno centro de la provincia han surgido flores e incluso alguna de ellas ha 'cuajado' entre San Saturio y El Pilar, dejando ver pequeños tomates verdes de apenas uno o dos centímetros de diámetro. Con el tiempo que viene no llegarán a nada, pero no deja de ser singular que hayan nacido en octubre.

¿Tanto cambia el tiempo en Soria desde este sábado? Pues sí. A una semana vista, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé al menos un 75% de probabilidad de lluvia cada día, con algunos al 95%-100%. Las temperaturas mínimas no llegarán a la helada, estando en torno a los ocho o diez grados (menos en zonas montañosas) y las máximas rondarán los 20 grados. Lo que se dice otoño, ahora parece ser que 'de verdad'.