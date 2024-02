Laborales «no se cierra» aunque sí se baraja cambiar la presencialidad

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El rector de la Universidad de Valladolid (UVa), Antonio Largo, vistió ayer el Campus Duques de Soria en una «intensa jornada» para abordar inquietudes y proyectos de los diferentes departamentos. El máximo responsable de la UVa insistió, tras la polémica en torno el futuro de Relaciones Laborales, que no se cerrará ningún grado, aunque sí admitió que puede haber variaciones en cuestiones como la «presencialidad» de las clases en el marco de la necesaria adaptación de la UVa a la nueva Ley de Universidades (LOSU) y la previsión de que no haya financiación con la misma.

«Estamos elaborando un ‘plan b’ en el caso de que la LOSU no venga acompañada de financiación», explicó Largo incidiendo en que el principal objetivo es mantener la «calidad de la docencia». En este sentido, Largo incidió en que se está afrontando una «fase inicial» de reorganización que «no pasa por cambiar nada sustancial ni cerrar ningún grado». «Trabajamos para fortalecer la oferta académica y para tranquilidad de todos, no se cierra ningún grado» insistió, apuntando que llegado el caso esas propuestas de cierre deberán pasar por el Consejo de Gobierno que es el órgano habilitado para esas decisiones.

En lo relativo a Relaciones Laborales, el rector reiteró el mensaje de la consejera de Educación, Rocío Lucas, asegurando la continuidad del grado, aunque sí abrió la puerta a que haya algunos cambios. «No se cierra ningún grado», subrayó incidiendo en que «la realidad es que Relaciones Laborales se va a ver afectado como otros grados» explicó añadiendo que «no afecta al número de optativas o el número de asignaturas, la estructura es la misma, afectaría al grado de presencialidad».

Las posibles modificaciones, insistió, vendrían determinadas por la existencia o no de financiación de la LOSU –el debate está vivo–. «Ahora hay un 40% de presencialidad, en otras Universidades se hace con el 30% y no pasada nada», comentó, añadiendo que «de forma transitoria se podría plantear esa posibilidad, en la misma medida que otros grados, pero quiero incidir en que trabajamos de forma responsable en un contexto complicado al que nos ha llevado esta ley, aprobada sin el consenso de las Comunidades y las Universidades».

La implementación de la LOSU condicionará también la posibilidad de abrir nuevos grados en la UVa. De cara a la ampliación de estudios, Largo recordó que en lo que afecta a Soria la Agencia de Calidad ya está evaluando el máster de Atención al Paciente Pluripatológico y que además el Campus ha sido «pionero» en la implantación de microcredenciales».

Con vistas a nuevos proyectos la UVa sigue trabajando para dotar al Campus de Soria de instalaciones deportivas propias de cara a poder ampliar el número de alumnos del exitoso grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte –que este año gradúa a su primera promoción– y crear dobles titulaciones. Largó avanzó que ya se dispone de un plan funcional y un documento de necesidades. La previsión es que, con fondos propios, y a través de la Unidad Técnica de Arquitectura, a lo largo de este año se aborde la redacción del proyecto constructivo.

La intención es avanzar con las nuevas infraestructuras «lo antes posible», aunque el problema sigue estando en la financiación. Largo avanzó que se abrirán negociaciones con Junta, Diputación y Ayuntamiento para abordar esas posibles colaboraciones. Cabe recordar que el proyecto ya se planteó en el seno del Plan Soria. La estimación inicial sitúa el coste entre los 1,5 y los 2 millones, aunque el precio final depende de las aportaciones de otras administraciones ya que eso definirá también la magnitud del proyecto. «Avanzar en esa infraestructura nos permitirá fortalecer ese grado y hacerlo crecer», significó.

Otro ámbito que está mostrando pujanza en el Campus soriano es la investigación. Tras la incorporación de una investigadora Ramón y Cajal y la reciente captación de un proyecto con 400.000 euros de financiación el rector aboga por «potenciar» este área. Uno de los aspectos será impulsar la transferencia de conocimiento al área empresarial y social. En este sentido la agenda de ayer ya incluía encuentros con colectivos empresariales en aras a la próxima licitación de espacios en el edificio de I+D+i del Campus para fomentar la investigación empresarial. También está pendiente del desbloqueo de un acuerdo por el Centro de Calidad de los Alimentos. Largo reconoció que el acuerdo quedo paralizado por la «interinidad» de la presidencia del Csic, la soriana Eloísa del Pino, por las elecciones. Ahora se espera retomar ese proyecto. «Hay receptividad en el Csic y la Junta, estaba previsto avanzar con una unidad asociada del Csic y tenemos la esperanza de que esto se pueda retomar no tardando porque sería beneficios para el Campos y para Soria», comentó añadiendo que «todo cuadra y espero que podamos articularlo ya que no es una fórmula muy complicada».