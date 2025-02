Masterclass sobre Miguel Delibes a los alumnos del Infantes de Lara

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Los alumnos de 5º de Primaria del CEIP Infantes de Lara tuvieron este jueves la gran suerte de poder conocer al nieto del escritor Miguel Delibes, cuya figura se encuentran estudiando actualmente. Germán Delibes se trasladó hasta el centro soriano para hablar a los alumnos de ‘El otro Delibes’ donde, además del literato puso el acento en la faceta más familiar y menos conocida del escritor. Ante la atenta mirada de los escolares, Germán Delibes realizó una masterclass sobre su abuelo respondiendo a todas las preguntas de los jóvenes que se mostraron de lo más participativos.

Su nieto explicó que ‘La sombra del ciprés es alargado’ fue el primer libro que escribió a los 27 años, logrando el premio Nadal en 1947, cerrando su vida literaria con ‘El Hereje’ dejando atrás un prolífico legado de más de 50 escritos. En todos ellos, explica Germán, su abuelo introdujo las tres píldoras que, en su opinión, no podían faltar en una novela: hombre, paisaje y pasión.

«Mi abuelo fue profesor, periodista y escritor», enumera Germán sus tres profesiones. «Acudió al Norte de Castilla con una carpeta llena de caricaturas, dibujaba realmente bien. Al director le gustaron y comenzó a trabajar en el periódico. No le pagaban mucho, pero lo compensaba porque le daban entradas para el cine y para el fútbol. Después fue ascendiendo y fue redactor y, también, director (1958-1963) en una época, la de Franco, en la que había que lidiar con la censura. A él le gustaba poner el acento en sus artículos en la situación de abandono de los pueblos de Castilla y de sus campesinos, que cobraban poco. Esto provocaba que Manuel Fraga le llamara todos los días para que no escribiera sobre ello y, al final, le invitaron a irse», indica. Este hecho provocó que escribiera ‘Las Ratas’ «aunque la censura no supo leer entre líneas siendo mucho más duro en la novela que en los artículos que terminaron con su salida del periódico».

Germán elige ‘Señora de rojo sobre fondo gris’ como su libro favorito. «Está dedicado a mi abuela, Ángeles, y sale mi nacimiento». Ángeles, indica su nieto, «fue su mitad y quien, cuando eran novios, le aproximó a los libros. Mi abuela murió en 1974 justo el año en que Miguel es nombrado catedrático de la Real Academia Española ocupando la silla ‘e’, tomando posesión en 1975 e impartiendo «un emotivo discurso».

Germán indicó que cuando su abuelo conoció a su abuela comenzó a firmar sus primeros escritos como MAX que vienen de Miguel, Ángeles y la X como incógnita de su futuro. Cada año, la familia intenta juntarse bajo el lema ‘La X somos todos’ y es que, asegura su nieto, «Miguel era muy familiar. La familia estaba por delante de todo lo demás».