Soria Ya afea a Serrano la crítica a los técnicos y dice que «el responsable de la inactividad de Diputación es él»

Soria Ya sale en defensa de los funcionarios tras las críticas lanzadas, de forma velada, contra los técnicos de la Diputación provincial por el propio presidente, Benito Serrano, y su portavoz en las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, asegura que el responsable de la marcha de la institución es él. Ceña reconoció sentirse «sorprendido» por las declaraciones de Benito que «critica a sus propios funcionarios», afirmó ayer el procurador soriano en rueda de prensa sobre la actividad de las Cortes regionales.

Como funcionario público –Ceña tiene su plaza en la Junta de Castilla y León–, dijo estar «ofendido de que culpe de la inactividad de la inactividad de la Diputación a los funcionarios». Enfatizó que «el responsable es él, el que tiene que prever la situación y contratar a personal si es necesario».

El responsable político de Soria Ya realizó estas manifestación a raíz de unas declaraciones de Benito Serrano a los periodistas, en las que reconoció que ha habido «errores muy puntuales» en el trabajo de algunos departamentos de la Diputación y que «lo veníamos viendo de hace tiempo, son problemas que se arrastran», aclaró.

Serrano dijo que no quería poner «el foco en nadie», pero sí mencionó la reciente dimisión de un técnico de informática. Dijo que la Diputación tenía programas propios y ahora depende de empresas externas, «habrá que revisar la RPT» y ver si el personal cumplía la titulación exigida, «entonces yo no estaba en Diputación, luego otros vienen a darnos lecciones y se ponen estupendos» , en referencia al PSOE.

También explicó que en la Junta de Gobierno del lunes se tenía que haber aprobado la memoria de tres centros Conet y uno se quedó fuera, porque alguien en su trabajo se equivocó, «no porque el equipo de Gobierno no haga su trabajo», puntualizó. Por otra parte, censuró que un técnico había devuelto una subvención por iniciativa propia «y eso no debe ser así , creo que el presidente de la Diputación debe saber si una subvención se devuelve o no». Serrano insistió en que no se quería «meter con nadie», ni «echar la culpa a nadie porque el presidente soy yo», pero agregó que como responsable tiene la obligación de arreglar «estas pequeñas cosas que veníamos viendo en el día a día de la casa, esto es una gran empresa que tiene que estar coordinada para funcionar».

En informática, indicó que hay una persona al frente que cumple con la titulación que marca la RPT . Además se ha creado un departamento nuevo para gestionar los fondos europeos al frente del que se han puesto técnicos formados, en el que se han incorporado 12 personas nuevas. Subrayó que en la gestión de los fondos europeos se debe ser cuidado «porque si te equivocas en un papel hay que devolver todo el dinero y concluyó en que no puede ser que un proyecto dependa de cinco departamentos porque quizá en el recorrido podamos tener algún fallo, por eso hemos hecho cambios».

Por otro lado, Ceña también llamó la atención sobre el hecho de que, según dijo, la Diputación provincial de Soria salga «al rescate» de causas defendidas por Soria Ya en las Cortes de Castilla y León y no salieron adelante por la oposición de PP y Vox. Citó como último ejemplo la iglesia de Quintanilla de Muño Pedro, que ahora recibe el apoyo de la Diputación. «No es la primera vez que la Junta lo rechaza y la Diputación lo acomete», mencionó Ceña. El último caso es la petición de ayuda económica para el club de atletismo Celtíberas, que pidieron, también para otros clubes, Soria Ya y la Unión del Pueblo Leonés, pero no fue aprobada. La institución provincial le concedió el lunes 22.000 euros.