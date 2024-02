Las organizaciones agrarias suspenden la movilización del 14 para no "interferir" en las protestas espontáneas

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Las organizaciones profesionales agrarias, OPA, de Soria, Asaja, Coag y UPA, suspenden la movilización conjunta convocada para protestar por la situación del campo prevista para el 14 de febrero al objeto de "no interferir" el movimiento espontáneo de agricultores y ganaderos que estos días están saliendo a la calle reivindicando, entre otras cuestiones, rebajar ciertas exigencias de la nueva PAC, hacer cumplir la ley de cadena alimentaria y derogar la Agenda 2030.

Según expusieron los responsables provinciales de las tres organizaciones, las movilizaciones de tractoristas "están teniendo una enorme repercusión" calificando su acción de "éxito total". Por ese motivo, prefieren desconvocar su cita que volverán a organizar "cuando nuestros asociados quieran salir", indicó la presidenta de Asaja Soria, Ana Pastor.

En este sentido, sumándose a las reivindicaciones del campo puestas de relieve durante estos días, transmitieron "ánimo, respeto y fuerza para todos los que participan en las protestas", pero al mismo tiempo recalcaron que son las OPA las interlocutoras "válidas" con las administraciones.

En cuanto a la posibilidad de que el nuevo movimiento, organizado por las redes sociales, se constituya en asociación, desde Asaja, Coag y UPA consideraron que es "respetable", pero reconocieron que se sienten "puenteadas" por cuanto algunos de los manifestantes se han reunido, aunque a título particular, en la Subdelegación del Gobierno y la Junta de Castilla y León. "Es muy fácil criticar desde atrás, pero luego hay que estar ahí", manifestó el responsable provincial de UPA, Raúl Ramírez, quien no ocultó cierto malestar por las acciones de manifestaciones no autorizadas: "Los ciudadanos tienen derecho a circular. Los movimientos necesitan consenso, a lo salvaje no se va a ningún sitio".

Las OPA también manifestaron su malestar con el modo de operar de sus organizaciones a nivel estatal por cuanto no ha existido la coordinación necesaria y cada provincia ha actuado de manera independiente fijando las movilizaciones a su criterio.

En cuanto a la lucha del sector, confían en que "las movilizaciones y lo que hacen nuestros organismos haga que se replanteen la situación. Cuestiones que hace unos meses eran impensables en Europa ya se han hecho", apuntó el responsable de Coag, Alfredo Cabrerizo, sobre las repercusiones del movimiento que están protagonizando agricultores y ganaderos.