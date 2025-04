La conexión de Soria a la Alta Velocidad se cifró hace una década en 1.000 millones

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El viejo anhelo de conectar la provincia con la Alta Velocidad ferroviaria lleva más de una década planeando por Soria. Una necesidad ahora acrecentada por el desarrollo de los grandes corredores europeos y una provincia que no quiere quedar de nuevo aislada. En cuestión de semanas el Ministerio de Transportes adjudicará el nuevo estudio para el corredor Torralba-Soria-Castejón que ofrecerá las alternativas a esa conexión en un plazo de 18 meses. No es la primera vez que se estudia. En 2012 ya hubo un informe de alternativas para conectar la Soria-Torralba a la Alta Velocidad, que no se conoció al detalle, y que incluyó hasta 10 posibilidades. El coste ya se disparaba hasta los 1.000 millones de euros. El Soria-Castejón también se ha estudiado, por separado, en 2024, pero el Gobierno no desvela su contenido.

Precisamente, ambos estudios serán entregados a la empresa adjudicataria del nuevo informe. Dentro del expediente de contratación se ha añadido ese estudio de 2012 que se titulaba Estudio de Alternativas de Conexión de la línea Torralba-Soria con la red de Alta Velocidad y lo ejecutó Tecopysa y MBG. Costó algo más de 500.000 euros y tras más de una década guardado en un cajón ha logrado resucitar.

Se trata de un estudio en profundidad dividido en 6 tomos y que incluye hasta 10 posibilidades de conexión de Soria con la Alta Velocidad. A grandes rasgos, las posibilidades se pueden dividir en tres grupos. La denominada «alternativa conexión» es la más modesta ya que apostaba por mantener el trazado original, pero proyectando una nueva conexión con la Madrid-Barcelona. Hay otras 2 alternativas que contemplaban modificaciones para alcanzar velocidades de entre 160 y 250 kilómetros por hora y las otras 7 propuestas ya apostaban por un «nuevo eje» adaptado a la Alta Velocidad alcanzando los 350 kilómetros por hora.

La alternativa de conexión establecía una inversión necesaria de 280 millones de euros, utilizaría un sistema híbrido y permitiría la conexión de Soria-Madrid –con una parada en Almazán de 2,5 minutos– en un tiempo de 1 hora y 46 minutos. El segundo bloque, que permitiría utilizar trenes Alvia, contempla que el viaje a Madrid tardaría como mucho 1 hora y 23 minutos, con parada en Almazán, y su coste oscila entre los 763 millones y los 890. Por último, las siete alternativas AVE, que situarían el tiempo de viaje a Madrid en el entorno de 1 hora, oscilan entre los 976 millones y los 1.114 millones de euros.

Hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Los costes reflejados en el informe se corresponden con una valoración realizada entre 2011 y 2102, es decir, hace más de una década por lo que esos costes hoy serán mucho mayores. La situación de la vía era diferente también a la actual. Ese estudio se hizo tras una primera fase de remodelación de la Soria-Torralba y en mitad de una segunda fase que terminaría paralizándose por completo por la crisis económica. Ahora la Soria-Torralba está completamente modernizada tras una inversión de unos 80 millones de euros que está próxima a finalizar.

Por tanto, el coste mínimo de unos 800 millones para alcanzar altas prestaciones y vía doble es orientativo, pero sí permite vislumbrar el tamaño de la inversión que será necesaria conectar Soria al AVE incluyendo la comprometida electrificación de Soria a Torralba, la conexión con la línea Madrid-Barcelona y un trayecto prácticamente nuevo para conectar la capital de la provincia con Castejón.

Alternativas

En el estudio de alternativas en aquel momento ya se advierte que el diseño de la línea «presenta parámetros limitados para soportar velocidades mayores a la actual», por ello se plantean diferentes posibilidades para conectar con la Madrid-Barcelona «mejorando el trazado y aumentando la velocidad».

La denominada «alternativa conexión» es la más ‘barata’ con una inversión de casi 300 millones y un tiempo de viaje con Madrid de 1 hora y 46 minutos. La conexión con la línea de la Alta Velocidad se realizaría mediante un «salto de carnero» –un tipo de bifurcación ferroviaria– con «curvas de radios amplios». El trazado seguiría hasta enlazar con la Soria-Torralba en «un tramo recto que permite realizar la conexión entre los límites de los municipios de Medinaceli y Yelo». Esta opción habilitaría un ramal entre Torralba y la conexión «formado por vía ya existente que seguiría en activo». Esta alternativa utilizaría un tren «híbrido» que permite transitar por líneas electrificadas y sin electrificar.

El segundo bloque de alternativas, con un coste de 750 y 900 millones, apostaría por trenes tipo Alvia. La conexión en ambos casos se establecería dentro del municipio de Alcolea del Pinar (Guadalajara) y la diferencia entre las dos alternativas que hay en este bloque es el radio. Un caso apuesta por radios mayores de 1.000 metros para alcanzar los 160 kilómetros por hora y otro por de 3.100 que habilitaría llegar a los 250. En estas dos posibilidades se contempla la electrificación de la línea con un coste de 120 millones. Los tiempos de viaje a Madrid, incluyendo parada en Almazán, oscilarían entre una hora y 13 minutos la más rápida y 1 hora y 23 minutos la más lenta.

El último bloque comprende siete propuestas, con un coste que ronda en todo caso los 1.000 millones. En todas estas alternativas se permitiría el uso de trenes AVE, hasta 350 kilómetros por hora, y contemplan la electrificación de la línea. Las diferencias entre esta siete propuestas están principalmente en las modificaciones del trazado de la Soria-Torralba y el punto donde se establecería la conexión con la Madrid-Zaragoza. En estas alternativas el estudio de tiempos no contempla parada en Almazán y sitúa el tiempo de viaje entre Soria y Madrid en el entorno de la hora.

Estudio

En cuestión de semanas el Ministerio de Transportes procederá a la adjudicación del nuevo estudio que comprende todo el corredor, desde Torralba hasta Castejón pasando por Soria. El contrato abordará «la reapertura de la línea ferroviaria Soria-Castejón, su continuidad por la línea Soria Torralba y su conexión con la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona». Precisamente esta misma semana, el martes, concluyó el plazo de presentación de ofertas por parte de las empresas y la primera mesa de contratación está fechada para la jornada de hoy. El sobre económico se abrirá a principios de mayo por lo que la adjudicación llegará en torno a finales del próximo mes o principios de junio. Desde ese momento, empezará a contar los 18 meses que ha previsto el estudio para completar la tarea, es decir, en el primer trimestre de 2027 se deberían conocer los resultados.