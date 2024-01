El PP municipal pide una comisión extraordinaria del área de Urbanismo

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El grupo popular en el Ayuntamiento de Soria vuelve a poner el foco en el área de Urbanismo. A finales de la semana pasada registraron la solicitud para la convocatoria de una comisión extraordinaria del citado área para tratar de «poner orden», según confirmó la portavoz del PP en el Consistorio, Belén Izquierdo. «Hay muchas cuestiones que están sin resolver y lo que no funciona, hay que arreglarlo», insiste.

Desde el comienzo de la presente legislatura desde el PP se ha cuestionado el funcionamiento de Urbanismo e incluso, a finales del mes de noviembre se solicitó públicamente la dimisión del edil responsable del área, Luis Rey. Ahora, el grupo popular hace uso de la posibilidad de convocar comisiones extraordinarias que le concede su posición como principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento para abordar diversos asuntos.

«Ya lo he dicho desde el principio, los problemas no se solucionan solos, hay que coger el toro por los cuernos», comentó Izquierdo. «En el departamento hay un atasco que es inasumible, si hay que contratar a más gente, que se haga, pero hay problemas tanto en las cuestiones más pequeñas como en las más grandes», asegura. Desde el PP consideran que los refuerzos que llegarán a través de la oferta de empleo público no es suficiente dato que simplemente ha salido la convocatoria publicada y aún tardará.

El PP pretende que en la comisión extraordinaria se aborden algunos de los asuntos polémicos que han salpicado a Urbanismo en los últimos meses como Pajaritos II o la situación del Cerro de los Moros. A estas cuestiones se unen otras iniciativas más recientes como el convenio del solar del circo o la paralización de la ordenación en la parte alta de Avenida de Valladolid. Hay que recordar que uno de los asuntos claves que el PP esgrimió en la campaña electoral de mayo fue la necesidad de actualizar el Plan General de Ordenación Urbana. «Nos preocupan todos los departamentos del Ayuntamiento, pero áreas como Personal o Urbanismo de una forma más especial por la importancia que tiene en la gestión del Ayuntamiento», explicó Izquierdo.

En resumen, los populares reiteran que la situación es la misma que les llevó a solicitar la dimisión de Rey hace poco más de un mes. En aquel momento, desde el PP se denunciaron los retrasos en informes urbanísticos y licencias de «varios meses, y la falta de «una jefatura visible, desde la jubilación de don Jorge Cimarra, y desde el momento en el que tampoco existe la figura de coordinador de departamento». En aquel momento ya se alertó de que «todo ello puede derivar al bloqueo del departamento de urbanismo, con graves consecuencias para la ciudad y sus ciudadanos». Para el PP ya en aquel momento había «motivos suficientes» para la renuncia de Rey o su cese por parte del alcalde, Carlos Martínez. El PSOE rechazó esa posibilidad y recordó el alto volumen de trabajo del área de Urbanismo por la necesidad de adecuar los proyectos de fondos europeos.