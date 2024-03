Publicado por Antonio Carrillo Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La Junta anunció esta misma semana la concesión de Medallas de Oro al Mérito de la Protección Ciudadana de Castilla y León por «actuaciones excepcionales en la protección y asistencia ciudadana». En el selecto listado aparecían dos agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Soria, Miguel García y Francisco José Palomares. El motivo, haber rescatado de las aguas del Duero a una anciana el 24 de mayo de 2023 salvando su vida.

El reconocimiento «es muy gratificante. Al final dices ‘yo me he hecho policía para esto’. Es como un orgullo, mi trabajo sirve para ayudar y salvar una vida humana. No es sólo en un delito, sino para salvar una vida», apunta Francisco. Miguel recuerda en el propio Soto Playa aquellos momentos de tensión. «Nos dieron el aviso de que había una mujer en el río, flotando, y cuando llegamos aquí la vimos. Había un grupillo de gente mirando y vimos cómo estaba dejándose llevar aguas abajo».

Quedaría muy épico relatar que se lanzaron al agua sin pensarlo, pero por la seguridad de los ciudadanos y la suya propia hubo que tirar de formación, protocolo y cabeza antes de afrontar la situación. «Hay que valorar toda la situación. Justo acababan de llegar medios de la Policía Local así que nos pudimos quitar las cosas, se lo dejamos todo a ellos y nos pudimos meter. Además el compañero tiene cursos de socorrismo y fue el primero que tomó la determinación». Francisco relata cómo «preguntamos a quienes nos habían requerido si se había movido, si daba señales de vida, si podía llevar tiempo en el agua».

«La vimos muy mal porque estaba blanca, pero blanca, blanca. En el río con la hipotermia... pero hubo suerte», añade Miguel. Su compañero recuerda que «la llamamos desde la orilla para ver si hacía algún gesto o estaba viva y en principio no respondió. Entonces decidimos tirarnos al agua». Era el primer rescate acuático para ambos, pero Francisco fue ‘cocinero antes que fraile’ y estaba preparado. «He trabajado de socorrista y sí que me ha tocado, no un rescate como tal, pero sí un menor que no sepa nadar o alguien que se quedase un poquito desorientado. Pero como policía no».

«Con la experiencia ya estamos más curtidos, pero te metes ahí y te das cuenta de todo el barrizal que es, todo lleno de ramas, te arañas las piernas... Es complicado y es peligroso. No es como meterse a la Playa Pita, al río hay que tenerle cuidado y respeto. En cualquier momento te puedes quedar atrapado con cualquier cosa», advierten.

Además, el rescate fue al caer la tarde y «lo que pensábamos es que fue cuestión de dos o tres minutos» que «la mujer no acabara de peor manera». Al día siguiente visitaron a la anciana en el hospital y, aunque estaba «muy flojita», les trasladó su gratitud. Ahora lo hará también Castilla y León con una medalla, que la sonrisa del deber cumplido ya la llevan.