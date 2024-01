El PP presenta una segunda demanda en la polémica de la quinta planta de Pajaritos II

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Soria ha mordido la 'presa' de la polémica de la quinta planta de Pajaritos II y no está dispuesto a soltarla. Si el alcalde de la ciudad, Carlos Martínez Mínguez, confiaba a finales de 2023 en dar carpetazo durante la pasada anualidad al caso del desarrollo urbanístico a cargo de la empresa Domus Nebrija, la cosa se complica ya que el PP ha presentado una demanda en el Juzgado Contencioso Administrativo contra el acuerdo del Ayuntamiento de julio de 2023 por el que se daba luz verde a una permuta entre el Consistorio y la constructora, ratificada ante notario, con unos terrenos situados junto al Duero, en la zona de la celebración de Las Ánimas.

Esta permuta iba a servir para que Domus obtuviera la pequeña parcela adyacente al edificio de Pajaritos II y que a través de la modificación urbanística ya iniciada, se trasladara la edificabilidad de la misma para hacer posible la quinta planta.

A la rueda de prensa de este miércoles han comparecido la portavoz popular Belén Izquierdo, flanqueada por los concejales Javier Muñoz Remacha y Saturnino de Gregorio. El PP defiende en su demanda tres pilares. Por un lado, que no existe interés público en esa permuta, que 'desaparecen' del proyecto las viviendas de protección oficial, y que se trata de terrenos inundables en un periodo de 50 años, a la hora de realizar una valoración del suelo. "50 años de inundación posible, esa es la carga en esos terrenos", ha puntualizado Izquierdo.

La líder del PP en el Ayuntamiento ha calificado este hecho como "una permuta de oportunidad para Domus, no para el Ayuntamiento ni para Soria ni para los sorianos", y ha adelantado que "velaremos por la legalidad de todos los acuerdos".

Los populares han reconocido "las dificultades" que se han encontrado a la hora de "entender el expediente" de permuta porque "está de forma incompleta y de forma desordenada", y han acusado al equipo de gobierno de "falta de transparencia". "Tenemos la sensación de que el expediente está incompleto y hemos tenido que presentar la demanda con lo que hay".

Izquierdo ha recordado la petición que hizo su grupo de pedir el cese o la dimisión del concejal de Urbanismo, Luis Rey, "por el retraso de los expedientes", y ha incidido en que "fue Domus quien presentó la solicitud de la permuta, y no el Ayuntamiento de Soria", por lo que conviene a partir de aquí que "no existe el interés público".

"No aparecen tampoco las viviendas públicas", ha explicado Izquierdo. "Todo el expediente de Pajaritos II está mal desde el principio. Hay una licencia con la que se ha hecho lo que les ha dado la gana". Y se preguntó: "¿Por qué tiene prisa el Ayuntamiento en regularizar la situación? Vamos a recurrir todo", ha advertido. "La empresa cambió el proyecto (con la quinta planta) y con un coste de 150.000 euros". Hay que recordar que los populares ya presentaron una primera demanda en el Contencioso Administrativo contra una resolución de Alcaldía que anulaba la demolición de la quinta planta de Pajaritos II, y de la que de momento no hay novedades judiciales.

"No hemos oído a la empresa", ha señalado Izquierdo, quien ha reclamado que "se aporte el expediente acorde a Derecho".

Sobre los propietarios que siguen pendientes de poder entrar a vivir en el polémico edificio de la quinta planta, Izquierdo ha señalado que "entendemos su preocupación. Están pagando unas viviendas y se ven destrozados, pero los únicos culpables son Domus y el Ayuntamiento de Soria.

A preguntas de los informadores, el PP ha explicado que no tienen noticias sobre la comisión extraordinaria de Urbanismo solicitada por el grupo, para la que de momento no hay fecha, y que será en esa reunión cuando se analicen otros temas como Cerro de los Moros. "Estamos a la espera. Está la sentencia y no sabemos nada más", ha señalado De Gregorio. "Hay un montón de alegaciones y llevan un año sin informar de las mismas. No sabemos nada. Como tampoco sabemos nade de Puerta de Nájera o del Mirón. Sabemos, por ejemplo, que un empresario pidió hace un año licencia para un bloque de viviendas, y todavía no se la han dado. No sabemos quién es el jefe del departamento de Urbanismo, un jefe visible. No sabemos qué pasa en Urbanismo y Cerro de los Moros es una parte importante dentro de un área importante".

El PP también ha desvelado que Mercadona lleva seis meses esperando la información de unas alegaciones para una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, que le permita ubicarse en la avenida de Valladolid. "Es un perjuicio para la economía soriana y se pueden perder puestos de trabajo reales", ha explicado Izquierdo. "Incluso, en vez de un ERTE pueden hacer un ERE", ha apostillado.