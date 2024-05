La demanda hará subir las notas de corte que rozaron el 11 en Enfermería

Publicado por Ana Aparicio Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Llega la hora de la verdad. En tan solo 30 días, los alumnos de bachillerato se enfrentarán a la EBAU, unas pruebas que decidirán su futuro académico. Los próximos días 5,6 y 7 de junio, multitud de estudiantes de 2º de bachillerato de la provincia de Soria están citados por la Universidad de Valladolid para la realización de las pruebas selectivas fruto de las cuales podrán optar o no a una plaza en la Universidad.

Según el vicerrector del Campus Duques de Soria, José Luis Ruiz Zapatero, las previsiones sobre las notas de corte de los diferentes grados auguran una ligera subida en las ramas más demandadas como puede ser Enfermería, Ciencias del Deporte o Educación aunque las notas de corte exactas no se sabrán hasta la realización de las pruebas cuando se configuren en función de la demanda de plazas en cada grado y las notas obtenidas por los alumnos. «Las notas de corte oficiales no se pueden conocer hasta que no se realicen las pruebas selectivas ya que dependen de varios factores como la demanda de plazas de cada grado y las notas de las alumnos en dichas pruebas. La tendencia es que las ramas más demandadas como Enfermería o Ciencias de la Actividad y el Deporte oscilen entre un 9 y un 11 como máximo. Además, la demanda en los grados de Educación Infantil y Primaria está en alza por lo que las notas de corte podrían aumentar en este sentido», explica Ruiz.

El año pasado en el Campus Duques de Soria, la facultad de Ciencias de la Salud cifró las notas de corte más elevadas siendo de 10,860 en Enfermería y 9,590 en Fisioterapia seguida muy de cerca por la Facultad de Educación con el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte con un 9,380. El resto de grados universitarios del Campus se quedaron con un 5, la nota mínima para acceder a la plaza universitaria.

El grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte ofertado por la Universidad de Valladolid en el Campus Duques de Soria está en auge. Una rama que este año graduará a su primera promoción de alumnos y que cuenta con una demanda de casi 300 alumnos para tan sólo 40 plazas de nuevo ingreso. El próximo 7 de junio tendrá lugar el acto de graduación al que asistirá el rector de la Universidad, Antonio Largo, y al que están invitados diferentes autoridades de Soria.

El aumento de plazas ofertadas en este grado fue una de las peticiones que el alcalde Soria, Carlos Martínez, trasladó al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en su última reunión. El vicerrector del Campus de Soria muestra su conformidad con esta petición aunque asegura la necesidad de que «vaya acompañada de una financiación concreta destinada a la mejora y renovación de las instalaciones deportivas del Campus». Además, señala la gran inversión realizada por la Universidad de Valladolid en este sentido con un «aumento importante» del profesorado. «Debido a la alta demanda del alumnado, el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte cuenta ya con 18 profesores, 11 de ellos de vinculación permanente», afirma Ruiz

En relación a los exámenes de la EBAU, Ruiz vuelve a insistir en la importancia de lograr una «EBAU única» para toda España. «Es necesario unificar criterios y contenidos para garantizar la igualdad de posibilidades de los alumnos en el acceso a la universidad pública», reivindica el vicerrector aunque «sin vistas a que esta posibilidad pueda darse en un horizonte cercano». El acuerdo entre Gobierno y Comunidades Autónomas en este aspecto no llega aunque la petición es un reclamo de muchos profesionales del sector educativo desde hace muchos años. «Sería lo lógico que la Universidad Pública concediera igualdad de oportunidades a todos los alumnos independientemente de los territorios donde realicen las pruebas».

De esta forma, Ruiz asegura que Castilla y León es una comunidad que se ve perjudicada ya que la buena posición y el reconocimiento educativo con el que cuentan los alumnos no se ve reflejado en las notas de la EBAU por la complejidad de los contenidos a estudiar y de las pruebas que, a su vez, tienen el mismo valor en el resto de territorios.

Cambios en los exámenes

Este año, se han añadido algunos cambios en las características, diseño y contenido de la EBAU debido a la incorporación de los nuevos currículos de Bachillerato y al hecho de adaptar la prueba a la Ley de Educación. Así pues, como novedad, en este curso se presentarán a la EBAU aquellos alumnos que hayan estudiado la nueva modalidad de Bachillerato general, que fue añadida en la Ley de Educación del año 2020.

En el caso de las comunidades que no tengan lengua cooficial como es el caso de Castilla y León, los estudiantes tendrán que realizar el examen de Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II y la materia específica obligatoria de la modalidad que cursen. En cuanto a la cuarta materia, los alumnos tendrán que escoger entre realizar el examen de Historia de España o el de Historia de la Filosofía.

Nuevas instalaciones deportivas

La Universidad de Valladolid ya ha comenzado a trabajar en la elaboración del proyecto básico constructivo del polideportivo que fue presentado el pasado mes de marzo y que, desde la unidad técnica de la Universidad, ya están trabajando en ello. La inversión inicial de la UVA es de 250.000 ante un proyecto presupuestado por valor cercano a los 2.000.000 millones de euros por lo que según afirma el vicerrector del Campus de Soria, José Luis Ruiz Zapatero, «están abiertos» a la incorporación de nuevos socios para la financiación. «Hemos presentado el proyecto al Ayuntamiento de Soria, la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial y, aunque las buenas intenciones por todas las partes están encima de la mesa, necesitamos un acuerdo firme de colaboración para aumentar el presupuesto y poder dotar al Campus de Soria de unas instalaciones adecuadas», asegura Ruiz quien no descarta la futura incorporación de nuevos socios aunque, por el momento, afrontan el proyecto en solitario. «Cuando tengamos el proyecto básico de construcción finalizado lo volveremos a presentar y lo valoraremos con ellos en una nueva reunión con la intención de acercar posturas y conseguir que se sumen al proyecto tan necesario para Soria y para la Universidad».

El proyecto inicial contará con unas instalaciones de 5.500 metros cuadrados y la ubicación del solar se situará al final del último módulo del Campus Duques de Soria con el objetivo de «cerrar» así el recinto universitario. «Nos quedaría un Campus redondo», agrega Ruiz quien asegura que estas instalaciones podrían utilizarse en beneficio de todos los sorianos incorporando a la capital un nuevo polideportivo. «Si no logramos la colaboración por parte de las instituciones, la ejecución del proyecto será más lenta pero lo sacaremos adelante».

Según la financiación final que se consiga, el proyecto podría variar en cuanto a la instalación de graderío o la creación de espacios dedicados a la investigación para los estudiantes del grado de Deporte. «Dotar al Campus de Soria de unas instalaciones deportivas propias es necesario con vistas a un aumento de plazas en este grado».