«Por primera vez vamos a llevar la Feria de Empleo a Madrid para atraer mano de obra»

Actualizado:

Casi 30 años en la Cámara de Comercio dan autoridad suficiente para hablar sobre las empresas de Soria, sus fortalezas y debilidades. Nuria Sánchez destaca más las primeras porque vivir anclados en el victimismo no conduce a nada. La España vaciada debe dejar sitio para la España deseada. Frente a las desventajas provinciales de décadas, el emprendimiento y aprovechar las potencialidades. «Tenemos tanto que ofrecer que sólo nos falta creérnoslo y contarlo», resume.

Pregunta. ¿Cuál es la salud del tejido empresarial soriano?

Respuesta. En general, todas las empresas se encuentran con problemas importantes a nivel de situación sociopolítica, de falta de recursos humanos y alta burocracia... Y las de Soria no son ajenas a todas esas circunstancias. Tienen problemas, sobre todo de falta de mano de obra y de vivienda para atraer a recursos humanos, y de conectividad. Pero, más allá de todo eso, en la Cámara no hay sensación de negatividad o desaliento. Lo que se va a encontrar en la Cámara de Comercio es un mensaje de optimismo. Quienes conforman nuestras empresas son gente aguerrida, luchadora, que sabe salir de las vicisitudes que van surgiendo en cualquier ciclo económico.

P. Hace unos cuatro años, la previsión era de inversión para el 70% de las empresas, pero llegó el covid. ¿Cómo ha sido la evolución?

R. Hay muchas cuestiones que hacen que algunas inversiones empresariales se queden en stand by. Hay encarecimiento de los costes de producción y eso hace que las empresas se reestructuren, aguanten un poco para salir luego fortalecidas. Hay empresas que están llevando a cabo inversiones, las grandes tienen que estar siempre actualizadas para ser competitivas, pero por lo general la inversión está un poco a la espera y por lo tanto la generación de puestos de trabajo. No obstante, se siguen llevando a cabo inversiones, hay sectores que están tirando, cuentas de resultados positivas.

P. ¿Cuáles son los sectores que mejor están funcionando?

R. El sector industrial. Tenemos una renta per cápita en Soria de 28.600 euros, superior a la de Castilla y León y también de España. Nuestro sector industrial supone un 23% de peso en el PIB, muy por encima del peso a nivel nacional y en Castilla y León. Las empresas industriales están tirando para adelante. En cuanto a las comerciales, algunos sectores están teniendo problemas que requieren un periodo de adecuación. Y lo más bonito es que están con ganas. Tuvimos una reunión con unos 25 comerciantes y nos decían que quieren hacer cosas nuevas, digitalizarse, entrar en redes sociales... Que no quieren que se nos siga llamando la España vaciada, si no que quieren ser la España deseada. El comercio, a pesar de toda la problemática, le da la vuelta. Como sigamos anclados en el lamento, la negatividad, no vamos a llegar a ningún sitio, porque eso es lo que vamos a proyectar al exterior.

P. ¿La Cámara considera que las empresas de Soria sufren desventajas respecto a otros lugares que les impidan avanzar?

R. Por supuesto, es un hecho, a nivel de infraestructuras, conectividad... Partimos de una situación de desventaja. Pero es cierto que analizamos los datos y vemos que los afiliados a la Seguridad Social son casi 42.500; los datos del desempleo son muy bajos, del 6,2%, 2.900 personas, y el PIB está por encima de la media. El mensaje no debe ser negativo. Sólo con un mensaje positivo, de unión, determinante y poniendo en valor nuestras cosas buenas, que las tenemos, y muchísimas, lograremos salir de ello.

P. ¿Por dónde pasa la solución a todas esas desventajas?

R. Lo que tenemos que hacer sería fruto de una puesta en común de todos los agentes, personas, empresas, instituciones... A nivel de las empresas, es muy importante apoyar a toda la masa empresarial que desde hace muchos años está sustentando nuestra economía, generando empleo. Hay que estar con ellas en todo el proceso de digitalización, innovación, internacionalización, sostenibilidad, etc. También a nivel sectorial, potenciando marcas de calidad, como se está haciendo con el torrezno y el chorizo. Y hay que estar con las empresas del medio rural, muy importantes para sostener nuestros pueblos. El apoyo es vital. Y a nivel general, es necesario apoyar nuestro emprendimiento, que desde pequeños sepan que Soria y sus empresas tienen muchísimo que ofrecer, que no es necesario que salgan todos de estampida a estudiar fuera porque hay muchas cosas que tenemos aquí y que lo sabemos hacer francamente bien. De hecho, hemos tenido una feria de empleo recientemente y hemos visto que los chavales se sorprenden de la cantidad y calidad de los puestos de trabajo. Tenemos mucho que trabajar juntos, al margen de colores políticos, como la conectividad. Y hay que poner en valor lo que tenemos, soft skills, el carácter de nuestra gente, luchadora, trabajadora, de fiar y empática. Y pasa por aprovechar nuestros recursos endógenos. Nuestro clima puede ser una ventaja competitiva en el medio plazo. La situación privilegiada que tenemos, las horas de sol, la calidad del aire, nuestro sistema educativo... Potenciar todo eso y darlo a conocer al mundo. Tenemos tanto que ofrecer y somos tan especiales que sólo nos falta creérnoslo y contarlo.

