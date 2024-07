Rey emplaza ahora la mejora de las ayudas de funcionamiento a los nuevos presupuestos

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El secretario general del PSOE de Soria, Luis Rey, compareció ayer para hacer balance de la situación política tras las elecciones europeas y destacó los buenos datos del paro en la provincia. Además, avanzó que la posible mejora de las ayudas de funcionamiento llegará, en todo caso, en el marco de los presupuestos generales del Estado para 2025. Rey abordó también otras cuestiones como el 'Lexit', la Soria-Calatayud o la reapertura de la Soria-Castejón.

El pasado mes de mayo el propio Rey explicó una propuesta para mejorar las ayudas de funcionamiento vinculada a la creación de empleo. Esa propuesta llegaba días antes de la reunión entre la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, y las patronales. La reunión concluyó sin propuestas concretas. Ya en el marco de la campaña de las europeas Saiz visitó Soria reiterando que era momento de "evaluar" esas ayudas sin proponer o asegurar mejoras concretas.

Rey explica ahora que "la información es que si hay una modificación tendrá que ser con el Presupuesto" añadiendo que "esperamos que lo de los autónomos se resuelva antes y que con los presupuestos se mejoren las ayudas". El líder socialista incidió en que este son los términos en los que se habló con Saiz durante su visita a Soria y señalo que la elaboración de las cuentas del Estado para 2025 ya está en marcha y "va a avanzar rápido". La presentación podría llegar a finales de verano.

No obstante, cabe recordar que la cuestión presupuestaria puede verse de nuevo alterada por la resolución del Gobierno de Cataluña y los pactos del PSOE con los numerosos socios de Gobierno. "Debemos dejar pasar el verano y espero que los presupuestos incorporen las mejoras", insistió.

Conexiones ferroviarias

Rey también ofreció algunas novedades sobre aspectos vinculados a las conexiones ferroviarias de la provincial. Es el caso de la 'lanzadera' al AVE a través de VTC a Calatayud. El líder socialista explicó que hace unos días hubo una reunión con Renfe en la que se abordó la posibilidad de levantar el requisito del empadronamiento para ese servicio. "Dijimos que había que solucionarlo, que no tiene sentido, y ahora hay que buscar la fórmula legal para hacerlo porque no puede ser como se hizo la prórroga, con una orden", indicó. Rey aseguró que Renfe "nos da la razón y espero que no sea como a los tontos" reiterando que "no tiene sentido limitarlo cuando de media a lo mejor hay un viaje al día no tiene sentido limitarlo a los empadronados".

Con respecto a la Soria-Castejón, cuyo estudio debe presentarse el día 6 ante el Ministerio, Rey explicó que en la reciente reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente, se le trasladó la necesidad de que Soria acceda a la información "en cuanto se tenga" y se insistió en que "probablemente desde el punto de vista económico no sea favorable, pero hay que incorporar el concepto social".

Rey destacó la "receptividad" del ministro. "Me llevé una muy buena sensación de la reunión y creo que nos va a ayudar en esto", subrayó.

'Lexit'

Otro de los asuntos de actualidad es la moción aprobada por la Diputación de León, con el apoyo del PSOE, para la segregación de Castilla y León en dos Comunidades con la creación de la autonomía leonesa. Para Rey la situación en León "es consecuencia, y lo mismo pasa en Soria, de las malas políticas del PP". Desde el PSOE consideran a los populares responsables de "no vertebrar y generar un concepto de Comunidad". "Es una lástima que seamos la única Comunidad que no tengamos Ley de la Despoblación cuando es la autonomía que más población pierde", recalcó.

Rey advirtió que el PSOE de Soria "no está a favor de abrir melones territoriales" y apuesta por "combatir la despoblación". "Lo que hace falta es que la Junta cambie de signo, ya no aspiro a que el PP haga algo por este territorio, su teses es que cuanto menos seamos más toca a repartir, y lo que toca es tratar de cambiar ese Gobierno porque será la única oportunidad para León y para Soria", finalizó.