Soria pide a Adif el suelo para ampliar la Ciudad Deportiva

El Ayuntamiento de Soria ya ha iniciado conversaciones con el Ministerio de Transportes (Mitma) de cara a la cesión de los terrenos propiedad de Adif anexos a la Ciudad Deportiva Francisco Rubio. El objetivo es obtener la propiedad para poder proceder a ampliar las zonas deportivas. Es uno de los asuntos que se abordó en una reunión esta semana en el Ministerio en la que también se trató la situación de las autovías o la posibilidad de reapertura de la Soria-Castejón. Sobre este último asunto, destacar que el estudio de viabilidad se conocerá a primeros de 2024. El alcalde, Carlos Martínez, lamentó que la ciudad está «demasiada sola» en esta reclamación.

La reunión en el ministerio y miembros del PSOE de Soria abordó distintas cuestiones que hay pendientes en la provincia por parte del departamento de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Con respecto a la cesión del terreno de ADIF la propuesta ya ronda al equipo de Gobierno del Ayuntamiento desde hace tiempo. De hecho, fue una de las propuestas que se lanzó en la pasada campaña de las municipales.

En resumen el Ayuntamiento pretende que una parcela de algo más de 40.000 metros propiedad de ADIF pase a ser de titularidad municipal. El suelo es anexo a la Ciudad Deportiva y tiene algunas construcciones que están hoy alquiladas a una empresas, según explicó el alcalde. La pretensión es que una vez que la ciudad ‘recupere’ esos terrenos se puedan utilizar para ampliar la Ciudad Deportiva. En campaña, Martínez explicó que «podremos plantear hasta ocho campos de fútbol 7 lo que vendría a cubrir toda la demanda de instalaciones en este deporte sumándose a los del San Andrés y los de Los Pajaritos». Otros terrenos que podrían caer en manos municipales es el parque de maquinaria de Eduardo Saavedra que podría volver a manos municipales dentro del proyecto de travesías.

Otro de los asuntos trascendentales abordados en el encuentro fue la reapertura de la vía férrea entre Soria y Castejón. El estudio de viabilidad encargado por el Ministerio se conocerá, al menos en un primer esbozo, en el primer trimestre del año 2024. Martínez insistió en que la postura del Ayuntamiento, y así se traslada, es que el estudio no debe mirar únicamente la cuestión económica sino «poner el foco en el desarrollo socioeconómico» de un provincia como Soria y la importancia como elemento «vertebrador» recordando que atraviesa hasta cuatro comunidades autónomas. «Seguimos poniendo toda la carne en el asador», subrayó insistiendo en la importancia de esta vía no solo para el transporte de viajeros sino como punto logístico de cara a la conexión con los corredores europeos. No obstante, Martínez advirtió que en esta batalla «estamos demasiado solos» y lamentó que desde la Junta no se tome esta reivindicación como propia. «No lo escucho mucho».

Con respecto a la A-15 y la A-11, tal y como ha informado este medio, la adjudicación del tramo Fuensaúco-Villar de la A- 15 es inminente, mientras que el Langa-Aranda de la A-11 aún deberá esperar unos meses. Las diferentes adaptaciones que ha sido necesario hacer en el proyecto han elevado su coste por encima de los 200 millones de euros y la intención es que ya cuente con fondos en «el próximo ejercicio».

CALAVERÓN

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, comentó ayer que ha solicitado una reunión con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para abordar diferentes asuntos pendientes con la ciudad. El regidor agradeció las palabras del portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ratificando el compromiso con la ampliación de La Audiencia, pero espera que tenga reflejo presupuestario. «El amor se demuestra en los presupuestos», indicó.

Uno de los asuntos que preocupa en el Consistorio soriano es la posibilidad de captar fondos de la UE para el proyecto de regeneración urbana que pretende desarrollar en El Calaverón. La cuestión es que, tal y como informó este medio, tras la declaración del ARU de la ciudad el pasado octubre la financiación de estas actuaciones se nutriría de fondos UE de regeneración urbana. Aún está pendiente la firma del convenio que desbloqueé esa financiación, pero desde el Ayuntamiento se teme que la llegada de ese dinero impida que Soria reciba más dinero para actuar en el Calaverón.

Martínez recordó que el ARU estaba acordado desde hace tres años, pero la tramitación administrativa bloqueó su avance y ahora desde la Junta lo han vinculado con los citados fondos europeos. El alcalde recordó que la ciudad ya perdió los ARI y el ARU se quedó sin ejecutar transformándose ahora en los Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP). Dado que una vez publicada la declaración del ERRP ya ha sido publicada, desde el Consistorio temen que sea imposible introducir las actuaciones del Calaverón en ese plan sin arriesgarse a dilatar de nuevo los plazos por lo que pretende buscar con la Junta una solución para abordar tanto las ayudas de rehabilitación del Casco como la regeneración de El Calaverón.

La pretensión del Ayuntamiento con El Calaverón pasa por diferentes acciones que incluyen la eficiencia energética o la puesta en marcha de una ‘supermanzana’ –que básicamente consiste en agrupar varias manzanas dejando el interior al servicio de las personas y sin vehículos– . Ahí también se enmarca los proyectos de mejora de la conectividad del barrio con elementos mecánicos como una escalera o una rampa anunciados en las pasadas elecciones. Martínez indicó que en previsión del avance del proyecto estas iniciativas estarán incluidas en los presupuestos municipales del próximo año.