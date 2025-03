Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Todo viaje tiene origen y destino, pero hay recorridos en que lo importante son las paradas, el periplo que va desde el inicio hasta el final del trayecto y el cómo y por qué se inicia. El que aquí se narra es un misterioso viaje, el que hizo parte del hábito con que fue enterrado un importante obispo, fundador de un conocido pueblo de Soria donde el prelado está enterrado, hasta acabar en un museo de Estados Unidos. La tela salió de El Burgo de Osma hasta encontrarla expuesta en un museo de Boston. Una travesía en la que media el océano Atlántico y los casi 5.500 kilómetros que recorrió. ¿O sería vuelo?

El patrimonio soriano está salpicado, al igual que otras provincias, de numerosos casos de expolios o de auténticas joyas que por incomprensibles decisiones acaban luciendo lejos de Soria. Quizás el más conocido es el caso de las pinturas de San Baudelio, pero no es el único. El Museo de Bellas Artes de Boston (Museum of Fine Arts) tiene en su colección un fragmento de la indumentaria de San Pedro de Osma, fundador de El Burgo de Osma y que está enterrado en la catedral oxomense.

Rica tela del hábito del obispo encontrada expuesta en Estados Unidos.HDS

Un proyecto de la Fundación Castilla y León recopila las piezas del patrimonio de Castilla y León que están fuera de la Comunidad y entre ellas destaca el citado fragmento. Según detalla Miguel Hermoso Cuesta, en la ficha de la pieza en Nostra et Mundi. Patrimonio Cultural de Castilla y León en el mundo, Fundación Castilla y León, 2025 se trata de un fragmento textil de arte islámico en el que lucen motivos animales y vegetales. El fragmento salió en 1933 de la catedral de El Burgo de Osma y hoy se encuentra en la citada pinacoteca americana.

Del análisis de la pieza se destaca que tiene una inscripción en los medallones menores, repetido de manera especular: "Esto se hizo en la ciudad de Bagdad, que Dios lo guarde". La historia de esta tela se resume casi en dos movimientos. Se tiene conocimiento que en el siglo XII está en la catedral de El Burgo de Osma. Ya en el siglo XX, concretamente en 1933, aparece referenciado en Nueva York, "en la colección de Herman A. Elsberg, quien lo vende en ese mismo año al Museum of Fine Arts de Boston por 14.500 dólares".

En la descripción que hace Miguel Hermoso se explica que "el fragmento de tejido almorávide del Museum of Fine Arts de Boston habría formado parte de la indumentaria con la que fue enterrado san Pedro de Osma (Pedro de Bourges, c. 1040-1109), obispo y fundador de la ciudad de El Burgo de Osma, en cuya catedral está enterrado". La pieza es un lampas de seda tejido "con una trama de hilos de seda rojos, verdes y ocres brocados con hilo de oro y presenta una decoración basada en filas de grandes círculos dobles, bordeados con un contario". En el centro de cada medallón aparece un motivo simétrico "con dos leones atacando sendas arpías afrontadas, cuyas colas se enroscan en torno al vientre de los felinos".

La amplia descripción incide en que "cada medallón incorpora otros cuatro menores dispuestos a intervalos regulares que simulan unirlo con los círculos adyacentes". Estos discos secundarios "están decorados con rosetas y una inscripción que reza 'Esto se hizo en la ciudad de Bagdad, que Dios lo guarde', la leyenda se repite de manera especular (muthanna), lo que constituye una rareza entre los textiles almohades conservados", según explica Hermoso.

Sobre el origen bagdadí no obstante hay algunas dudas. "Aunque a veces sea difícil establecer el origen de estos tejidos al menos la técnica de la que nos ocupa, que usa dos juegos de urdimbres y dos de tramas para crear respectivamente el fondo y el motivo decorativo, es exclusiva de al-Andalus, por lo que no hay duda acerca de su origen en el dar al-tirāz [telar real] de Almería, principal centro textil del al-Andalus almorávide, famoso en la época por sus imitaciones y falsificaciones de tejidos orientales, especialmente bagdadíes, que llegaban a confundirse con los originales, a lo que contribuía la inscripción mencionada", explica.

¿Un regalo diplomático?

En su ficha, Hermoso ofrece una explicación a cómo este tejido acabó formando parte del ajuar funerario del fundador de El Burgo de Osma. "La presencia de este tipo de obras en los reinos cristianos era usual, entregándose muchas veces como regalo diplomático o como pago por una alianza. Al-Maqqari en su Nafh at-tib min gusn al-Andalus (1629) recuerda que al-Mansur regaló a los condes cristianos que le ayudaron a saquear Santiago de Compostela en 997 dos mil doscientas ochenta y cinco piezas de diversas clases de seda hilada del Tirāz, veintiún mantos o túnicas de lana, dos mantos de ámbar, once de escarlata, siete tapices o cobertores y dos vestidos de brocado bizantino entre otras prendas, por lo que no extraña que dejaran una cierta huella en el arte peninsular, como revelan el mosaico del presbiterio de la iglesia abacial de Ripoll (s. XII) o parte de las pinturas murales de la ermita de San Baudelio de Berlanga (c. 1129-1134), relativamente cercana al Burgo de Osma".

Por último, se explica que "muchos de estos tejidos tan lujosos han llegado hasta nosotros en un estado fragmentario ya que su contacto con el cuerpo de un santo los convertía inmediatamente en una reliquia por eso eran considerados como objetos preciados. Tanto por su material como por su técnica, su origen y su historia, favoreciendo su propio carácter sagrado el que se hayan conservado hasta la actualidad".