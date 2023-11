'Nuevos' robos: "La casa estaba en orden y todo en su sitio. Como si no hubieran entrado a robar"

Publicado por Redacción

Soria Creado: Actualizado:

Cajones abiertos, ropa sacada del armario y todas las habitaciones revueltas. El aspecto de una vivienda a la que se ha entrado a robar es difícil de olvidar, especialmente por el propietario cuando descubre que han violentado su casa y la han puesto patas arriba. El modus operandi suele ser éste en la mayoría de las ocasiones. Nada que ver con los robos cometidos esta semana en Soria, en dos viviendas de la avenida de Valladolid, cuya apariencia tras los robos era absolutamente normal.

"No había nada movido. Todo estaba en orden y en su sitio", cuenta a este medio uno de los afectados. Esta persona no apreció nada anormal a simple vista, ni en el interior del domicilio ni en la puerta de entrada, que no había sido forzada. Solo se dio cuenta de que había sido víctima de un robo cuando la policía acudió a otra vivienda del mismo bloque, donde también habían robado.

Curiosamente tampoco este afectado apreció a simple vista el robo, del que se percató al no encontrar unos décimos de lotería que guardaba. Lo primero que echa de menos nuestro interlocutor al saber que habían robado en otra vivienda del bloque es también lotería.

A renglón seguido, joyas, dinero en efectivo y diversos enseres, entre ellos ropa y artículos deportivos. Todo ello sin que hubiera nada revuelto. "Nos dijeron 'mirad a ver si os falta algo'. Empecé a mirar y lo primero fue la lotería. Es que estaba todo igual. Todo", remacha con incredulidad esta persona. "No había nada que se saliera de lo normal. Después ya me fui dando cuenta del resto".

De momento solo hay dos denuncias formalizadas, según han confirmado fuentes policiales a través de la Subdelegación del Gobierno, pero no se descarta que pueda haber más. Supuestamente, los robos se cometieron en la jornada del martes, pero se desconoce cuándo. "No sabemos, pudo ser por la mañana o por la tarde", concluye esta vecina de Soria.

Lo que sí tiene claro la Policía es que no ha sido un robo normal, en el sentido de que dista mucho de ser la práctica habitual de robo en una vivienda. Una 'profesionalidad' en este nuevo atraco que favorece sobremanera la tardanza en descubrir el delito.