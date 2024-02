La Subdelegación de Soria pide a San Leonardo asumir la ley y retirar el apellido De Yagüe

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, mantuvo una reunión con el alcalde de la localidad soriana de San Leonardo de Yagüe, Jesús Elvira, para hablar de varios temas que competen a ambas administraciones y durante el que el representante del ejecutivo central recordó al regidor pinariego «que todos los poderes públicos tenemos la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley», en referencia a la Ley de Memoria Democrática que entró en vigor en octubre de 2022 y que obliga a retirar todos los nombres relativos al franquismo, lo que afectaría al apellido De Yagüe, asumido del general franquista natural del municipio Juan Yagüe.

No quiso el subdelegado entrar en el asunto advirtiendo de que «todos los españoles tenemos que cumplir la ley» pero asegurando, por otra parte, que no entraron en el fondo del asunto: «No hemos tocado nada más». Y es que cumplir con la Ley de Memoria Democrática conllevaría suprimir el De Yagüe del nombre de la localidad, algo a lo que no ha accedido el pueblo durante todos estos años, según se decidió en un pleno municipal.

Tampoco quiso entrar el alcalde de San Leonardo, Jesús Elvira, en este tema asegurando: «He ido con mi concejal a una reunión para hablar de la variante así como de varias subvenciones que tenemos pendientes». Sin embargo, en algún momento del encuentro Latorre hizo alusión a la Ley de Memoria Histórica y «a la obligación de los poderes públicos de cumplir y hacer cumplir la ley», frase que repitió varias veces en conversación telefónica con este medio sin querer salir de ahí. Igual de hermético se mostró Elvira subrayando que «se ha hecho un comentario y no voy a entrar en más», zanjó.

La ley recoge que se tienen que eliminar la simbología y las referencias franquistas como la que tiene San Leonardo en el topónimo de su nombre al tener el apellido del militar Juan Yagüe. El apellido De Yagüe se incorporó, por orden de un Decreto Ley, dictado por la Jefatura del Estado, el 22 de octubre de 1952, un día después de la muerte del militar.

Desde entonces la localidad natal de Juan Yagüe lleva en su nombre el apellido del que fuera uno de los militares más destacados de la guerra civil, conocido con el sobrenombre del ‘carnicero de Badajoz’, por la matanza de miles de civiles en 1936 en la población extremeña.

A pesar de todo, el propio Ayuntamiento debe ser el que decida la eliminación del De Yagüe de su topónimo para cumplir con la Ley de Memoria Democrática. Así lo especificó el Gobierno a final de 2022 tras una pregunta del entonces senador de Compromís, Carles Mulet. La pelota se colocó en el tejado de los consistorios y la petición pasa por dar un tiempo, volver a preguntar y sancionar a quienes no hayan cumplido con la eliminación de los nombres vinculados al franquismo y que en el caso de localidades sólo cuenta con este caso en Soria. Sin embargo, de momento, no se ha producido ningún movimiento en este sentido.

Por otra parte, durante la reunión a dos bandas se trataron temas en los que el Gobierno de España puede colaborar con el Ayuntamiento de la localidad pinariega. Así, se van a estudiar fórmulas que permitan aumentar la seguridad vial en la travesía de la N-234 que atraviesa la localidad. Los estudios técnicos que se realicen definirán cuáles son las mejores opciones. Se ha hablado también de otras alternativas.

El alcalde de San Leonardo explicó que este ayuntamiento presentó un proyecto, dentro de las ayudas que concede el Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España, para la mejora de la competitividad y la dinamización del patrimonio histórico con uso turístico que le permitiera rehabilitar el castillo de la localidad.

Estas ayudas se incluyen en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Latorre indicó que el número de solicitudes recibidas superó ampliamente las expectativas lo cual motivó que se ampliarán los plazos que la Secretaría de Estado de Turismo tenía para resolver la convocatoria. Inicialmente se estableció el mes de noviembre pasado pero este plazo se amplió en seis meses.

Por último, Elvira solicitó también información sobre la convocatoria de subvenciones y ayudas del Consejo Superior de Deportes a entidades públicas titulares de infraestructuras para la mejora y optimización de instalaciones y espacios deportivos.