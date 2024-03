Malestar por el «año perdido» para mejorar las ayudas de despoblación

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Pesimismo y cierta resignación en Soria con la decisión del Gobierno de prorrogar las cuentas del Estado de 2023, renunciando a las de 2024, y dejando en el aire varias cuestiones que afectan directamente a la provincia como la mejora de las ayudas de funcionamiento, la recuperación de los apoyos para autónomos o el VTC a Calatayud. «Pesimismo o realismo», resume la directora general de la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria, Marian Fernández, que ve muy pocas esperanzas en que se cumpla el anhelo de elevar al máximo las ayudas de funcionamiento.

Las ayudas de funcionamiento se pusieron en marcha en 2023 para Soria, Cuenca y Teruel con un porcentaje del 5% de reducción sobre las contingencias comunes en los contratos indefinidos activos a los que se sumaba un 15% para los nuevos contratos –20% de reducción en contingencias comunes en los pueblos de menos de 1.000 habitantes–. Además, se aprobó una ‘tarifa plana’ para autónomos a tres años. Esas medidas fueron vinculadas al Presupuesto de 2023 y al no haber Presupuesto de 2024, de momento, no se pueden introducir cambios. Con la circunstancias además de que los autónomos vieron cómo ‘desaparecían’ sus ayudas al inicio de 2024. Fue el propio PSOE el que garantizó la recuperación de los apoyos para autónomos con el Presupuesto de 2024, compromiso que queda en duda ya que la decisión del Gobierno es que no habrá cuentas del Estado para este año. «Habrá que buscar un plan ‘b’», explicó el diputado socialista, Luis Rey.

«La verdad que es una contrariedad, los nuevos autónomos de 2024 se quedan ahora completamente fuera, ya veíamos complicado que pudiera ser retroactivo, pero es que ahora se quedan completamente fuera», explicó Fernández. Desde FOES apunta que la «esperanza» de mejora del porcentaje de aplicación de las ayudas también queda muy tocada. «Todo apunta a año perdido», lamentó.

La patronal soriana miraba con optimismo la oportunidad que iba a suponer la reunión con la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, que se iba a celebrar en Cuenca ◘–aún sin fecha–, pero ahora las expectativas han sufrido un duro golpe. «Ahora vemos que la posibilidad será a través de un Real Decreto que luego fuera convalidado por las Cortes, pero todos somos conscientes de la dificultad de la situación en el Congreso y parece difícil que el Gobierno se pudiera arriesgar a perder», manifestó. «No vemos que haya una solución fácil, cuando te convocan a una reunión al más alto nivel, que además se había pedido desde que se incorporaron las ayudas, pensábamos que podría servir», criticó. De momento, la reunión se mantiene confirmó Fernández.

Para FOESel problema se puede plantear tanto en el presente como en el futuro a medio plazo. Fernández recordó que desde la Comisión Europea se «hará balance» de lo que han supuesto las ayudas de funcionamiento en España. «Si no ven que hay una mejora las quitarán», advierte. Por eso la práctica confirmación de que no habrá mejora en este año «es un jarro de agua fría».

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, opinó ayer que la paralización de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado sí va a tener repercusión en la provincia. Se refirió sobre todo a las ayudas de funcionamiento e instó al Gobierno a explicar si Soria, Cuenca y Teruel pueden aspirar a tener el 20% de estas ayudas. Reclamó que los responsables del Gobierno se manifiesten sobre si con el freno de los Presupuestos Generales estas ayudas concedidas a los territorios por la despoblación, que calificó de «cicateras» se van a ver afectadas.

En este sentido indicó que se había convocado una reunión con la ministra de Seguridad Social a la que se habían citado las organizaciones empresariales de las tres provincias, «no sé qué les va a explicar igual la reunión ahora se suspende», matizó Serrano, quien indicó que él no contaba con invitación formal y que se enteró a través de un comentario de un diputado de Cuenca.

En este sentido se mostró en contra de las recientes manifestaciones del alcalde de Soria, Carlos Martínez, que se pronunció sobre la falta de Presupuestos diciendo que no iban a afectar a la provincia de Soria, «no sé a quién quieren engañar», dijo y lamentó que «cuando se habla de intereses particulares se puede renunciar a lo que antes pensaron», en referencia a la Ley de Amnistía, «pero cuando se trata de exigir y pedir a lo que afecta a los sorianos parece que el PSOE renuncia», concluyó.

Las críticas de Serrano se suman a las ya expresadas por el diputado popular, Tomás Cabezón. El parlamentario exigió al PSOE de Soria que busque de manera inmediata soluciones que permitan mejorar las ayudas que recibe la provincia de Soria.

El futuro de las ayudas de funcionamiento también preocupa a Soria Ya que considera que «se pierde otro año» para tratar de mejorar el porcentaje de aplicación tanto para autónomos como para empresas. «El Gobierno de España y el PSOE de Soria han tomado el pelo a los sorianos», lamentan. La formación apunta que una vez confirmada la renuncia a los presupuestos de 2024 «se deja fuera a los autónomos de las ayudas, ya no tienen ninguna en este momento, además de no incrementar las ridículas cantidades que se concedieron en las ayudas al funcionamiento en los Presupuestos Generales para 2023».

Para Soria Ya la ausencia de cuentas del Estado «vuelve a perjudicar a la competitividad de la provincia de Soria por una falta clara y absoluta de compromiso del ejecutivo de Pedro Sánchez con los sorianos» y en este sentido reclaman a los parlamentarios nacionales del PSOE, Javier Antón y Luis Rey que «luchen por los intereses de la provincia a la que representan, que para eso les votaron los sorianos».

«El Gobierno de Sánchez está desaprovechando una herramienta muy útil y excepcional para luchar contra la despoblación y crear oportunidades en las tres provincias menos pobladas de España. Las pusieron en marcha tarde, sin retroactividad y optaron por racanear implementando sólo el 1%, cuando Europa autoriza aplicarlas hasta en el 20% de los costes laborales desde abril de 2021», subrayan.

Soria Ya recuerda que fue el propio Luis Rey el que avanzó que las ayudas para autónomos se recuperarían con las cuentas de 2024 tras una reunión con la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. «Nos temíamos que algo así podría pasar, ya lo avisamos en febrero, por eso cogemos con pinzas todos los anuncios del Gobierno de España y de los parlamentarios socialistas sorianos en las Cortes Generales, porque no nos fiamos hasta verlo publicado en el BOE y lo han confirmado», insisten», lamentan desde el movimiento ciudadano. También inciden en que Rey votó en contra de la moción del PP para mejorar las ayudas en el Congreso. «Tuvo que ser Jorge Pueyo, diputado por Zaragoza, de un partido aragonesista como Chunta, el que sacara la cara por la provincia mientras Luis Rey se ponía de perfil en la comisión del Reto Demográfico de la que es portavoz», recalcan

Soria Ya vaticina «el enésimo retraso» en muchos de los proyectos de la provincia y trasladan su preocupación por cuestiones como los tramos de autovía pendientes de la A-11 y A-15; con la electrificación de la Soria-Torralba; con la conexión de la provincia a los nuevos corredores ferroviarios; con el Centro Nacional de Fotografía; con el CPD de la Seguridad Social; con la mejora del servicio AVE a Calatayud o con la presa del río Mayor. «Si habiendo presupuestos anuales no se ejecutan partidas, mal si además éstos se prorrogan», concluyen.