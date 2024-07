«Vemos un alto incremento de la delincuencia, sobre todo en la Zona»

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El turno de oficio es hoy por hoy uno de los quebraderos de cabeza en el Colegio de Abogados de Soria, por los bajos honorarios, pero sobre todo porque muchos servicios se quedan sin cobrar por falta de documentación del cliente. Pero no es el único, como señala la decana, Carmen Fernández, en el cargo desde hace seis meses, que lleva 18 años ejerciendo la abogacía, 15 en el turno. Les preocupan los juicios telemáticos, que motivan que la profesión en Soria se resienta porque cualquiera puede hacerlos desde fuera, y también la conciliación. Fernández asegura que las evidencias indican un aumento de los delitos en Soria, tanto de lesiones como de violencia de género, y por supuesto, los ciberdelitos, aunque esa tónica es general.

Pregunta. ¿A qué problemas se enfrenta la profesión de abogado en Soria?

Respuesta. El Colegio de Abogados de Soria lo conformamos 200 abogados entre ejercientes y no ejercientes y una de las problemáticas a las que tenemos que hacer frente es el turno de oficio, en el que somos 33 abogados, son los continuos y reiterados retrasos que sufrimos en los pagos de nuestros servicios. Hay actuaciones que se quedan sin cobrar y además pueden quedar archivadas por parte de la Comisión después de hacerlas por falta de documentación o lo que sea. Hay épocas en las que el Ministerio retrasa sus pagos a los abogados de oficio entre cinco y seis meses, percibiendo una media por expediente de 2,5 euros la hora. Hay actuaciones en las que asistimos a gente indocumentada, que no podemos ni tramitarle el expediente, porque están de paso o no tienen la residencia en Soria...

P. ¿Eso es una tónica general?

R. Está aumentando, porque cada vez son más los documentos que se exigen, que nosotros no tenemos pero puede que ni el propio cliente, debido precisamente a que está en esa situación de vulnerabilidad, no hacen declaración de la renta, no saben manejar un certificado digital para solicitar información a Hacienda... Esto lleva sucediendo años, pero los dos últimos han sido los peores y los más devastadores para los abogados que estamos en el turno. Del turno se sufragan muchos, es una fuente fundamental de ingresos para cualquier Colegio, y sobre todo uno tan pequeñito como es Soria. Cada vez se nos exigen más requisitos. La Comisión de Justicia Gratuita se reúne una vez al mes para ver qué expedientes van a ser reconocidos, cuáles devueltos, que se desestima la justicia gratuita porque no se cumplen los criterios, con los ingresos de renta. Nosotros en Soria asignamos abogado para casi todo, cuando se nos solicita, pero desde el Colegio hacemos la advertencia de que en el caso de que no se conceda la justicia gratuita se tiene que pagar al profesional.

P. Según los datos del Consejo de la Abogacía de Castilla y León en Soria se atendieron 913 asuntos del turno de oficio. ¿Son muchos los que no se registraron por esa falta de documentación necesaria?

R. No tendremos esos datos hasta final de año, pero notamos que se devuelven y nos van bajando los ingresos. Estamos prestando servicios y tengo compañeros que ni presentan a la Comisión, porque saben que no van a cobrarlo. Es un horror, porque si sólo tienes el carné, o el pasaporte, hay veces que con eso el expediente viene devuelto por falta de documentación. Además, hay que recordar que la ley del turno de oficio es del año 1996 y los baremos llevan años sin actualizarse, y el IPC ha subido el 18%. El Ministerio nos planteaba una subida del 2,5% y el Consejo de la Abogacía se negó a aceptar esa cantidad.

P. ¿Todo esto se ha reclamado al gobierno, cuál es la respuesta?

R. Como no están los presupuestos aprobados seguimos con todo congelado.

P. En otras provincias, los abogados están abandonando el turno de oficio, aunque en Soria no ha habido bajas.

R. Se están yendo en otros sitios porque son condiciones inhumanas. Es un régimen de cuasi esclavitud. Si estás en el turno estás obligada a ir y a comparecer en el plazo de tres horas cuando es detenido. Nos tenemos que poner en camino por ejemplo a Arcos de Jalón, o Medinaceli, o El Burgo... Con nuestros propios medios, sin ningún tipo de seguro que nos cubra. Eso nos pasa en el turno, pero hay más problemática, como el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral.

