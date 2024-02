Sanidad busca cirujanos en otros hospitales para las guardias de Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La Consejería de Sanidad confirmó ayer que buscan de forma activa y en hospitales de otras provincias cirujanos que puedan cubrir las guardias en el Hospital Santa Bárbara de Soria ante la situación que arrastra el servicio de cirugía de urgencias debido a que únicamente existen cuatro facultativos para esta tarea. Sanidad aseguró que se está trabajando ya en buscar a profesionales que, voluntariamente, acudan a Soria de manera incentivada, pero en el día de ayer no había avances al respecto.

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, se refirió a la situación del servicio en el Santa Bárbara tras el Consejo de Gobierno y afirmó que se trata de «circunstancias concretas» en Soria, destacando las dificultades para encontrar facultativos. «Se juntan muchas cosas, lo más grave la falta de profesionales. Es el principal factor que las comunidades autónomas reclaman al Gobierno», apuntó, y habló de «esfuerzo grande para recursos escasos».

El servicio de Cirugía del Hospital Santa Bárbara de Soria cuenta con diez facultativos, de los que únicamente cuatro están en condiciones de cubrir las guardias presenciales ya que el resto de ellos superan los 55 años y, por ley, están exentos. Además, uno de ellos se encuentra de baja laboral, con lo que el servicio se ha quedado muy reducido para acometer las guardias.

Fernández Carriedo quiso dejar claro que los facultativos mayores de 55 años «no tienen la obligación de hacer las guardias, pero sí pueden hacerlas».

Desde el Sindicato Médico, CESM, que fue quien denunció la situación hace dos semanas, indicaron que desde el pasado verano los cirujanos están sufriendo una «gran sobrecarga», con guardias de 24 horas cada cuatro días. Puntualizaron que son cuatro los médicos que realizan las guardias presenciales, pero los mayores de 55 años también «están ayudando a sus compañeros» por cuanto cubren las denominadas guardias localizables. «Han de entrar dos cirujanos en quirófano por lo que al que está de guardia presencial se tiene que sumar el que está localizable para que le ayude», que es uno de los mayores de 55 años que, sin tener la obligación «lo hacen voluntariamente. Si no, la situación sería insostenible y habría que cerrar el servicio».

Matiza así al consejero y portavoz de la Junta cuando se refirió a que «no tienen obligación» de cubrir guardias, puesto que de facto lo están haciendo, «por el bien del servicio».

«Muchos tienen más de 60 años y normalmente piden la exención de la guardia porque es muy dura», señaló la responsable en Soria del Sindicato Médico, Puri Ramos, quien aseguró que la ciudadanía de Soria no está siendo consciente de la situación que vive el servicio de cirugía del Hospital Santa Bárbara «porque el esfuerzo que están haciendo los profesionales permite seguir trabajando, a costa de una sobrecarga tremenda, porque a las consultas se suman las guardias y ya no es únicamente el cansancio físico sino el mental, viendo que esta situación se arrastra desde el verano y no ven perspectiva de solución». Desde el Sindicato Médico aseguraron que mantienen la confianza de que la Gerencia Regional de Salud encuentre profesionales de otras provincias que puedan desplazarse hasta Soria para poder repartir las guardias. «El problema es evidente porque no hay cirujanos en la bolsa de empleo ni en el paro», reconoció.

El CESM sostiene que la provincia de Soria «está en grave riesgo de llegar a un escenario de suspensión del servicio de guardia quirúrgica». «Esto sería terrible», señala el Sindicato Médico, «desde un punto de vista asistencial, pues afectaría de manera directa a la cartera de servicios del hospital, y por consiguiente a la provincia», obligando a ser trasladado al Hospital de Burgos, que es el de referencia. «Podría afectar», continúa, «a las intervenciones programadas, al menos aquellas que requieren una vigilancia continua por el cirujano.

Por su parte, los procuradores de Soria Ya mostraron ayer su inquietud por la falta de cirujanos para cubrir las guardias y señalaron que supone «un problema bastante grave», ya que esta situación puede llevar a no disponer de un servicio de urgencia quirúrgica en Soria. «Y no es que sea solo un problema del hospital ni de la Gerencia, es un problema de los habitantes de la provincia de Soria, que una vez más vemos cómo se juega con nuestra salud», denunciaron.