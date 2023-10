Soria Ya reclama un nuevo pliego para el enlace del AVE y tilda de "lamentable" su puesta en marcha

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Enlace del AVE entre Soria y Calatayud no gusta nada a Soria Ya. La formación sorianista ha ofrecido este lunes una rueda de prensa en la que ha advertido de que el modelo piloto implantado por el Ministerio desde el pasado verano, que une la capital soriana con la bilbilitana mediante un VTC, finaliza el 31 de diciembre, y por tanto, en caso de que hubiera intención de renovarlo "ya debería haber salido un pliego"

Por boca del secretario general y del presidente de la formación, Ángel Ceña y Toño Palomar, Soria Ya ha sido muy crítico con esta fórmula. En primer lugar, han vuelto a criticar que solo se puedan acoger a él los empadronados en la provincia, "es asombroso cuando se trata de un servicio público", ha expresado el citado Ceña.

En segundo lugar, han señalado las "deficiencias" que tiene y el hecho de que tan solo se puedan afrontar 3 plazas por expedición, es decir, "que solo puede salir un VTC al día cuando el contrato refleja que son 3 vehículos al día, es decir, que no se está prestando lo que está contratado".

El propio Ceña ha desvelado que él ha realizado un viaje de este tipo, "en una furgoneta con solo tres plazas, es lamentable", ha reiterado.

Además, los sorianistas han reclamado "flexibilidad" en este transporte del que consideran que "solo es útil si se va a Barcelona".

"Ya debería estar en marcha el nuevo pliego", han insistido, a la par que han lanzado varias preguntas a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, a la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y al subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre: "¿Qué se va a hacer cuando acabe el contrato?" ¿Por qué no se está cumpliendo lo que marca el contrato?"

Ceña también se ha referido al reciente pacto alcanzado entre PSOE y Sumar del que "de las 48 hojas solo en un párrafo se habla de despoblación". El secretario de Soria Ya se ha lamentado de que haya desaparecido la representación parlamentaria de la España Vaciada.

De la misma forma, Ceña ha lanzado varias preguntas al presidente de la Diputación Provincial y del PP de Soria, entre ellas, por qué su partido "ha votado en contra de que se arreglen cuatro carreteras autonómicas en la provincia, del grado de medicina para Soria o de que se amplíen las plazas para el grado de enfermería". "¿Va a pedirle a Mañueco que aumente las ayudas de funcionamiento para Soria? Porque puede hacerlo", ha sentenciado. También ha criticado al responsable de la institución provincial por la reciente pérdida de fondos europeos para los parques comarcales de bomberos.

El secretario del partido sorianista ha destacado, a preguntas de los informadores, que tiene una "visión negativa" de la amnistía. "Se habla de la amnisatía pero no de la despoblación".

En cuanto al reciente anuncio de la España Vaciada de que se presentará a las elecciones europeos, Soria Ya parece que ha echado el freno de mano, a tenor de sus declaraciones: "La decisión no está tomada", ha dicho Palomar. "Hacen falta 700.000 votos para alcanzar representación y tener 50 representantes, y aquí Soria Ya lo tiene muy díficil", ha ironizado. Eso sí, los representantes de la España Vaciada cuentan con 264 concejales.

Palomar también ha aprovechado la rueda de prensa para cargar contra el procurador del PP Pedro Antonio Heras, por votar en contra de la ampliación de plazas para el grado de enfermería en el Campus. "El señor Heras debe dar explicaciones a todos los sorianos. Además, no fue elegido por los sorianos ya que está ahí cuando se decidió que la consejera de Educación Rocío Lucas no tuviera escaño". El presidente de Soria Ya ha puesto el ejemplo de Aragón. "El PP de Aragón presentó una PNL para ampliar las plazas de Medicina en Zaragoza, y está claro que no hay la misma vara de medir".

Soria Ya, eso sí, se ha felicitado de que haya salido adelante una PNL que se reconoce a la provincia como de "afección alta" por la sequía, cuando "La Rioja, Navarra y Guadalajara ya contaban con esta catalogación".

Palomar también se ha quejado de que en las Cortes se hayan frustrado otras propuestas como la puesta en valor de las tainas del sur de la provincia o de la laguna de Hinojosa de la Sierra.