P. ¿Cómo llevan ese tema los abogados de Soria?

R. Todos los abogados estamos sometidos a plazos. Estamos haciendo juicios en agosto, porque para determinadas materias, lo que marca la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Proceso Laboral, o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hay periodos que son hábiles. Desde el Consejo estamos intentando que el mes de agosto sea inhábil a todos los efectos, como se consiguió el año pasado con Navidad. Porque si no no tenemos derecho a la desconexión digital. Nosotros no tenemos prácticamente vacaciones, puedes tener un cliente, no llegar a una conformidad e ir a un juicio penal en agosto. Nos gustaría poder tener cinco días sin notificaciones. En Soria cuando solicita un permiso por causas serias, no hay problema, pero en otros colegios, como Madrid por ejemplo, no están viviendo esa misma situación. Tienen un protocolo de amparo colegial que nosotros queremos aprobar en Soria, para que sea el Colegio el que apoye al compañero cuando solicite la suspensión porque no puede realizar un señalamiento. Aquí no tenemos multidespachos donde te pueda sustituir otro compañero, y además contratan a la persona, quieren que vayas tú al juicio.

P. ¿El hecho de que Soria sea un lugar pequeño, puede suponer una mayor presión sobre el profesional de la Abogacía?

R. Hay veces que sí. Cuando has actuado contra una persona, estás haciendo tu trabajo. Cuando viene alguien a encargar un asunto, estamos obligados a defenderlo. Que sufrimos a veces incluso descalificaciones. Yo creo que en otros sitios no ocurre tanto, pero Soria es un lugar pequeño. Madrid tiene un Colegio de 70.000 colegiados, son 40.000 los que estarán en ejercicio.

P. ¿Cuáles son los asuntos más delicados que el abogado del turno de oficio debe cubrir?

R. Sobre todo las violencias de género y las agresiones sexuales, además de los procedimientos de medidas administrativas contra resoluciones cuando se deja a los niños en desamparo, o la Junta les declara en desamparo, que provisionalmente priva a los padres de la tutela. Esos son francamente difíciles, y son temas que después te llegan personalmente. En el caso de las agresiones sexuales ha subido mucho la tasa. Ahí atendemos a la víctima y al presunto agresor, desde el turno de oficio o no. Las primeras asistencias por este tipo de delitos es verdad que son del turno de oficio.

P. También los ciberdelitos han aumentado de forma notable.

R. Ha sido tal la avalancha de ciberdelitos que es lo que más estamos llevando ahora a nivel de instrucción. Lo más complicado es la petición de pruebas, porque hay mucha suplantación de identidad, y es que lo hacen con una precisión que es increíble. Todos los delitos que se están cometiendo a través de las nuevas tecnologías son muy complicados, y se añade el problema de la inteligencia artificial. La abogacía también tiene que enfrentarse a muchos frentes.

P. ¿Cómo afecta la inteligencia artificial?

R. Hemos tenido debates dentro del Consejo de la Abogacía acerca de si la inteligencia artificial va a ser buena para nuestra profesión o no. Se podría dar el caso de que cualquiera pueda hacer un juicio a través de un sistema de inteligencia artificial. Además, el último Real Decreto que se aprobó para que todo fuera telemático nos causa daño en una ciudad como Soria. Cualquiera de fuera puede hacer un juicio de manera telemática, esté donde esté, y nosotros somos una provincia muy pequeña. Es cierto que en materia penal la declaración del acusado tiene que ser presencial, y los juicios se hacen presenciales, pero no todos los jueces opinan igual y permiten la celebración de juicios telemáticos. Eso supone que cualquiera de fuera, que está en todo su derecho, pueda hacerlo, y eso supone que el que ejerce la profesión en Soria se resienta.

P. ¿Ya se está notando esta circunstancia?

R. Sí, sí, sobre todo en asuntos mercantiles y civiles. A raíz de la pandemia se comenzaron a fomentar los juicios telemáticos, después no, pero con la aprobación del Real Decreto se ha vuelto a producir. Vemos en la relación de señalamientos todas las semanas que los letrados, incluso los procuradores, ya son de fuera. Cada día se ven más.

