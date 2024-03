La modista soriana Soraya, eliminada del programa 'Maestros de la Costura'

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La modista soriana Soraya Díez se convirtió este jueves por la noche en la nueva expulsada del programa de televisión 'Maestros de la Costura'. Un fallo en la prueba de eliminación, en la que compitió con Ángel, Ana y Cristian, provocó que fuera la aprendiz que tuvo que abandonar el programa ya que no consiguió terminar el pantalón que confeccionó. Y es que el jurado planteó que los aspirantes debían crear una prenda que hiciera sentir a unas modelos empoderadas, fuese cual fuese su físico. Para cumplir con los requisitos, se trataba de confeccionar una prenda que se adhiriera también a una tendencia o moda actual. A Soraya le tocó una modelo de talla grande y la tendencia trap, un subgénero musical urbano con el que no estuvo cómoda y que provocó su expulsión, a pesar de ser una de las grandes favoritas para llegar a la final y alzarse con el premio.

Una decisión por parte de los jueces que provocó que la presentadora, Raquel Sánchez Silva la despidiera indicando que Soraya "es la aprendiz que mejor ha cosido en su puesto de costura. Lo que te ha pasado es algo puntual. Quédate con ese recorrido. Tienes unas manos maravillosas, coses como los ángeles. Cualquiera puede tener un fallo en un día malo". Una decisión que también ha sido criticada por muchos usuarios de las redes sociales que veían a la modista soriana como una de las claras favoritas.

Por su parte, Soraya, que recordó durante su expulsión a sus hijos Jesús y Fernando y que ha llevado el nombre de Soria por bandera en el programa, aseguró que se va "muy contenta y dando las gracias por todo lo que he pasado. Estoy encantada".

La modista soriana llegó al 'examen' de eliminación tras una prueba de equipo en la que, a pesar de tener a sus espaldas todo el peso del proyecto, realizando labores que no tenía encomendadas para intentar salvar el resultado final, no convenció a los jueces tal y como apuntó María Escoté: "Tienes un gran potencial pero hay que saber delegar. Eres muy individualista pero hay que saber trabajar en equipo ya que te ayuda a aprender y crecer". Soraya acató la decisión pero indicó que no la compartía: "No estoy de acuerdo con la decisión. Yo lo he dado todo al cien por cien e, incluso, he hecho algún trabajo que no me correspondía. Voy a la prueba de eliminación pero voy muy a disgusto porque no me la merezco".

Una prueba de eliminación que, finalmente, ha supuesto su punto y final en el concurso 'Maestros de la Costura'.