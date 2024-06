Mantequilla de Soria: imprescindible aumentar la producción

Publicado por Irene Llorente Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Las dos ganaderías adscritas a la Denominación de Origen Protegida de la Mantequilla de Soria valoran el apoyo que ha mostrado la Diputación Provincial a los productores de leche y consideran que “llega en un momento crucial” para el futuro de esta figura de calidad que lleva años resistiendo con apenas 160 vacas. Porque aunque no hay unos mínimos que condicionen su mantenimiento, lo cierto es que el Consejo Regulador lleva años buscando soluciones para un sector, el de vacuno para producción láctea, que poco a poco está desapareciendo en la provincia, y reclamando ayudas a las instituciones, hasta ahora sin resultado.

De hecho, para el Consejo Regulador de la Mantequilla de Soria, órgano gestor de la Denominación, la principal prioridad ahora es precisamente el apoyo al sector primario, porque la producción solo puede aumentar desde el crecimiento de las explotaciones existentes o en su caso mediante nuevas iniciativas compatibles con los requisitos de la Denominación de Origen, un elemento que consideran “imprescindible” para la reactivación de la DOP. Por ese motivo, creen que desde este punto de vista “el enfoque de la ayuda es muy adecuado”.

También los ganaderos acogen la iniciativa de la Diputación de Soria “con ilusión”, ya que consideran que puede ayudarles a impulsar los nuevos proyectos que tienen planteados, porque de otra forma sería difícil de materializar y que gracias a estas ayudas podrían resultar atractivos para la inversión. Ahora esperan el contenido concreto de la convocatoria. El presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes de la institución, Iván Andrés Aparicio, indicó que se están dando los últimos flecos con el objetivo de que se aprueben en la próxima reunión, ya en el mes de julio.

El Consejo Regulador asegura que la Diputación Provincial desde el principio ha estado de forma directa o indirecta del lado de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Mantequilla de Soria. De hecho, se muestra “muy agradecido a la institución” que en este momento ha sido sensible a su inquietud por la estabilización de la producción de Mantequilla de Soria en los últimos años debido a la escasez de materia prima, que no es otra que la leche de la provincia de Soria.

Lo cierto es que “la DOP durante su trayectoria no ha sido ajena a la inercia decreciente del sector, pero ha sido capaz de mantener estas dos ganaderías que de otra forma probablemente ya habrían desaparecido, como el resto”, reconocen desde el Consejo.

De hecho, consideran que “las ayudas llegan a tiempo”, ya que “hay intención de continuar impulsando el producto desde el sector ganadero y la industria”.

En estos momentos hay unas 160 vacas de leche en producción entre las dos explotaciones inscritas y certificadas para la Mantequilla de Soria, Lactaso SL, vinculada a la Cooperativa Lechera Soriana y propietaria desde el 1 de enero de 2023 de la explotación de Francisco Vallejo en Ventosa de San Pedro, y los Hermanos Mediavilla CB, en Covaleda.

Ambas llevan desde 2018 sosteniendo la ‘marca de garantía’ en aras de sostener el producto para la Denominación, gracias a los casi 1,6 millones de litros de leche que produjeron a lo largo del año pasado, aprovechados al máximo para la Mantequilla de Soria que, con 70.000 kilos, está al tope de su producción. Una cifra que, pese a los intentos por mantenerse, ha descendido un 4% en cinco años; en 2018 fueron 74.000 los kilos de mantequilla elaborados.

Por el momento al Consejo no ha llegado ninguna iniciativa en firme para producir leche para la Mantequilla de Soria, si bien desde el órgano gestor esperan que estas ayudas “sirvan de reclamo a la inversión, como así lo manifiestan los propios ganaderos”. Cabe recordar que en 2020 hubo una propuesta para una vaquería en San Pedro Manrique, que planteaba una ganadería con 150 vacas, pero el productor se echó finalmente atrás. Le constan posibles iniciativas de crecimiento o ampliación que sí se plantean desde el sector ganadero, pero que el Consejo no conoce porque no hay nada concreto aún: “Veremos si las ayudas sirven para que se materialicen”.

No obstante, se muestra abierto a tender la mano a cualquier iniciativa de inicio o ampliación de actividad en la DOP, además de colaborar con las tareas de control a los operadores. “En lo que siempre ha enfocado su esfuerzo el Consejo, además de en promocionar el producto en la medida de sus necesidades, es en el diálogo con la Administración para transmitirle en cada momento las necesidades de la DOP”, señalan.