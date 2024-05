Rosario Bermudo, la hijastra de la 'Duquesa Roja' en Soria: "Mi madre me dejó en el pueblo por no llevarme a la inclusa"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Este lunes ha arrancado en la capital soriana, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria, el juicio de Rosario Bermudo, hijastra de la duquesa de Medina Sidonia, conocida como la 'Duquesa Roja', una vez que el Tribunal Supremo la haya reconocido, después de un litigio de años, como hija de Leoncio González de Gregorio, el que fuera marido de María Luisa Álvarez de Toledo, enterrado en el cementerio de Quintana Redonda.

Bermudo ha llegado al palacio de los Condes de Gómara acompañada por su abogado, Fernando Osuna, y ha señalado sobre la cuantía económica que podría recibir, entre uno y dos millones y medio de euros "se verá cuando pasemos y se hable porque hasta ahora no sabemos concretamente las cosas. Son muchos años peleando y con muchas ganas de arreglar lo que no hemos podido, por un lado los que no han querido apoyarnos y por el otro, que hemos tenido que llegar aquí, y esperamos acabar. Todo se verá".

La hijastra de la Duquesa Roja e hija de Leoncio González al 99%, según las pruebas de paternidad realizadas tras la exhumación del padre en el cementerio de Quintana, ha reconocido sentirse "un poco nerviosa pero contenta porque por lo menos hemos llegado aquí. Donde estamos es que ni me lo creo, porque tanto tiempo y tanto tiempo se pasa, y luego hay una cosa y otra. Estoy contenta porque sabía que iba a salir e iba a salir bien".

Bermudo ha señalado también que "confío mucho en el abogado. Fernando Osuna nos ha ayudado mucho, es muy echado para adelante. Nos decía, 'venga que no hay que aflojar ahora, hay que seguir para adelante'. Pues claro, hay que seguir adelante siempre con la verdad y eso es lo que he pensado siempre".

También ha manifestado que "yo de siempre sabía que era su hija. Mi madre me tuvo que dejar en el pueblo por no dejarme en la inclusa, porque no tenía dónde llevarme. Ya cuando mis hijos han sido un poquito mayores me han ayudado y entre unas cosas y otras, hasta que hemos podido. Es que llevamos toda la vida dando vueltas, lo que pasa es que no me he podido permitirme nunca un abogado ni sabía que existía algo así. Con mis hijos y la ayuda del abogado hemos llegado creo que hasta el final".

Del mismo modo, ha confiado en que haya una resolución rápida porque "ya tengo muchas deudas que pagar". Su batalla judicial para ser reconocida como hija dura 10 años, aunque ella ha explicado que realmente se remonta 30 años atrás. "He ido a varios sitios y me decían '¡uy, con ese señor tan poderoso', que no me ha querido ayudar nunca. Yo no tenía ni un duro".

Por su parte el letrado ha señalado que Leoncio González de Gregorio, marido de la 'Duquesa Roja' "no quiso dejarle absolutamente nada y si fuera preterición intencional la cantidad sería más baja, sería 1,2 millones de euros. "Ella es hija, es una realidad incontestable. Es hija y tiene derecho a la herencia". Para el abogado, la clave para que acaben dándoles la razón radica "en la voluntad que tengan" y ha recordado que "las costas pueden ser muy altas. Si estamos hablando de un litigio donde como mínimo hay un 1,2 millones de euros, lo que cuesta el abogado y el procurador se puede poner, en el caso más favorable a los hermanos de Rosario, en 125.000 euros de costas, en primera instancia. Si vamos a la Audiencia Provincial y al Tribunal Supremo, esto en costas puede ser una cantidad mucho mayor. Y este factor deben tenerlo en cuenta a la hora de negociar".

Osuna ha hecho también un llamamiento: "Vamos a dejarnos de orgullos y cuestiones personales. Esta señora es hija, y como es hija, tiene que heredar. Fíjense si esto tiene peso y arraiga que viene de la época de los romanos, siglo II o siglo III, la legítima de los hijos, de los herederos forzosos, hace 2.000 años".

El momento clave de este proceso fue la exhumación de Leoncio, momento en que se acreditó al 99%, una vez practicadas las pruebas de paternidad, que Rosario Bermudo era hija del marido de la 'Duquesa Roja'. "Se exhumó y nosotros no queríamos, ni mucho menos, pero cuando se niegan los hermanos y los médicos forenses y los facultativos dicen que tienen que ir todos los hermanos, y no querían ir, solo uno, no todos, pues entonces no hubo otro remedio que decirle al juez que se exhumara, y el juez lo acordó. Y aquí llegó la prueba del 99%. Es que se dijo que se exhumó porque Rosario quiso. No. Rosario no. Ellos si se hubieran prestado, los cuatro (hermanos) a hacerse la prueba de ADN, no hubiéramos exhumado. Pero uno o dos se negaban, y no hubo otro remedio que pedir la exhumación".

En cualquier caso, el letrado confía en una rápida resolución. "El juzgado de aquí hasta ahora va muy rápido, a diferencia del de Madrid. Va rapidísimo. Presentamos la demanda hace tres meses y ya estamos aquí. Va bien".

El letrado ha ahondado en que en la jornada de este lunes se celebra la audiencia previa, una primera parte del juicio en la que "se plantean cuestiones técnicas y objetos del debate jurídico, los hechos problemáticos, los hechos controvertidos y después la proposición de pruebas, las pruebas que nosotros queremos proponer, si son testigos, si son documentos. Esa es la primera parte. Un acto procesal inicial más bien técnico".

Después vendrá la segunda parte, que serán ya las pruebas, el interrogatorio de testigos y demás, y después la sentencia. Este lunes se celebra la fase previa y, posteriormente, "dentro de un mes, dos meses o después del verano, en septiembre, será la segunda fase que es el juicio en sí, las pruebas".

Sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de conformidad, Osuna ha explicado que "puede haber conformidad con alguno de los hermanos por separado, no tiene que ser en bloque. Estamos abiertos a todo. De momento está demostrado que ella es hija, eso es una verdad incontestable, no se puede rebatir eso ya. El Tribunal Supremo ha dicho que es hija y como es hija tiene derecho a la herencia".

La primera demanda de filiación contra los hijos de la controvertida aristócrata se presentó en 2013. Leoncio González falleció a los 77 años en 2008. Y no fue hasta 2017 cuando el Juzgado número 77 de Madrid reconoció que Rosario Bermudo, natural de Écija (Sevilla), era hija del marido de la 'Duquesa Roja', fallecida en 2007 y denominada así por defender a los agricultores andaluces.

El hecho de que sea el Juzgado número 2 de Soria el que decida sobre la herencia de Rosario Bermudo, que actualmente reside en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz junto a su marido, es debido a que el bien de mayor cuantía de la herencia, que ya recibieron los hijos del duque de Medina Sidonia a su muerte, es el palacio de Quintana Redonda, que cuenta con 2.000 metros cuadrados en 14 hectáreas de terreno, valorado en su momento en unos cinco millones de euros.