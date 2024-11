Los 5 vinos de Soria que cautivan y que te sorprenderán por menos de 30 euros

ROSELITO, DE BODEGAS ANTÍDOTO

Y de repente, el afamadotradicional de Soria se hizo un objeto de deseo tras pasar por la varita mágica de Bertrand Sourdois . Hermano pequeño del '', considerado en los últimos años como uno de los mejores rosados de España si no el mejor, 'Roselito' no se queda atrás por un precio bastante más aquilatado. El Albillo local y la Tinta Fina conforman un vino que entra con una facilidad pasmosa si se bebe bien. Equilibrio perfecto de dulzor para que no resulte empalagoso y se pueda tomar como acompañamiento ligero en una cena. Para la gente a la que el tinto le pueda resultar 'pesado', una opción más que interesante. Entre la temperatura de servicio, el menor grado alcohólico y su agradable sabor, seguro que no sobra. Por unos 11-13 euros, unpara llevar a un encuentro romántico o entre amigos y que se hable de acierto. Muy combinable con pasta, arroces, picoteo...