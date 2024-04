El 75% de camareros cualificados abandonan el sector por la falta de incentivos

Publicado por Ana Aparicio Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Crear profesionales jóvenes en las escuelas para aumentar el prestigio del sector hostelero es uno de los factores clave para revertir la difícil situación que vive la hostelería desde hace años y que brilla por la ausencia de camareros y cocineros titulados ya que 7 de cada 10 abandonan el sector debido a la pérdida de atractivo.

La falta de profesionales es una realidad latente en todo el territorio nacional y que la provincia de Soria viene arrastrando desde hace varios años. Una situación desmotivadora que la Asociación Soriana de Hostelería y Turismo achaca a los bajos salarios y horarios inestables que dificultan la posibilidad de conciliar para los trabajadores. La solución propuesta por la Asociación recalca la necesidad de un cambio en la gestión del personal que posicione al trabajador en el centro del negocio.

Esta es una de la conclusiones derivadas del Informe 'Mejora de la gestión de las personas e imagen del sector para una mayor atracción y fidelización de los empleados el sector de la hostelería en Soria' que Asohtur, en colaboración con la consultora The Talent Point Group, elaboró hace unos meses para contextualizar la situación del sector y poner encima de la mesa soluciones efectivas para revertir esta realidad.

Unos resultados con los que coincide la directora del CIFP La Merced, MªEugenia Lafuente, quien resalta "la escasa vocación" de los jóvenes que conlleva una falta de relevo generacional. "En el sector de la cocina y la restauración ya no hay alumnos vocacionales y la pérdida de interés por este ámbito profesional es generalizada desde hace ya varios años", asegura Lafuente quien achaca el problema a la publicidad negativa que "resta atractivo al sector" derivada principalmente de las malas condiciones laborales. "Mejorar las condiciones laborales en hostelería es uno de los retos pendientes por el que llevamos luchando mucho tiempo junto con las asociaciones de profesionales del sector. La importancia de tener a los trabajadores contentos es la clave para conseguir una profesión más atractiva".

Este curso 2023/2024 el ciclo de formación básica en cocina y restauración impartido por el Centro de Formación Profesional La Merced, cuenta con 10 alumnos -se matricularon 12 y dos abandonaron- de los cuales 8 se encuentran cursando las prácticas en empresas hosteleras de Soria. El problema radica en que muy pocos de ellos continúan en el mercado laboral, este año estiman que tres, no por falta de empleabilidad ni salidas profesionales sino porque otros sectores son más atractivos para ellos. "Hace años, la figura del jefe de sala era muy importante para cualquier establecimiento hasta que llegó el boom de la cocina debido en gran parte al aumento de programas de televisión de este tipo. El papel del jefe de sala y del camarero quedaron relegados a segundo plano y el cocinero pasó a ser el protagonista", explica Lafuente aunque asegura que a día de hoy la pérdida de atractivo en ambos campos se ha equiparado. "Una de las soluciones pasa por poner en valor el trabajo del camarero o jefe de sala que es clave para ofrecer un buen servicio. Es un complemento imprescindible para el buen funcionamiento de cualquier negocio".

Sobre el reiterado reclamo de profesionales por parte de los empresarios del sector, la directora del CIFP La Merced señala la imposibilidad de cubrir esa demanda por "falta de alumnos interesados" que casi no llegan al mínimo para sacar adelante los ciclos de formación básica. "Siempre hemos ido de la mano con las asociaciones profesionales de empresarios y mantenemos comunicación directa durante todo el año porque trabajar juntos es la única manera de conseguir soluciones efectivas", asegura Lafuente quien recalca la importancia de "tener en cuenta la formación" y no contratar personal sin experiencia que es uno de los principales motivos por los que los alumnos no inician o abandonan estos ciclos de formación profesional. "Todos los factores están conectados. Si se demanda personal cualificado, uno de los requisitos de contratación debe pasar por tener una titulación. Es fundamental acabar con esa creencia de que para ser camarero no hace falta formación porque lo que realmente se consigue es dar un servicio que no es correcto".

Uno de los aspectos que más destacó Asohtur en su informe era la necesidad de adaptar el sector de la hostelería a los cambios en los hábitos de la sociedad para poder avanzar. Así, uno de los mayores retos planteados pasa por mejorar la conciliación de los empleados. Según apuntan las cifras, es una de las profesiones en las que más difícil resulta conciliar solo por delante de la pesca o el sector del transporte. Además, la precariedad de los sueldos, siendo los más bajos de media por hora solo superado por el sector doméstico, resta atractivo a esta profesión por parte de los jóvenes lo que conlleva a una gran pérdida del relevo generacional.

Ante este problema, muchas empresas han optado ya por buscar soluciones efectivas que permitan a los trabajadores poder compaginar su vida personal con el trabajo diario. "Optimizar las condiciones del sector es un reto muy importante que hay que conseguir entre todos. Una de las soluciones por las que han optado las empresas pasa por distribuir los turnos de manera que todos los profesionales puedan descansar por lo menos un fin de semana al mes. Son cosas sencillas pero que influyen mucho en el bienestar de los trabajadores", afirma Lafuente.

Aunque hay muchos aspectos que dificultan una óptima situación del sector hostelero, no todo es malo. "Trabajar de cara al público es complicado pero muy bonito. Es un sector que cuenta con muchas salidas profesionales y una empleabilidad muy alta porque el turismo es sin duda el motor de nuestra economía y debemos cuidarlo". Para conseguir devolver el atractivo al sector, desde La Merced apuestan por la realización de jornadas de difusión y puertas abiertas, colaboraciones con empresas y eventos que permitan a los alumnos y profesores implicarse y vivir experiencias diferentes e introducir las nuevas tecnologías y técnicas de vanguardia en su programa formativo. "Uno de los retos a los que nos hemos tenido que enfrentar son los avances tecnológicos y nuevas técnicas en este y en todos los sectores. Pero como dijo el gran Joan Roca, hay que conocer la cocina de puchero para poder llegar a la cocina de vanguardia".

Aunque la situación no sea la adecuada, la calidad de la formación profesional en Soria siempre ha sido muy reconocida. "Contamos con una de las poblaciones más envejecidas de España y es fundamental atraer el talento joven. Ganas e implicación no nos falta", concluye Lafuente sin antes destacar el «trabajo en equipo» que realizan con los empresarios. "Anualmente, nos exponen cuáles son las necesidades del sector y nosotros intentamos adaptar los programas de formación para cubrir esa demanda".