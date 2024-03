Aznar se despide de Soria firmando en el libro de visitas de El Burgo

Publicado por Redacción

José María Aznar se ha despedido de El Burgo de Osma con una cita en su Ayuntamiento, donde ha firmado en el libro de visitas ilustres. Ha sido en la mañana de este sábado antes de emprender camino hacia Santo Domingo de Silos, después de pasar día y medio en la provincia de Soria.

Aznar, firmando, junto con el alcalde, Antonio Pardo.HDS

El ex presidente del Gobierno y dirigente de Faes -fundación ligada al PP- ha estado en el salón municipal de plenos, donde ha estampado su firma sentado en el sillón de Alcaldía, junto al alcalde, Antonio Pardo; el ex presidente del Senado y ex ministro Juan José Lucas, así como de algunos miembros de la corporación municipal. Aznar arribó a El Burgo el jueves por la noche en una visita privada, invitado por Lucas, acompañado de su esposa, la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella, y otro matrimonio.

Aznar junto a la plaza Mayor de El Burgo, junto a Pardo y De Gregorio.HDS

Este viernes estuvieron en la capital, donde visitaron la iglesia de Santo Domingo, la plaza Mayor y la Diputación, donde fueron recibidos por el presidente del PP, Benito Serrano, que también había estado con el matrimonio Aznar-Botella la noche anterior.

De regreso a la villa, visitaron la Catedral y después cenaron en el Virrey los dos matrimonios, Juan José Lucas, Antonio Pardo y Yolanda de Gregorio.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, acompaña al expresidente del Gobierno José María Aznar, en el Monasterio de Silos, con motivo de su visita por Castilla y LeónICAL

Ya en Burgos, el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acompañó a José María Aznar y a Ana Botella en su visita al Monasterio de Santo Domingo de Silos donde disfrutaron de su claustro además de otras estancias del templo. El matrimonio fue recibido por el abad Dom Lorenzo Maté. También les recibió el presidente de la Diputación Provincial y del PP de Burgos, Borja Suárez, entre otros, informa Ical.

También aprovecharon para desplazarse a la localidad burgalesa de Covarrubias, perteneciente a la comarca del Arlanza, que destaca por su bonita arquitectura tradicional.