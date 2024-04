Soria alberga la fiesta de Castilla y León para fomentar el espíritu autonómico

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La fiesta de la Comunidad Autónoma se quedó ayer en Soria. Para celebrar la pertenencia a Castilla y León ya no hace falta ir a Villalar de los Comuneros, localidad vallisoletana donde, no obstante, tuvieron lugar los actos oficiales. En Soria hubo deporte, gastronomía, música y recordatorio del Estatuto de Autonomía, para resumir la esencia de la región, con el objetivo de fomentar el sentimiento de pertenencia a la Comunidad. «Es mucho lo que nos une, hemos logrado muchas cosas juntos, tenemos una Comunidad moderna y queremos seguir teniendo avances y mejorar la vida de los ciudadanos», recalcó la consejera de Educación, la soriana Rocío Lucas, que ayer fue la máxima autoridad en la celebración del 23 de abril.

Por primera vez, la ciudad de Soria albergó los actos del Día de la Comunidad, como hicieron el resto de capitales de la región. «La idea es que continúe en el futuro, es un día de Castilla y León y lo que pretendemos es que se celebre donde cada uno quiera, el que quiera ir a Villalar o bien opte por quedarse en su provincia», añadió la consejera, que participó en la marcha popular por el Espolón y la Dehesa junto a otros 300 aficionados, justo después de una carrera popular con un centenar de participantes, cuya inscripción se destinará a Asovica.

El acto institucional, que contó con representantes de los estamentos sorianos, se resumió con la lectura a cargo de dos estudiantes del Preámbulo del Estatuto en la plaza Mariano Granados, y una feria gastronómica con la aportación de Los Villares, El Toro arrocería y Más que dos, al ritmo de la actuación musical del grupo folklórico Celtibérica que imbuyó a todos en el espíritu autonómico. «En Soria hay un sentimiento de Castilla y León y lo que pretendemos es que se participe de ese sentimiento y que todos los que quieran lo hagan hoy con esta fiesta porque es de lo que se trata, de una fiesta de hermandad», recalcó Lucas sobre un sentimiento de Comunidad que el alcalde, Carlos Martínez, reconoció que en Soria es «muy justo».

«El sentimiento de Comunidad se genera cuando hay un compromiso de la Administración autonómica con la sociedad y como ese vínculo prácticamente no existe, se produce un alejamiento, no sólo el día 23, si no con todo lo que concierne a Valladolid», apuntó Martínez, quien añadió que «eso hace que no haya arraigado un día importante porque el marco de competencias autonómicas cada vez es mayor e incide directamente en el día a día de todos los sorianos. Lamentablemente, el olvido durante tantos años hace que no tengamos ese sentimiento identitario que tienen otros pueblos».

Según el alcalde, «la gente quiere compromiso y el amor no se demuestra con unos festejos, se demuestra en los presupuestos y sólo hay que ver los que tiene la ciudad de Soria. El compromiso y la voluntad de desarrollo se demuestra andando y en política con los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, más allá de las fiestas que puedan celebrarse, que son encuentros institucionales que hay que hacer pero no tiene que ver una cosa con la otra». En su opinión, «la identidad y el compromiso se demuestra a través del desarrollo de proyectos que generan luego oportunidades para la gente que aquí residimos y eso no lo arregla ni una fiesta ni dos».

La fiesta del 23 de abril se extendió durante la tarde con la feria gastronómica y la actuación del grupo soriano El guapo calavera.