P. ¿Esa tecnología que busca el papel cero, les beneficia?

R. Para algunas cosas sí, pero para otras no. No es lo mismo hacer un juicio en sala, físicamente, porque la valoración inmediata afecta al derecho a la defensa. No es lo mismo ver declarar a alguien por videoconferencia que tenerlo presencialmente, porque, a mi modo de ver, pierde la esencia de lo que es un juicio. Luego es cierto que tenemos muchas incidencias con las versiones informáticas que nos han ido instalando desde el Ministerio. Queda mucho por hacer. La Justicia no da votos y no se invierte tanto en esa modernización que tanto promulgan.

P. ¿Hay relevo en el Colegio?

R. Sí, este año, para lo pequeño que es nuestro Colegio, tuvimos nuevas incorporaciones y nos constan más peticiones para el año que viene.

P. ¿La Justicia está ahora en el punto de mira de la sociedad?

R. Estamos asistiendo todos los días a procesos que son muy mediáticos. Hay casos que están alcanzando demasiada repercusión mediática y eso hace que los clientes se sometan ya a lo que denominamos penas de banquillo, con procesos muy mediáticos.

P. ¿Cómo valora el Colegio de Abogados los tiempos de la justicia en Soria?

R. En ese aspecto no nos podemos quejar porque hay juzgados que llevan más o menos retraso pero no como ocurre en lugares como Madrid, Sevilla... que un juicio social o laboral, o los procedimientos de familia, pueden tardar en salir año y medio. Lo que sí estamos siempre reivindicando es que Soria tenga otro juzgado más, porque todavía iría más ágil la Justicia.

P. Hasta ahora no se ha hecho mucho caso, porque es algo que lleva tiempo reclamándose.

R. Sí, me consta que la presidenta de la Audiencia Provincial, que es una gran profesional, está reivindicando ese quinto juzgado, porque no estamos asistiendo al mejor momento de la Justicia. Y está colaborando muchísimo con nosotros, facilitándonos todo tipo de medios, y haciéndonos la vida más fácil, porque sabe de la dureza en la que a veces ejercemos nuestra profesión.

P. ¿Cómo ha afectado la presencia de la cárcel? Porque había voces que auguraban un aumento de la delincuencia e inseguridad y que los abogados iban a tener más trabajo.

R. En un principio eso pensábamos pero no hemos visto el incremento tan destacado que esperábamos de los asuntos que nos entran de expedientes de vigilancia penitenciaria. Además, también se ha aprobado ya que podamos acceder a ver a nuestros clientes sin ningún tipo de barrera física, utilizando nuestros dispositivos móviles y nuestros ordenadores portátiles. El director de la prisión colabora mucho con nosotros y nos facilita. Al principio tardábamos tres cuartos de hora en entrar, porque ellos tampoco tienen todos los medios suficientes, y esa cárcel es muy grande. Tenemos establecido que todos los jueves los letrados puedan comunicar a través de videoconferencia, y esperamos que para septiembre ya tengan el espacio físico para que podamos entrevistarnos con nuestros clientes utilizando nuestros dispositivos para examen de documentación, preparación del juicio, del recurso o lo que sea.

P. Soria está considerada como una de las provincias más seguras de España. ¿Qué considera el colectivo de abogados que lo vive cada día?

R. Segura sí, pero estamos viendo un alto incremento de la delincuencia, y sobre todo en la Zona. Lo vemos por las asistencias. En San Juan sin ir más lejos y la agresión a machetazos. Cada fin de semana sí que asistimos a varios imputados por delitos de lesiones, porque hay muchas peleas, delitos de lesiones. Lo cierto es que ha ocurrido siempre pero ahora se ha incrementado.

P. Hace unos días, Vox defendía dos mociones en la Diputación y el Ayuntamiento y vinculaba inmigración ilegal y delincuencia. ¿Por la experiencia de los abogados, qué opina de esa afirmación?

R. Atendemos a cualquier tipo de gente y sin ningún tipo de discriminación. El derecho a la defensa está por encima de la nacionalidad del cliente.

P. ¿Pero observan que es la inmigración la que provoca ese incremento de delitos?

R. Hay de todo, no se puede generalizar.