«Si ir al baño no es un placer, es cuando tenemos que pedir ayuda»

‘Somos lo que comemos’, pero también lo que descomemos. La cirujana colorrectal y de suelo pélvico Karina Cuiñas León, vinculada a Soria, habla de algo que hace todo el mundo pero que pocos verbalizan: caca. Hay mucho de salud a la hora de ir al baño. Ella escucha, diagnostica y opera a cientos de pacientes en una zona que quizás no tenga el romanticismo del corazón o la fascinación técnica del cerebro, pero que –cura sana– si no se usa hoy se usará mañana. Al menos, eso se espera. «Tiene poco glamour, pero es calidad de vida».

‘Tripas en acción’ es el título de un libro para leer y no precisamente en el trono, porque «ya pasamos demasiado tiempo en el baño» y más con los móviles. Hay mucho de ciencia entre sus páginas aunque leerlo sea muy sencillo. Hay casos reales, datos científicos «masticados y digeridos» y preguntas con respuesta y diagnóstico para tumbar mitos. Enseña a comer bien para ir mejor al baño, reduciendo riesgos de enfermedades. No hay recetas mágicas, pero sí años de experiencia contados de forma amena. ¿El plátano regula los intestinos? ¿El agua influye en la caca? ¿’Café y cigarro, muñeco de barro’? Naturalidad para hablar de lo natural.

«Me di cuenta de que había mucha desinformación en España sobre este tema. Hay mucha información científica, muchos artículos en buscadores médicos importantes, de congresos, de curso, pero hay un abismo que impide que esta información llegue a las personas de a pie. Lo que intenté hacer con el libro es un puente entre la información que existe –no es nada nuevo, ya estaba todo descrito en la literatura científica– y la gente a la que no le llegaba», detalla la doctora Cuiñas.

En la actualidad «se siguen perpetuando los mismos tabúes y los mismos mitos de siempre. Por ejemplo, que todo el estreñimiento se trata con dieta, agua y ejercicio». En España, «como en el resto de Europa, una de cada siete personas sufre estreñimiento pero hay muy pocas personas que piden ayuda a un profesional sanitario. Hay un poco más de interés por la salud intestinal pero hay poca información fiable. Hay mucho vendehumos».

¿Cómo se nota una buena salud intestinal? «Lo ideal es que sea un placer, o por lo menos que no sea una preocupación. Satisfactorio. Que sea como cepillarse los dientes. Tú no estás pendiente de cómo los cepillas, es una rutina más. Idealmente que sea un placer, pero tampoco debe ser el placer máximo. Que sea una cosa satisfactoria y que no estemos pensando en el momento en el que vamos a ir, o que no hemos ido... Eso es lo que tenemos intentar evitar. Si no es un placer, es cuando tenemos que pedir ayuda».

El tema es serio porque «la caca dice mucho de nosotros, sobre todo en cuanto a la consistencia, porque es un reflejo de nuestro tiempo de tránsito intestinal, de a qué velocidad se mueve nuestro colon. Pero también hay muchas personas que están demasiado obsesionadas con estar mirando todo el tiempo las heces». Así, «es normal que cambien de un día para otro, porque no todos los días comemos lo mismo ni hacemos lo mismo. Es normal una pequeña variación. Hay que mirarlo, sí, hay que saber cómo somos en general porque es una de las funciones de nuestro cuerpo, pero tampoco hay que obsesionarse» salvo que haya insatisfacción.

Por eso ‘Tripas en acción’ «intenté hacerlo ameno y a pesar de estar basado en evidencia científica y en artículos científicos traté de que llegase. No sirve de nada usar jerga médica y tener una barrera, precisamente quería no tenerla. Hay historias de pacientes reales que he tratado para acercárselo a la gente» y que los problemas puedan atajarse con naturalidad.

«Al principio ya hay una advertencia sobre cosas que sí tienes que mirar y tener en cuenta para pedir opinión médica», explica Karina Cuiñas. «Y luego hay un capítulo que es todo sobre mitos que están impidiendo que la gente pueda estar a gusto. Por ejemplo, el tema de los laxantes. Hay mucha gente que efectivamente necesita tomar laxantes de forma crónica. Durante toda la vida y si está bien indicado en la persona correcta y el tipo de laxante es el correcto es perfectamente posible y recomendable. Ese mito de que no debemos tomar laxantes porque se vuelve el intestino muy vago, porque se crea dependencia impide que algunas personas tengan defecaciones satisfactorias. Intento romper ese y otros mitos».

Pero cada cuerpo es un mundo y «no para todo el mundo funcionan los laxantes. Hay gente que los toma y su problema no se soluciona con laxantes. Por ejemplo, si el origen de tu estreñimiento es un problema a nivel de suelo pélvico, por más que tomes laxantes no vas a mejorar. Estas intentando mejorar algo con un tratamiento crónico pero que tampoco va al origen de tus problemas, con lo cual tienes lo peor de los dos mundos y no atajas el problema principal. Por eso creo que es tan importante buscar la causa y tratarla». Palabra de quien ve las ‘Tripas en acción’ y lo cuenta sin tapujos para que la salud llegue al momento más íntimo. Y más humano.

El campo y el monte de Soria como 'medicina'

Cuidar la salud intestinal no requiere productos exóticos ni grandes elaboraciones. De hecho la doctora Cuiñas, en clave local, aboga por exprimir lo que ofrece la provincia. «En Soria como tenemos tanta agricultura, tanto campo, tanto monte, lo que debemos que hacer es aprovechar los productos de cercanía de origen vegetal. Si es que tienes todo al lado. Hay que basar la alimentación en productos de origen vegetal poco procesados que es la que probablemente seguían nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Del campo, de nuestro huerto».

Por ejemplo sienta bien «un primero de cardo, un plato de acelgas, las setas de Soria... Hay que basarse en eso para mejorar nuestro tránsito intestinal y disminuir los cárnicos y cárnicos procesados» aunque sigan formando parte de la dieta. La clave brota a pocos kilómetros de casa.