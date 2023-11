El PP no se opone a habitar Pajaritos, pero cree que la licencia «no es legal»

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El PP municipal defendió ayer su postura sobre la polémica quinta planta del edificio de Pajaritos II. Su portavoz, Belén Izquierdo, insistió en que las reclamaciones judiciales interpuestas no interfieren en la entrada o no de los vecinos y que el grupo «no se opone» a que los compradores de las plantas ‘legales' –de la primera a la cuarta– puedan entrar a vivir en el complejo cuando se dé salida al trámite. No obstante, los populares también advierten que consideran que esa licencia de primera ocupación «no es legal» lo que podría incluso provocar un nuevo recurso judicial si el Ayuntamiento da salida al trámite.

El expediente de la ya famosa quinta planta es el más polémico que ahora mismo está sobre la mesa del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Soria con trámites pendientes como la resolución de las alegaciones a la modificación inicial o la propia licencia de primera ocupación. Cabe recordar que ya hace más de un mes que el Consistorio avanzó a los propietarios que iba a conceder el permiso para poder utilizar sus viviendas, pero no ha sido así.

El asunto de la quinta planta tiene una vía judicial abierta con las demandas interpuestas por el PP contra la resolución de Alcaldía que evitó el derribo de la planta construida fuera de licencia y contra la permuta que, una vez completada la modificación, habilitará a la constructora Domus la edificabilidad necesaria para ‘legalizar’ la quinta planta. Izquierdo insiste en que los compradores de vivienda en el citado complejo son «los grandes perjudicados» y que las demandas populares «en nada afectan» a la entrada o no de los vecinos.

El PP «no se opone» a que el Ayuntamiento conceda esa licencia de primera ocupación, aunque cree que «no es legal» ya que habilitará la ocupación parcial «de un edificio ilegal». Esa postura aventura que el grupo popular, en el caso de concederse, podría iniciar un nuevo proceso judicial por esa cuestión, aunque es algo sobre lo que los populares aún no se han pronunciado.

Los populares insisten que el departamento de Urbanismo acumula «incumplimiento tras incumplimiento» y además del asunto de la quinta planta denuncian la «falta de control» sobre el mismo. En este sentido, consideran que debe producirse el «cese» o la «dimisión» del titular del área, Luis Rey. Izquierdo relató una serie de ejemplos con los que quiso demostrar la «paralización total» del Urbanismo municipal.

Para el PP una de las cuestiones más preocupantes es la paralización de la concesión de una licencia para la apertura de un establecimiento comercial en el polígono de Las Casas. Izquierdo asegura que la solicitud se cursó el pasado mes de abril y que siete meses después «no ha comenzado la tramitación» lo que puede poner en riesgo el desembarco de una empresa que está en disposición de generar 40 puestos directos y el doble de forma indirecta.

Una de las cuestiones que afecta al funcionamiento de urbanismo es la jubilación del exresponsable, Jorge Cimarra y que ahora ni siquiera hay habilitada la figura de un coordinador. Izquierdo insistió que la problemática no afecta solo a «grandes constructores» sino que las pequeñas comunidades de vecinos o los particulares también se ven afectados por la situación de bloqueo. «El departamento no está bien atendido», insisten.

En el listado de cuestiones bloqueadas desde el PP también se hizo referencia a la modificación puntual 27 –Cerro de los Moros– o las 30 y 31, iniciadas en febrero de 2022 y «sin ni siquiera la aprobación inicial». También está afectada la 34, que afecta al posible traslado de Mercadona a Avenida Valladolid, o la 32, que es la que hace referencia a Pajaritos II y que, como ya se ha explicado, aún está pendiente de resolver las alegaciones a la aprobación inicial.

Desde el PP advierten que la falta de control en Urbanismo puede terminar afectando a otras áreas de la actividad municipal y pusieron el acento en la política de atracción de empresas después de que la semana pasada se presentara el plan municipal. «De nada sirve ese plan si no se agilizan los trámites para que pueda asentarse una empresa», recalcó la edil popular.

Izquierdo también reiteró sus dudas sobre la idoneidad del plan presentado. «Es un powerpoint con ideas, haremos sugerencias, pero como ya hemos comentado, creemos que tiene defectos graves», explicó. La principal queja del PP sobre el plan municipal de atracción de empresas es la «falta de un objetivo claro, medible, como la evolución de los puestos de trabajo o el número de comercios», explicó. «No hay medidas concretas, no hay consenso, no sabemos si han hablado con una iniciativa ya en marcha como el Invest en Soria... Desde nuestro punto de vista hay una falta de trabajo», lamentó.

El grupo popular también manifestó sus dudas sobre el potencial de Valcorba como receptor de proyectos empresariales. «El principal problema de Valcorba es la baja edificabilidad», apuntó a la vez que expresó sus dudas sobre el sistema de depuración o el sistema de acceso al gas. Izquierdo advirtió además que el precio «no es competitivo» y que se trata de una zona con un alto porcentaje del suelo en manos privadas.

Cuestionada por la histórica reivindicación del Ayuntamiento de activar el convenio con Gesturcal de 2007 que contemplaba una inversión de más de 30 millones fue inevitable que volviera a salir la comparación con el PEMA. «Es que a la misma distancia hay un suelo más barato, con una fiscalidad más favorable y más acceso a subvenciones, es decir, el PEMA es más atractivo», resumió. Izquierdo insistió en su deseo de desarrollo para ambas áreas, pero recalcó que el «principal» beneficiado de la llegada de empresas al PEMA es el municipio de Soria mientras que la situación de Valcorba «es compleja porque es privado».