CC OO Soria acusa a los promotores de la asamblea de querer dinamitar el comité de Losán

Publicado por Irene Llorente Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Los trabajadores de Losán se reúnen este miércoles a las 13.00 horas en asamblea general para votar por la revocación o no de los representantes sindicales a propuesta de un grupo de empleados acusando al comité de permitir durante el proceso de negociación del ERTE que varios delegados se acogieran a privilegios que otorga la ley para no regular, primando sus intereses por encima del colectivo.

El secretario general de CC OO en Soria, Javier Moreno, cree que es el peor momento para revocar el comité cuando vienen días claves para los empleados de Losán, dado que el próximo 17 de abril se conocerá cuántos trabajadores se han acogido a la salida voluntaria de la empresa de los que se les aplicó un año antes una modificación sustancial para acogerse a una indemnización de 20 días por año trabajado con un tope de nueve mensualidades. Sin olvidar que el 2 de mayo finaliza el ERTE actual, con lo que habría que empezar a sentarse a negociar antes.

A juicio de CC OO lo único que se quiere es dilapidar un comité a las puertas de nuevas negociaciones y en un momento en el que la plantilla tiene que estar más unida que nunca. Porque “si está dividida a la única que beneficia es a la empresa”, sostiene Moreno.

No obstante, desde el sindicato oficios varios de CGT quisieron aclarar que Losán “no está detrás de esta revocación, desde este sindicato jamás nos prestaríamos a una artimaña así”.

Sí que aseguraron que los promotores de la revocación son afiliados de CGT, pero insistieron en que “se han conseguido más de 80 firmas y no son todos afiliados al sindicato”. De hecho, pusieron de manifiesto que si así fuera “seguramente las cosas serían de otra manera”.

Volvieron a incidir en que la revocación viene dada porque algunos miembros del comité se han acogido a privilegios que otorga la ley para no regular, primando sus intereses por encima del colectivo. “Desafortunadamente hemos tenido que negociar bastantes ERTEs y en ninguno ningún miembro del comité se ha acogido a estos privilegios”, aseguraron desde CGT.

Puntualizaron además que “uno de los delegados de UGT que se ha acogido a no regular, en el anterior comité estaba por CGT, así que si antes la empresa estaba estaba muy tranquila, ahora lo seguirá estando, pero lo que es seguro que en CGT no hubiera durado ni cinco minutos si se hubiera acogido al privilegio de no regular”.

Insistieron en que “no ha habido realización de horas extras como se demostró tras la denuncia a inspección de trabajo”.

Desde el sindicato CGT entiende que “ahora mismo la plantilla debería estar remando en la misma dirección para salvar los puestos de trabajo, pero no nos ha quedado más remedio que iniciar este proceso”.

En la asamblea de este miércoles a las 13.00 horas se llevará el punto del día de revocación del comité para proceder a la votación de la misma, que será de manera secreta, y debe contar con la mayoría absoluta del total de la plantilla de Losán.