P. Demanda y oferta en el mercado laboral no se acoplan. La formación, requiere años.

R. Tenemos que empezar a hacerlo, no podemos quedarnos aquí lamentándonos. Es lo mismo que con el proyecto de preemprendimiento. Hace diez años que empezamos y ahora lleva una velocidad y está dando unos resultados magníficos. Es necesario levantarnos y salir fuera de Soria y con cuestiones muy objetivas y preparadas decir todo lo que podemos ofrecer a las empresas, a los emprendedores, trabajadores o simplemente a gente que esté buscando otra forma de vida.

P. ¿La situación de falta de mano de obra no mejora?

R. El servicio más demandado de la Cámara es el de la bolsa de trabajo. Hay perfiles que no se encuentran. En hostelería falta muchísima mano de obra, también en transporte y personal especializado, desde mantenimiento, soldadores, ingenieros, etc. Es un problema que no se puede solucionar en el medio plazo y que es general en Europa. Lo que podemos hacer, que está en nuestra mano, es continuar con las ferias de empleo. Se hará una en noviembre en Soria capital, con la intención de que lleguen trabajadores de otras zonas de España. Y por primera vez vamos a salir fuera, a Madrid, seguramente también en el mismo mes, después de la feria soriana, recogiendo todas las ofertas de empleo de nuestras empresas y llevándolas a la capital de España en nuestro ánimo de paliar esta situación que se está convirtiendo en la principal problemática de las empresas de Soria. Tenemos que ver todavía cuál va a ser el formato para llevar todas las demandas y ver qué nos ofrece Madrid. En el ánimo de la Cámara está salir, primero a nivel nacional, y si hace falta también internacional, a ver de qué forma podemos traer a gente que quiera vivir en Soria, trabajar en nuestras empresas, emprender aquí y también invertir aprovechando nuestras potencialidades.

P. ¿El emprendimiento se enseña?

R. Totalmente. Los niños son tremendamente permeables. Si sólo ven las opciones de trabajar por cuenta ajena o irse fuera a estudiar, si no le hablas de otras nuevas opciones nunca se las van a plantear. Si les ofreces la visión del emprendimiento, también como un juego, que es lo que hacemos con nuestras ferias de emprendimiento, los niños trabajan en todo el proceso, ponen un mercado, consiguen un pequeño beneficio para un fin altruista. Al final, ese niño aprende, le cambias la forma de ver las cosas. Eso tendría que estar en la educación reglada. Hoy lo que hay son asignaturas optativas y quienes optan por ellas son gente que lo ha visto en su casa, hijos de empresarios. Y eso hay que romperlo y de ahí que la labor de Cámara, Ayuntamiento y Diputación sea llegar a los centros y hablarles de esa opción.

P. ¿Se está amoldando la Formación Profesional a las necesidades?

R. A nivel de educación se está trabajando muy bien en Castilla y León. Es cierto que es un proceso lento y suele haber una brecha pero al menos las instituciones están abiertas a escuchar la voz de los empresarios y ver lo que se demanda para ponerse manos a la obra.

P. ¿Ven que las ayudas al funcionamiento den resultado?

R. Se valora que el Gobierno de España ha iniciado estas ayudas pero es algo testimonial. No supone ninguna ventaja competitiva para nuestras empresas y emprendedores. Tiene que ser un punto de partida para que todos los poderes vayamos trabajando para lograr el 20% que permite Europa y que nos daría una ventaja competitiva bestial a nivel de emprendimiento y de empresas. Ha pasado un año desde su puesta en marcha y no se ha notado nada, estamos hablando de una media que no llega a 300 euros por empleado. Es poco tiempo pero ese 5% no va a suponer nada.

P. Conectividad y vivienda. ¿También un proceso lento?

R. Aquí ha habido manifestaciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones asegurando que la totalidad de la provincia contará con acceso a internet en 2025, y que el 95% de la provincia tendrá cobertura por fibra en 2024. ¿Y dónde está esa fibra? La conectividad es muy importante para el teletrabajo. No podemos salir a buscar gente que quiera venir a esta tierra sin ella. Están las promesas, son palabras, pero como no las luchemos... Puedo decir que nuestro presidente es un numantino, un guerrero que no da nada por perdido y mantiene constantes reuniones diciendo lo importante que es esto para Soria.

