CCOO denuncia la contratación de 12 médicos sin especialidad en Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El sindicato Comisiones Obreras denuncia la contratación en Soria de médicos sin especialidad, una tónica que teme que se normalice por parte de Sanidad y anuncia movilizaciones para evidenciar su rechazo ante esta práctica que no está contemplada en la norma, asegura.

En Soria son 12 los médicos sin especialidad que están trabajando actualmente, señala el sindicato de fuentes sanitarias. Nueve de ellos lo hacen en centros de salud de la provincia aunque no cuentan con la especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria. Otros tres desempeñan su labor en el servicio de Urgencias. Desde el sindicato reconocen que no existe una especialidad propia de Urgencias, algo que se lleva reclamando por los profesionales hace años, pero recalcan que a los médicos que trabajan en dicho servicio se les pide también la especialidad de familia. El responsable de CCOO en el área de Sanidad, Pedro Ortega, asegura que el sindicato tiene previsto realizar una movilización para mostrar «nuestra total oposición a esta medida que ha adoptado la Consejería de Sanidad. Estamos hartos». «Esto podría ocurrir en los años 80 del siglo pasado, pero ahora ya no», critica Ortega.

Según destaca el sindicato, se está contratando a profesionales sin especialidad con la denominación de otro personal sanitario, «pero hacen funciones de médicos. Se está desvirtuando la sanidad y estamos preocupados», añade.

Desde CCOO indican que los médicos internos residentes, MIR, que actualmente se están formando para obtener la especialidad «son los principales perjudicados». «Hasta el punto de que los que ejercen de médicos sin especialidad les preguntan a ellos, es un sinsentido», matizó el representante del sindicato, con agravio también desde el punto de vista económico porque los residentes perciben una cantidad menor.

Recuerda que la práctica de contratar sin especialidad se autorizó durante la pandemia y ante la grave crisis sanitaria sobrevenida, pero ya desde el 31 de diciembre de 2022 dicha opción se dio por finalizada, por lo tanto, a lo largo de todo este año ya no estaría contemplada.

El sindicato no comparte la postura de la Gerencia Regional de Salud, «que nos dice que no es la mejor opción pero ante la obligación de dar el servicio y la falta de médicos optan por esta medida». Sí reconoce que los plazos del Ministerio de Sanidad para homologar especialidades de otros países no comunitarios son demoran mucho más de lo deseado, lo que también supone un handicap a la hora de contar con especialistas.

«Nos dicen que están todos los puestos cubiertos pero es a costa de contratar sin especialidad», critican desde CCOO, que expondrá su oposición hoy en el Consejo de Salud de Área. Además, informa de que la falta de médicos también se está combatiendo al reenganchar a profesionales ya jubilados que regresan a la actividad. Según cifró CCOO son seis los jubilados que se han acogido a esta posibilidad.

Por otro lado, el sindicato lamenta que no se disponga en Soria de más líneas de formación para que acudan los MIR en el Hospital Universitario, lo que motiva que no se cubran todas las plazas: «No ofrecemos nada diferente».