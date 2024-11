Montes de Soria supera los 50.000 permisos para setas y boletus aunque la producción ya baja

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Las setas y los boletus comienzan a despedirse de la provincia de Soria, aunque no es extraño que las especies más resistentes como los níscalos lleguen hasta el puente de la Inmaculada y la Constitución. No obstante el balance, al menos en cuanto a interés, es positivo. Montes de Soria ha expedido 50.000 permisos de recolección en lo que va de año. Teniendo en cuenta que la provincia ronda los 90.000 habitantes y que no todo el territorio está regulado bajo este ente, la cifra evidencia el interés generado en otras zonas como Cataluña, Madrid o País Vasco.

La campaña micológica de otoño en Castilla y León da sus últimos coletazos, sobre todo, en Ávila, Burgos, León, Soria y Segovia, donde la fructificación comenzó antes y donde se observa un descenso pronunciado en la producción de las especies más populares como los boletus edulis y los níscalos, mientras en las provincias más occidentales de la Comunidad -Salamanca, Valladolid, y Zamora-, donde el arranque de las fructificaciones ha sido más tardío esta temporada, la producción para estas especies se mantiene, informa Ical.

El Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor) realizó un balance provisional y calificó de “buena” la campaña micológica de otoño, la más importante en cuanto producción, sobre todo para las provincias de Burgos, Soria, León y Segovia.

Los datos de expedición de permisos confirman este extremo. La Asociación Montes de Soria, que gestiona el parque micológico más grande de España, expidió 50.000 permisos en lo que va de año.

Cesefor destacó que este descenso de producción de níscalos y boletus en el norte de la Comunidad se compensa con la aparición de una gran variedad de especies típicas de final de otoño con alto valor culinario como el craterellus cinereus, el craterellus cornucupoides, (trompeta de los muertos), craterellus tubaeformis, cantharellus lutescens (angula del monte y trompeta amarilla), hidnum repandum (lengua de vaca) y tricholoma portentosum (capuchina). Estas especies anuncian el final de temporada y el inicio de la maduración y recolección de la apreciada trufa negra (tuber melanosporum).

La producción de setas silvestres en la provincia de Ávila es actualmente baja, aunque se espera un repunte significativo hacia finales de noviembre. Las previsiones meteorológicas indican temperaturas diurnas suaves y mínimas nocturnas por encima de los 0ºC, junto con una alta humedad en el suelo, condiciones óptimas para estimular la fructificación de las setas.

En los bosques de la provincia, será posible encontrar ejemplares de especies pertenecientes a los géneros boletus, lactarius, macrolepiota y sparassis, aunque todavía en cantidades limitadas. Las mejores zonas para la recolección serán aquellas con mayor retención de humedad, como los pinares, robledales y áreas cercanas a cursos de agua, donde las condiciones favorecerán un crecimiento más abundante.

En Burgos se registra un descenso en la producción micológica sobre todo de níscalos (lactarius deliciosus) y boletus que durante las pasadas semanas se pudieron recolectar de forma abundante, habiéndose registrado durante los inventarios desarrollados durante la última semana, numerosos ejemplares en mal estado y con un importante grado de parasitación.

También se pueden hallar otras especies muy apreciadas, las cuales mantienen su producción, como son la lengua de vaca, seta de carrerilla, parasol, angula de monte y capuchinas, entre otras especies.

Las condiciones meteorológicas de los últimos días y las previsiones para esta semana, con acumulación de precipitaciones y temperaturas adecuadas, mantienen de momento la producción de setas silvestres en la provincia de Salamanca en diferentes hábitats como son pinares, robledales, castañares y pastizales.

Así, se pueden recolectar especies de gran interés culinario del género boletus que aún siguen en producción, aunque menor medida y valores altos de producción de níscalos (lactarius deliciosus).

En Segovia, la producción de níscalos y boletus ha disminuido en gran parte de los montes de la provincia, especialmente en las zonas de mayor altitud y en masas de pino albar. Sin embargo, en áreas de menor altitud como son las llanuras de pino albar y pino negral, se encuentran zonas con producciones destacadamente buenas de níscalos.

Además de estas especies de gran interés para los recolectores, se están registrando producciones significativas de setas de cardo y de diversas especies comestibles pertenecientes a los géneros hydnum, craterellus y tricholoma, entre otros.

En Valladolid continua la campaña con una buena producción micológica La recolección de níscalos y setas de cardo continúa en cantidades significativas, aunque muchas de estas presentan un estado muy agusanado debido a las altas temperaturas inusuales para esta época del año.

En contraste, en los pinares de repoblación del norte de la provincia se observa una nueva brotada con ejemplares en óptimas condiciones sanitarias. Las previsiones meteorológicas para los próximos días indican temperaturas suaves, que no descenderán de los cinco grados, sin riesgo de heladas y con posibles lluvias que ayudarán a mantener la humedad en los suelos arenosos de la provincia.

Estas condiciones apuntan a la continuidad de la campaña en buen estado, siempre que el clima permanezca estable. Por otro lado, otras especies como las plateras (clitocybe geotropa) están emergiendo en grandes cantidades, mientras que la seta pie azul (lepista nuda) sólo está apareciendo de manera esporádica aunque se prevé que empiece a encontrase en las próximas semanas.

En Zamora se ha registrado un descenso en la producción micológica aunque persisten especies de interés comercial. En los robledales y encinares aclarados de la provincia, especies como el boletus aereus y la amanita caesarea aparecen de forma puntual, destacándose por su alto valor gastronómico.

Por otro lado, los pinares de la provincia están ofreciendo mejores resultados, con una buena producción de níscalos. También se empiezan a detectar especies como la lengua de gato en las zonas más húmedas de Sanabria.

Además, en los próximos días se prevé el comienzo de la fructificación de la apreciada lepista nuda (pie azul). Las previsiones son optimistas para las próximas semanas ya que, si las lluvias acompañan como auguran los pronósticos, se espera el regreso del boletus pinophilus en los montes de la provincia.