P. ¿Qué ocurre con la vivienda?

R. Es un problema general en toda España pero nos tenemos que fijar en los nuestro. Evidentemente hay un problema de vivienda, tanto en Soria capital como en los pueblos. Hay mucha vacía. Aquí sí que es necesaria la intervención de las instituciones y entidades con competencia. Hay que poner vivienda en circulación, si no no podremos traer nunca a gente que quiera venir a trabajar a nuestras empresas. También hay opciones de cohousing y coliving, que afloran en otras comunidades autónomas y aquí tendremos que empezar. Mi presidente siempre lo dice, la misma opción que tenemos con los viveros de empresa o las naves nido, que las empresas pueden estar allí en un inicio y pasado un tiempo ya salen al mercado, y con la vivienda podría ocurrir lo mismo.

P. ¿Cómo evoluciona la exportación de las empresas sorianas?

R. Es muy interesante para cualquier empresa. Muchas de las agroalimentarias ya lo están haciendo y por supuesto de las grandes de automoción, etc. La exportación tiene barreras. Si no conoces bien dónde va a tener salida tu producto, cuáles son los canales para llegar al cliente... Ahí las Cámaras de Comercio tenemos una labor importante, estamos a disposición de las empresas que quieran iniciar o consolidar su proceso de exportación. El volumen de las empresas que exportan se mantiene. La norma general es la venta a nivel nacional.

P. El que vende y mucho es el Torrezno de Soria.

R. El quid de la cuestión está primero en el producto en sí mismo, y en que distintas empresas y organizaciones hemos sido capaces de ir de la mano para potenciar un producto muy nuestro. Hablo sobre todo de los productores y de las administraciones. Estamos a punto de conseguir la Indicación Geográfica Protegida, IGP, que puede seguir dando muchas alegrías a ese producto tan nuestro. También estamos trabajando con el chorizo en ese sentido. Estamos muy contentos, está tardando pero en breve se conocerá un cambio estratégico muy importante para incrementar su valor añadido. No puedo hacerlo público todavía. Es importante que sigamos avanzando hacia esas distinciones que nos permiten competir en el mercado en unas condiciones mucho más óptimas.

P. ¿Cómo está siendo la evolución de los cierres de negocios?

R. Lo que hemos visto con los datos de altas de afiliaciones en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es que en 2023 se dieron de baja más de los que lo hicieron de alta. Fueron 1.008 por un lado un 941 por otra, por lo que hemos perdido 67. En 2022 fueron 4o, con 1.027 algas y 1.067 bajas. A nivel de autónomos el dato es negativo. En las sociedades anónimas y mercantiles la tónica puede ser muy similar de ligero descenso. Es una realidad aunque me duela decirlo. La situación internacional en los últimos años ha sido muy complicada para las empresas. También ha habido muchos cambios de modelo, como en el sector comercio. Se han incrementado los tipos de interés y todos los costes de producción. Algunas empresas no han podido trasladar a sus precios ese incremento. No han sido años buenos.

P. Para la Cámara sí va a ser un año bueno, celebra su 125 aniversario. ¿Qué programación tienen?

R. En 2010 se rompió el modelo de las Cámaras y aquí nos quedamos cuatro, en un ERTE, y afortunadamente un equipo de empresarios que tiró del carro y creyó en la institución, y ahora podemos decir que estamos mejor que nunca, y yo llevo aquí casi 30 años. Porque hay muchísima conexión con las empresas, mucho diálogo, somos vehículo de transmisión entre lo que nos reclaman y las administraciones. Y éstas confían en la Cámara de Comercio de Soria para gestionar proyectos de emprendimiento, de atracción de personas, de todo tipo. Llega el momento de celebrarlo y nada mejor que esos 125 años. Llevamos tres preparando este momento. Queremos ofrecer la Cámara con una imagen más abierta y transparente. Empezamos por nuestras instalaciones que están en plena reforma, con todo acristalado y mucha luz, espacios colectivos. Abiertas a todas las empresas y emprendedores, a coste cero, por supuesto. En junio estarán ya terminadas y empezaremos con el aniversario. Queremos rendir un tributo a todos los empresarios y empresarias que han pasado por la Cámara dándolo todo, que durante este tiempo han tirado de esta casa y de la economía provincial. También poner en valor toda la cultura emprendedora, a nuestros jóvenes, para ceder el testigo. Va a haber una feria especial de emprendimiento en mayo. Estamos invitando a personas de distintos ámbitos que puedan aportar a nuestras empresas. Y tiene que haber una gala, un acto central de la celebración, probablemente en noviembre.

P. ¿Hay relevo de la juventud?

R. Sí, lo estamos viendo en los viveros de empresas. Este año pasado ha sido una sorpresa, se están creando muchísimas empresas. Nuestros servicios de creación de empresas tienen más emprendedores. La gente que viene está muy formada, con la mente muy abierta, y vemos que las empresas que surgieron en 2013, cuando comenzamos con el semillero, ahora son empresas consolidadas que generan empleo. En muchos casos ya son start-ups que quieren salir al exterior y hay que apoyarlas.