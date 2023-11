Soria clama contra la amnistía y el PP logra abarrotar Granados con más de 2.500 personas

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Más de 2.500 personas, rebajadas a 1.500 según las cifras oficiales, abarrotaron ayer la plaza Mariano Granados de la capital para participar en la concentración convocada por el PP en protesta contra los pactos del PSOE con los partidos independentistas que, presumiblemente, permitirán que Pedro Sánchez mantenga el Gobierno la próxima legislatura. «Lo único que le importa al PSOE y al Pedro Sánchez es seguir en el Gobierno a cualquier precio y Puigdemont evitar la cárcel, esa es la clave», advertía el presidente del PP, Benito Serrano, única voz del evento.

Poco antes de las 12.00 ya había muchas personas en Mariano Granados, pero según se acercaba la hora de la convocatoria la plaza se llenó. Éxito para el PP que movilizó a muchos de sus cargos en esta cita clave en la que querían evidenciar que «Soria está preocupada» por los pactos de Gobierno. Las previsiones iniciales incluso se desbordaron, tanto, que el PP se quedó sin banderas de España que repartir y tuvo que tirar del ‘comodín’ de la enseña de la Unión Europea.

«Hemos venido aquí para defender la igualdad y el Estado constitucional», aseguró Serrano. Para el PP los pactos del PSOE suponen que «nos hayan vendido con el único objetivo de seguir en La Moncloa». «A Sánchez solo le importa seguir en el poder y a Puigdemont evitar la cárcel», insistió.

Serrano reclamó «alzar la voz» contra los acuerdos y que «no cuenten con nosotros para este ataque a la Constitución». El líder popular criticó las «cesiones» a los independentistas y calificó de «vergüenza» la amnistía acordada. «Estaremos donde haga falta para defender la democracia y la igualdad de los españoles», remarcó. Serrano insistió en apelar a la «sensatez» y el «respeto», pero también la «firmeza» para «salvaguardar la democracia».

La convocatoria fue lanzada por el PP a nivel nacional bajo el lema Por la igualdad de todos los españoles. No a la amnistía. El PP cifró en 3.000 los asistentes mientras que la Delegación del Gobierno en Castilla y León rebajó esas cifras hasta los 1.500. Tras sus primeras palabras, el presidente del PP, Benito Serrano, leyó el manifiesto elaborado por los populares para las concentraciones en todas las capitales de provincia del país.

«España es un clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad, en cada rincón de nuestro territorio decimos: No al privilegio, no a la impunidad, no a la amnistía», expresó Serrano. Desde el PP defienden que «no nos vamos a callar ante la desigualdad» y advierten que ahora el «golpe» que se pretende dar a la Constitución está liderado «por aquel que debería ser el primero en impedirlo». El texto de los populares recordaba el ejemplo de concordia que supuso la aprobación de la Constitución hace ya 45 años y que «volveremos a ser un ejemplo con esta reacción firme y serena ante el ataque que sufre la Carta Magna, la división de poderes y las bases mismas de nuestra democracia».

«La amenaza se redobla porque es el presidente del Gobierno el que, tras perder las lecciones y con la única intención de perpetuarse en el poder, se ha puesto al frente del movimiento independentista», insistió acusando a Sánchez de «buscar romper la igualdad entre los españoles, amordazando a los jueces y fiscales y humillando a nuestro país». Serrano aseveró que «estamos ante un desafío a nuestra democracia» que requiere «una reacción sin distinción de ideología». «Queremos que la libertad, la igualdad y la convivencia sigan marcando nuestro horizonte», expresó.

El PP asegura que dará la batalla «contra la impunidad» a todos los niveles institucionales «y también en las calles de forma pacífica y cívica como estamos haciendo hoy». «Frente al intento de acabar con la ley, nos comprometemos a garantizar», afirmó. Los populares reclama que «la indignación que sentimos» se convierta en un «clamor que se oiga en toda España» y apeló a las «democracias amigas» ya que «la democracia europea está en juego cuando la democracia española está en peligro».

Serrano concluyó reiterando la necesidad de una respuesta «serena y firme» con la convicción de que «la democracia española prevalecerá». «Algún día la historia contará que España se puso en pie, son serenidad y firmeza, para decir basta y defender la igualdad entre los españoles», concluyó, justo en el momento en el que los acordes del himno nacional atronaban por los altavoces instalados. «España no se rinde», concluyó el acto después de unos breves, pero intensos 12 minutos.

En declaraciones fuera del acto, Serrano destacó la respuesta «masiva» de Soria que pone en evidencia el «hartazgo» de las «decisiones políticas que suponen un engaño masivo realizado por el presidente en funciones y por el resto del PSOE que le acompaña». En este sentido advirtió que la «culpa» no es «solo de Sánchez» y apeló a «todos los que van a votar para que esto sea una realidad». «El pacto, la amnistía, todo el engaño masivo del PSOE ha provocado una reacción de la sociedad en contra», subrayó. Serrano insistió en la reacción «firme» pero «no vamos a ir a la casa de nadie», en relación a las protestas frente a sedes socialistas.

El líder popular también apuntó a los representantes del PSOE de Soria. «Aquí hay un objetivo, que el PSOE siga en el poder y que Puigdemont no vaya a la cárcel, el resto son excusas de aquellos cuya nómina depende del PSOE», aseveró. Con respecto a las declaraciones del alcalde de Soria, Carlos Martínez, indicando que el pacto podría ser una «oportunidad» para dar cabida a las reivindicaciones de Castilla y León, Serrano se mostró indignado. «Es una oportunidad de ser ciudadanos de segunda y que haya preferencia de unos sobre otros para el dinero o las infraestructuras». «Lo único que es una oportunidad es, dentro del PSOE, para rendirse, lo demás, es un engaño a los sorianos», sentenció. «No es la primera ni la segunda declaración del PSOE de Soria que me hace sentir vergüenza», finalizó.