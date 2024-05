Una emprendedora en El Burgo gana el concurso Lifting España 2024

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Laura V. Vidal se ha proclamado ganadora del concurso Lifting España 2024 Lash and Brown que se celebró el 11 de mayo en Valencia. Todo empezó hace unos cuatro años. «Soy de Salamanca, pero mi marido es burgense y al quedarme embaraza, nos trasladamos a vivir a El Burgo», explica. «Di a luz hace tres años y estuve bastante chunga. Un año de baja y cinco meses en cama. Yo soy auxiliar de enfermería pero toda esta situación que viví me hizo replantearme mi futuro...», indica esta joven emprendedora que continúa: «Siempre me ha gustado el mundo de la estética y realicé varios cursos sobre la materia para terminar, hace poco más de un año, abriendo mi propio centro en El Burgo».

Laura apunta que está «muy contenta» con la respuesta que está teniendo con la gente de El Burgo y de la comarca y agradece la apuesta por ella de su clientela. Pero si el sueño de abrir un negocio nuevo y que funcione en el plazo de un año fuera poco todo se ha disparado. Y es que, indica, «se pusieron en contacto conmigo dos jurados del certamen de lifting porque habían visto mi trabajo en redes sociales y me animaron a apuntarme al concurso». Laura explica que se lo pensó hasta el último día y al final se decidió a viajar «por vivir la experiencia y por aprender del trabajo de otras compañeras con más trayectoria que yo».

«Nos presentamos 200 participantes en diferentes categorías. En la mía, que fue la Master, seríamos concursando unas 50 personas». Y detalla: «Cuando llegas tienes 10 minutos para colocar el material y, después, una hora y 10 minutos para realizar el lifting con tinte a la modelo que te toca y limpiar e higienizar moldes». Laura explica que «el lifting de pestañas es un tratamiento que alarga y crea una ligera curva hacia arriba de manera natural y duradera, consiguiendo mayor longitud y espesor». El jurado apuntó que estaba «encantado con mi trabajo y valoró el resultado y la naturalidad», explica Laura que sigue en una nube todavía sin creerse lo que ha conseguido. No en vano este premio es un trampolín y en 2025 representará a España en el campeonato mundial de lifting que se celebrará en noviembre en Barcelona.

Este premio «me abre muchas puertas. Me da la oportunidad de conocer gente muy profesional, de colaborar con marcas, de que me conozca gente que hasta hace 15 días no sabía que yo existía... Es un trampolín», asegura y añade: «También me abre la puerta a Ucrania ya que las ucranianas son las mejores en esto y gracias a este premio podré formarme con ellas». De momento «voy a apostar por mi formación y a especializarme más en cejas y pestañas pero soy consciente de que vivo en El Burgo y hay que ser realista».

Laura apunta que «alrededor del 70% del lifting es gracias al trabajo y el material empleado pero el 30% restante depende de la pestaña de la persona y el cuerpo y las etapas hormonales afectan mucho y no siempre está igual por lo que hay veces que la pestaña sube más o sube menos». No todos los centros lo hacen, asegura, «pero yo soy fiel a mi misma y a mis clientas así que si a los 15 días de realizar el lifting ven que la pestaña está caída les digo que se pasen para hacerles un repasito de 10 minutos y dejarlas perfectas».

De momento, esta joven emprendedora afirma que está «contentísima» con lo que ha conseguido. «Cuando hice los cursos de estética fue como una vía de escape a la situación que estaba viviendo, por puro hobby. Soy sanitaria y mi idea era volver a trabajar en un hospital. Ahora no lo dejo del todo descartado pero voy a aprovechar y vivir todo lo que me está dando el centro de estética».

