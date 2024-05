El Ayuntamiento planea ‘extender’ el área de regeneración al Calaverón con un coste de 4 millones

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

«Satisfecho» tras la concesión de 3,5 millones de euros para el Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) de San Pedro-El Carmen –que movilizará un total de 6 millones con la aportación municipal y de los propietarios– el Ayuntamiento de Soria pretende que El Calaverón tenga también un programa de regeneración urbana. Un planteamiento que el alcalde, Carlos Martínez, ya había expresado con anterioridad. El Ayuntamiento pide que la Junta ponga los alrededor de dos millones de euros que ‘ahorra’ al no participar en la cofinanciación ERRP recordando que cuando el programa de rehabilitación aún era ARU el Gobierno autonómico aportaba el 30% del coste. Soria pondría otro tanto con lo que habría 4 millones para rehabilitar viviendas y afrontar mejoras de eficiencia energética en los edificios del citado barrio.

Este tipo de iniciativas de regeneración ha ido cambiando con el paso de los años de denominación. Inicialmente fueron las Áreas de Regeneración Integral (ARI) . Soria llegó a tener el suyo que movilizó más de 8 millones de euros. Después se pasó a las Áreas de Regeneración Urbana (ARU). Precisamente, la zona San Pedro-El Carmen inicialmente era un ARU y así se presentó en julio de 2020 en el propio Ayuntamiento de Soria con la presencia de la Junta a través de la Dirección General de la Vivienda. En ese ARU había una cofinanciación a tres partes con el Ayuntamiento y el Estado asumiendo un 35% del coste del programa cada uno y la Junta aportando el 30% restante.

Desde ese julio de 2020 hasta ahora han pasado 4 años y entre otras cosas el programa se denomina ahora Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP). También cambia la cofinanciación. El Estado, con cargo al programa de fondos europeos, pone 3,5 de los 6 millones totales (58,3%), el Ayuntamiento con fondos propios 1,8 millones (31,6%) y los propietarios que accedan a las ayudas los restantes poco más de 500.000 euros (10%) que completan el programa. En la ecuación desaparece el Gobierno autonómico, que sí ejerce de canalizador de los fondos. La ausencia de aportación de la Junta en las nuevas condiciones lleva al alcalde a solicitar que ese ‘ahorro’, estimado en 2 millones de euros, se deriva a poner en marcha un programa similar en El Calaverón que el Ayuntamiento completaría con una cifra similar.

«La readaptación del programa hace que haya un ahorro en la aportación de la Junta y lo que hemos pedido es intentar derivar esas aportaciones, más la que corresponda al Ayuntamiento, en el desarrollo de una rehabilitación integral de El Calaverón», resumió el alcalde. Al igual que el ERRP, el dinero se destinaría a apoyar las obras de mejora de accesibilidad, eficiencia energética y urbanización. «Tenemos que mirar a esa parte de la ciudad, hay muchos edificios de los años 60 o 70 y necesita un impulso de mejora», explicó

Martínez insistió en que la consecución del ERRP «no puede servir de excusa para retrasar la intervención en El Calaverón» y recordó que ya el Consistorio «con fondos propios» ha acometido actuaciones como Santa Clara, el entorno del parque –en ejecución– o la programada instalación de escaleras mecánicas. «Lo que pido a la Junta es que no ahorremos para no intervenir, ya hicimos un planteamiento de incorporar el Calaverón a San Pedro-El Carmen porque entendíamos que era una oportunidad para acelerar el proceso de transformación». «Necesitamos no estar solos, y eso significa que quien se ahorra ese 30%, en torno a 2 millones de euros, no pueden destinarse a las arcas autonómicas para otro sitio, si no un ARU específico o como se quiera llamar, con la aportación autonómica y con la municipal podríamos darle una vuelta importante», concluyó.

‘San Pedro-El Carmen’

Con respecto al ERRPSan Pedro-El Carmen la Junta de Gobierno dio cuenta de la ayuda de 3,5 millones concedidos a Soria. Tal y como publicó este medio en su edición de ayer y como está explicado con anterioridad, la previsión es que hasta 2026 se movilicen unos 6 millones de euros que permitirán actuar en unas 140 viviendas. El ERRP afecta a una zona delimitada de casi 120.000 metros cuadrados en la que hay 99 edificios y 794 viviendas susceptibles de recibir apoyos para medidas de eficiencia energética, rehabilitación y accesibilidad.

La idea del Ayuntamiento de Soria es que el programa pueda estar ya en funcionamiento de cara a finales de año. En estos meses la previsión es avanzar en una doble vía, por una parte en la creación de la oficina que gestionará el ERRPy por otra, se van a mantener reuniones con los propietarios y comunidades que pueden beneficiarse de las ayudas para que conozcan de forma precisa las subvenciones a las que pueden optar.

«Vamos a ver si somos capaces de generar o incorporar más cuerpo al departamento de Urbanismo de la ciudad y llevar la gestión del programa o ver si optamos por una oficina externalizada de gestión propia, tenemos que analizar que opción es más ágil», explicó el alcalde. Además, en la reuniones el objetivo es que los vecinos «sean conscientes y tengan la información de primera mano sobre el acceso a las ayudas y como puede variar el porcentaje si entran bloques enteros y dependiendo de las energías renovables».

«Tenemos que tenerlo muy claro, los propietarios y el Ayuntamiento, y por eso, de forma paralela a la creación de esa oficina, debemos tener esas reuniones para poder trasladar toda la información y que se pueda iniciar la preparación de los expedientes vayan avanzando con la agilidad que queremos», subrayó. En este sentido, recordó que al estar vinculado al programa de fondos europeos el ERRP de San Pedro-El Carmen tiene que estar terminado en tres años «por eso hay que ser ágiles en dar a conocer las ayudas y aprovecharlas».