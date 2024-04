Preacuerdo en Losán para que el ERTE se prorrogue 'sólo' hasta diciembre

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Preacuerdo en Tableros Losán para prorrogar el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) aún vigente hasta el 2 de diciembre de este 2024, seis meses más de lo estipulado actualmente. La propuesta inicial de la empresa lo llevaba hasta el 2 de mayo de 2025, con lo cual el punto de encuentro entre la compañía y el comité de empresa supone reducirlo a la mitad de lo planteado.

La asamblea de trabajadores de la planta de Soria ha dado su 'sí' a este preacuerdo, que se rubricará mañana viernes. No obstante no ha sido por unanimidad. De las 167 personas que componen la plantilla han acudido a la reunión algo menos de un tercio. Cuatro de cada cinco han aceptado la propuesta y el 20% restante, no.

Según confirmaron fuentes sindicales, se han establecido una serie de medidas para la aplicación del ERTE en Losán. Por ejemplo, el máximo de aplicación para cada trabajador será de 50% y habrá que preavisar con dos días de antelación como mínimo. También hay una serie de complementos económicos que oscilan entre los siete y los 13 euros según los días de aplicación. Las vacaciones y las pagas extra se mantendrán al completo.

Por otro lado, desde el comité de empresa se trasladó la preocupación por no tener previsión de reapertura para la sección de aglomerado. También reclamaron conocer las cuentas y las previsiones de la empresa.