Baluarte de Óscar García, restaurante favorito en Castilla y León según The Fork

El restaurante favorito de Castilla y León está en Soria. Baluarte entra a la primera posición autonómica del ranking de The Fork y se cuela además entre los 10 mejores restaurantes de España, llevando el nombre de la provincia al olimpo de esos lugares donde merece la pena el viaje para ir a comer.

La nueva edición del ‘TOP 100 de TheFork’, la plataforma de reservas de restaurantes líder en Europa, estrena un nuevo ganador en Castilla y León: Baluarte de Óscar García, ubicado en Soria capital, y que también se ha situado en el puesto número 9 del ranking nacional.

Con una Estrella Michelin, el chef de Vinuesa (Soria) muestra su compromiso total con los sabores de la gastronomía tradicional castellana y sube en el ránking 24 posiciones, con respecto a la edición anterior, según la plataforma.

Por su parte, Castilla y León es la octava comunidad que ha conseguido registrar un mayor número de establecimientos en el ranking, con cuatro en total, repartidos entre las provincias de Ávila, con dos, y Soria y Segovia con uno, respectivamente, entre los que destacan Taberna López (43º), Sofraga Palacio (45º), y El Almacén (51º), en las mejores posiciones.

El palmarés de los 10 primeros restaurantes del TOP100 de TheFork lo completan por este orden: en primera posición, The Alchemix Gastro Cocktail Bar, en la ciudad de Barcelona (en la edición 2022 ocupó el segundo lugar); Fonda España by Martín Berasategui, situado en el Hotel España de Barcelona, en segunda posición; El Invernadero de Rodrigo de la Calle, con una Estrella Michelin y que alcanza la 3ª; seguido de la Casona del Judío by Sergio Bastard, en la localidad de Santander, que se alzó con el 4º puesto. En 5º lugar se sitúa el restaurante barcelonés TunaTeca Balfegó; y en el sexto, el valenciano La Salita, de Begoña Rodrigo, con una Estrella Michelin; a los que le siguen Taúlla, en Espinardo, Murcia, en el 7º ; y La Antxoeta Art Restaurant, ubicado en la ciudad de Málaga, en el 8º; seguido del ya mencionado Baluarte de Óscar García en Soria. Cierra la clasificación Speakeasy, en Barcelona, que se ha alzado con la 10ª posición.