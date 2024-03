El mal tiempo provoca cancelaciones que reducen la ocupación al 77%

Publicado por Ana Aparicio Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El tiempo inestable y la previsión de lluvias para los próximos días hace peligrar las reservas turísticas de última hora tan esperadas para los hosteleros de la provincia.

Las previsiones de la Asociación Soriana de Hostelería y Turismo difícilmente podrán cumplirse ya que a falta de un día para comenzar el puente, la ocupación media entre capital y provincia no sobrepasa el 77%. «No se han producido muchas cancelaciones pero tampoco se registran reservas de última hora por lo que no se podrán cumplir las previsiones que, en muchos sitios, pasaba por colgar el cartel de completo para los días del puente de Semana Santa, sobre todo desde el Viernes Santo», ha confirmado Beatriz Martínez, vocal delegada del comité ejecutivo de ASOTHUR y gerente del Virrey Palafox

A pocas horas del comienzo del puente de cuatro días de Semana Santa, la ocupación hotelera se encuentra al 86% en la capital y al 69% en la provincia. Martínez ha asegurado que "no pierden la esperanza" ni el optimismo por conseguir alguna reserva más de última hora. "Teníamos claro que los destinos turísticos están muy condicionados a la meteorología. La gente ya no prepara los viajes con antelación, no se quiere arriesgar. Esperamos que el tiempo nos de un poco de tregua estos días y los datos se animen un poco más porque el puente de Semana Santa es uno de los más esperados para los establecimientos sorianos". La restauración que, comenzó a formalizar las reservas del puente, también se ha visto influenciada por la climatología. «Los datos son un poco tristes. En Virrey, estamos al 75% y, solo el Viernes Santo, llegaremos al 76%. El fin de semana no pasaremos del 60%, un dato muy bajo para lo que estamos acostumbrados en estas fechas.

La repercusión económica de Semana Santa es muy importante para la provincia a todos los niveles. Los comercios llegan a duplicar sus ventas en el puente y la restauración se ve obligada a reforzar la plantilla para cumplir con la demanda.