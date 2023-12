Tierra de Sabor, la gran cesta de Navidad para acertar en la mesa

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La Navidad ya está cerca y las ocasiones especiales dejan cortos los dedos de una mano. Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, Reyes, el día de la Lotería si toca un pellizco, esa comida entre amigos o compañeros, la visita de los primos que vuelven un año después y convierten un día cualquiera en una comida de sobremesa eterna… Todo son invitaciones a disfrutar en compañía y los alimentos deberían ser aliados del anfitrión. Tierra de Sabor ofrece la posibilidad de prepararse al gusto una ‘cesta navideña’ sabiendo que todo saldrá bueno. Es la tranquilidad de disfrutar con la cuchara y el tenedor para poder alargarlo un buen rato más entre risas y brindis con buen sabor de boca.

Lo primero es lo primero y en estas fechas toca algo de picoteo antes de sentarse a la mesa o acompañar al cocinero o a la chef mientras se toma un vermú, un vinito y algo sólido de aperitivo. Aquí Tierra de Sabor ofrece un abanico enorme de opciones, desde quien prefiera comenzar con un verdejo fresquito a quien opte por unas viñas viejas de tinto, quien elija un sano vino sin alcohol (que lo hay), zumos de calidad, aguas minerales selectas o cervezas artesanales capaces de sorprender a los catadores más experimentados.

Para el aperitivo la cesta de Tierra de Sabor alcanza dimensiones gigantescas. Los snacks naturales, muchos de ellos elaborados junto a las plantaciones que dan sus materias primas, dan un toque crujiente y sabroso para grandes y pequeños. Las cremas de queso o de distintos productos micológicos, trufados, patés y foies selectos o untables de verduras hacen que preparar unas tostaditas ‘de alta cocina’ sea tan sencillo como untar con un cuchillo. Tampoco desmerecen esos frutos secos cultivados, elegidos y tostados mucho más cerca de lo que parece.

Por no hablar de los embutidos reconocidos con el corazón amarillo curados con el aire de tantos y tantos montes de la Comunidad. Cecina, jamón, chorizo, salchichón (con innovadores ingredientes por ejemplo micológicos), morcilla o lomo recién cortados y acompañados con un aceite de oliva y unos picos de pan, son un aperitivo que se prepara en pocos minutos y que vuela. Como los quesos, que con un abanico tan amplio en los geográfico y la maduración cubren cualquier gusto. Pueden ser muy maduros y personales, pueden servirse en manga pastelera haciendo comodísimo preparar canapés en segundos.

El primer plato puede ayudar a equilibrar lo que vendrá después. Por ejemplo el cardo es una verdura tradicional de Navidad y gracias a Tierra de Sabor puede llegar a casa listo para cocinar con la salsa preferida. Otras verduras y preparaciones también dan un empujón para ayudar al organismo chupándose los dedos.

En muchas ocasiones los platos fuertes de las fechas navideñas llegan en forma de carne. Castilla y León ahí echa el resto y Tierra de Sabor obviamente tiene un catálogo enorme. ¿Un asadito de cordero para celebrar el Año Nuevo? Mejor de la tierra. ¿Un cochinillo para Navidad? También puede ser producto local. ¿Un consomé con el mejor pollo de corral? Mejor con el corazón amarillo como garantía. Siendo fechas señaladas, los solomillos y asados suelen ser piezas y elaboraciones demandadas. En el primer caso, además, los ingredientes de la Comunidad permiten optar por decenas de salsas al gusto.

Si no se quiere complicar uno tanto en la cocina Tierra de Sabor también engloba preparaciones precocinadas. Cordero lechal asado, capones, pato listo para meter al horno y bañar con su salsita… Vaya, que para triunfar como chef y sobre todo tener más tiempo para disfrutar en compañía también hay opciones de lo más interesante para añadir a esta cesta navideña.

Incluso hay huevos que lucen el logotipo de Tierra de Sabor y que en muchos casos van evolucionando hacia una cría de calidad, idóneos para elaborarlos trufados aprovechando los primeros ejemplares de este hongo o los productos de la trufa englobados en la marca de calidad. Es uno de los sabores más ‘premium’ del planeta, pero además pocos casos tienen más literalidad con Tierra de Sabor que este. Los elaborados de trufas, setas y hongos con el logotipo amarillo hunden su micelio y en ocasiones su cuerpo en los montes de Castilla y León.

Pero claro, para muchos comensales una Navidad también tiene que tener su parte de pescado y marisco, a ser posible selecto. Si Castilla y León no tiene mar y Tierra de Sabor se ciñe a Castilla y León, ¿hay entonces una alternativa para disfrutar con esta garantía? La respuesta es un sí rotundo gracias a la acuicultura y la industria transformadora. Sí, el corazón amarillo también tiene productos inesperados pero con la calidad y la trazabilidad de cualquier otro.

