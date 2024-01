La Junta reclama a Renfe mejoras en la conexión de Soria con Madrid

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León mueve ficha con la intención de que haya mejoras en la realidad ferroviaria de la provincia. La consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral ha solicitado una reunión al presidente de Renfe, Raúl Blanco, para abordar algunas cuestiones clave para la Comunidad Autónoma. Entre los asuntos a tratar, desde la Junta se insiste en la necesidad de implementar mejoras en aspectos como la frecuencia del Soria-Torralba-Madrid y un establecimiento «definitivo» de la lanzadera al AVE a través de Calatayud, según informaron desde la propia consejería.

Movilidad pida que el encuentro con el responsable de Renfe se produzca «a la mayor brevedad posible» para abordar cuestiones que «vienen siendo reclamadas reiteradamente desde la Junta de Castilla y León al Gobierno de España en materia ferroviaria». En la carta enviada la consejera subraya la necesidad de acometer medidas e inversiones en la Comunidad que «fomenten la vertebración y cohesión del territorio y contribuyan a fijar población». En este sentido, recuerda que el transporte ferroviario en Castilla y León tiene una importancia vital «al cumplir una indudable labor social y contribuir al desarrollo de nuestros territorios, tanto en los grandes núcleos, como en las zonas más alejadas».

Según la información facilitada por la propia consejería las reivindicaciones planteadas también incluyen la mejora de las conexiones ferroviarias de Media Distancia convencional (material rodante, tiempo de viaje, frecuencias, confort, transbordos, retrasos…), como es el caso de Ávila-Madrid, Ávila-Valladolid, Salamanca-Valladolid y Soria-Torralba-Madrid.

En el caso de Soria cabe recordar que la línea Soria-Torralba está siendo objeto de un plan de modernización con una inversión de alrededor de 80 millones de euros. La mayor parte de las obras ya han sido ejecutadas, aunque aún restan cuestiones relativas a la mejora de los sistemas de comunicación y señalización, según avanzó Adif a mediados de diciembre. La previsión es que esos trabajos finalicen en torno al verano y es en ese momentos cuando se abordará la posibilidad de aumentar frecuencias y velocidad.

Desde la empresa pública explicaron que estos nuevos sistemas «permitirán aumentar la capacidad de la línea, es decir, habrá disponibilidad «para un mayor número de frecuencias». Adif es claro al explicar que hasta que no terminen de instalarse todos los nuevos sistemas, no se podrá abordar la posibilidad de alcanzar, al menos, la tercera frecuencia del Soria-Madrid. De a misma forma se explicó que los técnicos de Adif están trabajando en el nuevo cuadro de velocidades máximas, pero «mientras no finalicen todas las mejoras no estará definido».

Además de la Junta, tanto PP como Soria Ya han puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la línea Soria-Torralba en el apartado de frecuencias y velocidad o incluso la electrificación de la línea poniendo como ejemplo la Teruel-Zaragoza Sagunto. En este sentido han lamentado que tras la inversión millonaria que se está ejecutando no se hayan rebajado las 3 horas de viaje a Madrid.

La segunda petición de la Junta a Renfe vinculada directamente con Soria incide en «mantener como definitivos los proyectos piloto iniciados en 2023, como la lanzadera entre Soria y Calatayud o Palencia-Valladolid-Medina del Campo, y su necesaria ampliación hasta Arévalo-Ávila; se pide la no supresión de servicios y paradas ferroviarias en municipios rurales en relación con el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, y la reapertura de varias líneas ferroviarias de Castilla y León». El Gobierno decidió casi a final de año prorrogar el servicio de conexión con el AVE a través de un VTC a Calatayud para 2024, aunque el servicio ha sido objeto de numerosas críticas. Precisamente, desde el PP se insistía la semana pasada en cuestiones como eliminar el empadronamiento como requisito o aumentar las frecuencias. También se ha insistido en la idea de establecer un servicio de autobús regular para conectar Soria con Calatayud.

La carta de la consejera incluye un anexo en el que se adjuntan las reivindicaciones que las asociaciones y plataformas de usurarios de Castilla y León han venido manifestando a la Consejería de Movilidad y Transformación Digital y que, según recoge el escrito, en su mayoría ya han sido trasladadas tanto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como a Renfe a lo largo de la presente legislatura.