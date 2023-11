Alonso rechaza la amnistía y pide un «cambio de orientación» en el PSOE

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El alcalde de Ágreda y diputado provincial, Jesús Alonso, considera que la posible ley de amnistía que garantizaría el Gobierno del PSOE tras el acuerdo con los partidos independentistas catalanes «no es por convicción para normalizar la vida política en Cataluña, sino una imposición por parte de quien es técnicamente, con rigor jurídico, un delincuente, por conseguir un interés particular, que se ha reído de la justicia española y del pueblo español», aseguró, aunque sin mencionar expresamente al líder de Junts Carles Puigdemont, uno de los principales beneficiarios de la nueva norma.

Alonso, quien fuera senador hasta la legislatura pasada, considera que deberían convocarse nuevas elecciones generales sin verse condicionado a una alteración de los resultados obtenidos por el PSOE el pasado mes de julio. «La cuestión fundamental es que cuando se toma una medida y se está convencido, lo que se espera es el respaldo de la ciudadanía». Lo que propone el alcalde agredeño es que sea el ciudadano se pronuncie sobre esta medida.

«No se puede entrar a costa de lo que sea», opinó el político, cuya amistad y cercanía al presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, es de sobra conocida, al igual que las declaraciones críticas de Page respecto a ciertas políticas del actual Gobierno de Pedro Sánchez.

Para Alonso, «en el PSOE falta gente valiente que dé un cambio de orientación al partido hacia la socialdemocracia, que dé un paso adelante». En este sentido, recrimina que se hable del pacto entre PP y Vox, «¿pero y nosotros?», se cuestiona en referencia a los acuerdos a los que está llegando su partido tanto con Sumar como con las fuerzas políticas independentistas cuando se da ya por suscrita esa futura ley de amnistía que condonaría a los todos los implicados en los hechos que hayan tenido por finalidad la reivindicación del derecho de autodeterminación de Cataluña.

Según señala, «hay que ser honestos y hace falta valentía. Si tienes idea de hacer algo, hay que dar explicaciones con pedagogía, si no lo entienden, apostarán por otra propuesta política», insistiendo en que los resultados de una hipotética repetición electoral no pueden llevar al PSOE a aceptar «la imposición» de Puigdemont. «Muy poco seguros están de la medida que quieren tomar», matiza. «No se puede condicionar a que no se pueden volver a ganar las elecciones, hay que ser valiente y honesto», matiza. De hecho, sostiene que si fuera parlamentario, votaría en contra de la ley, «y pagaría 600 euros muy a gusto» que implica la ruptura de la disciplina de voto.

Alonso reconoce que ha tenido apoyos de sus compañeros en el partido a nivel nacional, «muchos opinan igual que yo pero no dan el paso», como sí ha hecho él: «Yo soy autónomo y digo lo que pienso», afirma este abogado de profesión, que evidentemente en la consulta que van a hacer los socialistas en cada una de las provincias va a pronunciarse en contra de dicha ley.

En el pasado pleno de la Diputación provincial, el PP presentó una moción en contra de la hipotética ley de amnistía y Alonso, que se encontraba en el palacio en esa mañana, según fuentes del palacio, decidió ausentarse, como también hizo su compañero de partido y alcalde de Almazán, Jesús Cedazo. «Yo no fue por respeto a mis compañeros», apunta, sin querer pronunciarse sobre si Cedazo, al que se ha preguntado sin éxito, lo hizo por los mismos motivos.

Sánchez y Pere Aragonès, líder de ERC y presidente de la Cataluña, alcanzaron este martes a última hora un acuerdo sobre la futura ley de amnistía, algo que encarrila el camino del socialista a la investidura, aunque falta el acuerdo final con la formación de Puigdemont.