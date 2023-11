Gamesa plantea un recorte de 400 millones, pero sigue sin aclarar el futuro de sus factorías

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El 21 de noviembre era la fecha clave para desentrañar el futuro de Siemens Gamesa, pero habrá que esperar. Se mantiene la «incertidumbre» sobre el futuro de una empresa que ya reconoce que deberá recortar 400 millones de euros en dos años aunque aún no ha explicado «ni como ni de dónde». Desde Ágreda se mira con temor a la espera de que en «10 semanas» haya más pistas sobre el futuro. «Lo que nos traslada la empresa es que nosotros tenemos trabajo hasta septiembre de 2024, pero después nada se sabe», explica el delegado sindical de CCOO Ágreda y miembro del comité intercentros de Gamesa, Juan Carlos Álvarez.

En el marco del Día del Mercado de Capitales celebrado en Hamburgo (Alemania) Siemens Energy presentó su «plan estratégico». Con respecto al negocio eólico, la empresa, a través de un comunicado reconoce los «graves contratiempos» sufridos por Siemens Gamesa y avanza un «plan de acción» para alcanzar «el punto de equilibrio en el negocio eólico en 2026». En el comunicado incide en que «centrará su actividad onshore –en tierra– basándose en criterios específicos, como la existencia de normativas y políticas favorables y la obtención de importantes beneficios, lo que permitirá optimizar la huella industrial de la compañía». También señala el «refuerzo de la excelencia operativa con iniciativas específicas para cada planta, una mayor selectividad comercial y la aplicación de medidas de ahorro de costes aumentarán la rentabilidad».

Desde la parte sindical, la información que ofreció ayer la empresa no aclara dudas. «Hablan de reducir 400 millones, pero no dicen cómo ni de dónde, lo único que es para 2026», explica Álvarez. «No han dicho explícitamente, si será en plantas en oficinas o qué», lamentó. «Seguimos con incertidumbre y ahora nos dicen que en unas 10 semanas habrá más información» señala el sindicalista añadiendo que «hoy –por ayer◘ pensábamos que se iba a clarificar el rumbo y estamos peor».

El representante de COO insistió en la falta de claridad de la empresa. «No sabemos si esos 400 millones saldrán de la plantilla, con deslocalizaciones, pero cuando se habla de ahorro de costes casi siempre termina repercutiendo en los trabajadores», apunta. «El escenario es gris oscuro, casi negro», aunque «sí que cuentan con el apoyo de los Gobiernos de Alemania y España».

Siemens Gamesa cuenta en España con 9 plantas y unos 5.000 trabajadores. En las instalaciones de Ágreda hay casi 300 empleados que ahora mismo capean la situación con una proceso de «flexibilidad» gracias a las bolsas de horas. «A corto plazo» la situación en Soria no debería variar en exceso ya que «durante 2024 el trabajo está asegurado». Eso es lo que hasta ahora ha transmitido la empresa. Hasta el mes de siempre hay carga de trabajo asegurada por lo que es probable que «en 2024 haya que hacer contrataciones», sin embargo, la falta de un plan industrial hace que a partir de esa fecha surjan dudas. «A través de la sección intercentros vamos a pedir a la dirección que nos informe para poder transmitir la situación a los compañeros, en Ágreda el 2024 está cubierto y a corto plazo no habrá problemas, pero a medio y largo plazo ya veremos», indicó. «La preocupación está ahí porque pensábamos que hoy íbamos a tener algo más a lo que agarrarnos, pero en estos momentos no sabemos si hay una apuesta seria o simplemente están tratando de ganar tiempo», sentenció.

En el diario económico Cinco Días se hace referencia al acto de ayer como desde la dirección se «identifica» a las plantas de Ágreda y Vagos (Portugal) como «focos del origen de los problemas técnicos que han afectado a la turbina terrestre 5.X», aunque también se incide en que las el 70% de las turbinas que se montan en la planta soriana se exportan a Europa lo que «juega a favor» de mantener la actividad en la planta. Desde Gamesa matizaron que se aludió a Ágreda como centro donde se detectó el problema con la citada turbina, no como origen.