Por ejemplo la trucha, un pescado y pieza deportiva que mueve al año a decenas de miles de personas en Castilla y León, se presenta en elaboraciones para untar o loncheados que nada tienen que envidiar a otros ahumados llegados de tierras nórdicas y que en este caso dejan todo su valor añadido cerca de la mesa. Incluso la cría de langostino en Castilla y León estrena estas Navidades su sello Tierra de Sabor tras haber dejado con la boca abierta -en sentido literal y reiterado- a comensales de toda España.

A esto hay que sumar un doble componente de sostenibilidad. Por un lado, se vuelve a hablar de productos de cercanía. Para obtener un picoteo navideño con estos productos de pescado y marisco no hay que irse hasta el Océano Índico, ultracongelar, dar media vuelta al planeta y descargar en un lejano puerto. Aquí, con unos pocos cientos de kilómetros a lo sumo llega a la mesa. El segundo beneficio es que no se trata de una pesca extractiva que merme los recursos de ríos o mares. Al ser productos de acuicultura tienen todos los controles sanitarios posibles y se gestionan de forma que no afecten a las poblaciones naturales. El impacto medioambiental es menor y la trazabilidad absoluta.

Un sello de dulce

Para los más habilidoso entre fogones se puede optar por un marrón glasé de Castañas del Bierzo, para quien no quiera complicarse por polvorones artesanos con el sello de calidad de Tierra de Sabor, bombones, dulces tradicionales… O por fruta, que los excesos navideños se pueden mitigar en el momento. Parece que la Navidad ‘llama’ a otras cosas, pero pocos dulces mejores que una buena manzana de Castilla y León, por ejemplo, que ayude a bajar la comilona.

Mención aparte merecen los turrones, en muchos casos artesanía pura. La almendra, al chocolate y la miel pasan por las manos de confiteros y pasteleros que suelen atesorar generaciones de experiencia antes de poner la guinda a la mesa navideña. Son numerosas las provincias en las que se elaboran estas tabletas o pequeños bocados y en ocasiones ofrecen la tranquilidad de poder charlar directamente con el autor. Es el concepto de trazabilidad en su forma más humana.

Para regar todo esto hay alternativas de sobra. Castilla y León es una despensa, sí, pero también una de las mejores bodegas del planeta con variedades de uva y vino enormemente amplias. Blanco, rosado, tinto, joven, de larga maduración, con variedades extendidas como la tinta del país o tan singulares como la prieto picudo o el albillo, seco o dulce, no hay copa que no tenga en Tierra de Sabor un capricho. Por supuesto la Navidad tiene burbujas y la marca de calidad también, así que hay una excusa más para meterlas en el carro de la compra y dejarse sorprender por lo que se elabora aquí.

Los más cerveceros pueden disfrutar de 25 referencias dentro de este sello, con lo cual cada cita puede traer una sorpresa. Hay incluso sidra distinguida con el corazón amarillo y opciones sin alcohol para quien no quiera o no pueda consumirlo, que todo tiene cabida.

Hay incluso tradiciones curiosas que se pueden seguir sin salir de Tierra de Sabor. En Nochevieja los italianos disfrutan de un buen plato de lentejas como símbolo de abundancia de igual forma que en España se opta por los doce granos de uva. Para los más supersticiosos -o para quienes adoran las lentejas, que haberlos los hay y en cantidad- se puede preparar una pequeña tapa a modo de ensalada tibia con foie, por ejemplo, y participar de ambas tradiciones. Si las creencias populares son ciertas se aseguraría la prosperidad a dos bandas; y si no lo son, no hay mejor forma de despedir el año que disfrutando de un bocado con ingredientes selectos. También hay zonas donde se opta por recibir al año comiendo mandarinas y en forma de mermelada, eso sí, hay posibilidad de hacerlo con la tranquilidad de este gran sello. Es lo que tiene la variedad.

Y así, celebración a celebración, abrazo a abrazo, bocado a bocado, hasta Reyes, donde más de media docena de referencias ponen el postre. Tocará volver a la normalidad, en muchas familias al colegio, y repasar una época donde la gastronomía es la mejor de las excusas para reunirse. Una forma ilusionante de comenzar el año con buen sabor de boca. Incluso el haba del roscón puede ser de alta calidad si el pastelero ha optado por Tierra de Sabor. Hasta ese punto la calidad puede llegar a las mesas cuando menos puede fallar.