Jornada de Educación Vial de la DGT para niños de 1º de Primaria del CEIP Infantes de Lara

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La Jefatura Provincial de Tráfico de Soria, dentro de las actividades de educación vial que organiza a lo largo del año, se ha centrado este martes en los más pequeños, los niños de 1º de Primaria del CEIP Infantes de Lara de la ciudad de Soria.

Los tres grupos de este curso han recibido charlas adecuadas a las edades de estos niños, en torno a seis años, y han realizado juegos con los que han aprendido a detectar comportamientos incorrectos en materia de seguridad vial.

Formación en educación vial en el colegio Infantes de Lara.HDS

En esta jornada, a la que ha asistido el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, acompañado por el jefe provincial de Tráfico, Sergio Gómez Dean, han podido también visitar una exposición de medios del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria, que incluía los vehículos que utiliza la Agrupación de Tráfico para detectar posibles infracciones que cometen los usuarios de las carreteras soriana al circular por ellas, como son una motocicleta y un furgón.

Estos niños se encuentran en un periodo propicio para la creación de hábitos, comportamientos y valores viales que redundarán positivamente en el desarrollo de una movilidad segura. Entre los juegos diseñados para estas edades hay cuentos, vídeos, talleres de dibujo o de percepción o guías del peatón y del ciclista, entre muchas otras cosas.

Así, se enseña a que no se puede cruzar cuando el semáforo está en rojo o que en la calle no hay que jugar en la acera o llevar animales sueltos puesto que se molesta a los demás peatones. Se les indica también de firma didáctica que en la parada del autobús, mientras esperan, no deben bajar nunca a la calzada y que deben subir al bus sin correr y sin empujar a los demás.

Mediante dibujos y posters, se explica que, por una carretera, no hay que caminar en grupo. Deben ir siempre de uno en uno. Y no deben circular por la noche sin reflectantes y, por supuesto, no pueden jugar en la calzada.

La guía para ir en bici comienza con una descripción del equipamiento de un ciclista que debe llevar prendas reflectantes como un chaleco. El casco es obligatorio para todos en carretera y también para los menores de 16 años en ciudad. Igualmente hay que llevar gafas que protejan del polvo y de los insectos y guantes que protegen en caso de caída.

Se enseña la equipación de la bicicleta, los itinerarios más recomendables y las reglas básicas como que para cruzar el paso de peatones hay que bajarse de la bici o del monopatín y las maneras en las que hay que señalizar los giros o las paradas.