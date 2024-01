La Junta asegura que los contratos por días en Soria los marcan los propios médicos

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El año pasado, en los primeros 10 meses, se formalizaron en la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria 548 contratos en Atención Primaria y 83 en Especializada, hasta un 85% de menos de tres días en el primer caso, como denunció el PSOE, y un 25% no llegaba a un mes en el segundo. Desde la Delegación territorial de la Junta de Castilla y León, Yolanda de Gregorio, destacó que el mayor porcentaje de contratos de apenas días que se firmaron de médicos de familia fueron para cubrir guardias, así como otras incidencias como sustituciones por bajas por enfermedad y también vacaciones. «Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre se formalizaron 220 contratos», especificó como dato indicativo del tipo de vinculaciones, poniendo el énfasis en que «son los propios médicos quienes piden una duración determinada».

En Atención Primaria se realizan unas 6.300 guardias al año.

La delegada explicó que los facultativos que acuden hasta Soria a cubrir las guardias proceden incluso de otras comunidades autónomas, como es el caso de quienes acuden a Arcos de Jalón, Almazán y Ólvega desde Aragón. «Ellos nos dicen qué días libran en Aragón y se les hace el contrato por esos días», apuntó. Una práctica que también se reproduce en el sentido contrario. «Nosotros les ofrecemos contratos por el máximo que permite la ley, que son tres años, pero ellos mismos nos marcan los tiempos. Ellos toman la decisión», aclaró.

De este modo, exigió al procurador socialista por Soria, Ángel Hernández, que acusó a la Junta de Castilla y León de realizar contratos «precarios», «que no mienta, porque no hacemos contratos basura, todos son a través de la bolsa de empleo», y la reclamó que explique bien a qué corresponden los datos. «Que digan todos los médicos que firmaron por tres años, que son bastantes», añadió. Según el PSOE, sólo 27 de los 548 contratos fueron por más de tres meses.

En el caso del psicólogo clínico y el psiquiatra que fueron contratados durante una veintena de días en el mes de abril, algo criticado por el PSOE por cuanto la Junta argumentó la falta de profesionales para cerrar el centro de día psiquiátrico, De Gregorio indicó que también en este caso fue decisión de los médicos el no permanecer más tiempo en Soria. «Estuvieron lo que quisieron, le propusimos tres años, como hacemos con todos, pero no es fácil. Y no porque no les guste Soria o por dinero sino porque tienen sus familias en otros sitios y lógicamente prefieren estar allí», resumió sobre lo que habitualmente ocurre a la hora de encontrar facultativos que quieran estabilizarse en la provincia. «Nosotros siempre les ponemos alfombra roja, y del color que sea para que vengan», recalcó.

En ese sentido, la delegada de la Junta en Soria volvió a insistir en la necesidad de contar con más plazas de médicos internos residentes, MIR, para Soria: «Que el señor Hernández se lo pida al Gobierno».