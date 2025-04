Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Soria correspondiente al mes de abril dejó una sesión tranquila, para los estándares marcados en las últimas sesiones, pero en la que volvió a quedar en evidencia los diferentes modelos de gestión económica que defiende los grupos políticos con representación en el Consistorio. Una sesión se informó sobre la liquidación presupuestaria de 2024 y en la que se aprobó el reconocimiento extrajudicial de casi 200.000 euros en facturas adeudadas por el Ayuntamiento.

El portavoz y responsable de la Hacienda local, Javier Muñoz, destacó que "todos los indicadores" de la liquidación presupuestaria, ya presentada por el equipo de Gobierno, son "positivos" y que posibilitan al Ayuntamiento "continuar con la prestación de servicios, la inversión, el empleo y la dinamización económica". Datos entre los que destajan el resultado positivo de 1,8 millones, el remanente para gastos generales de más de 10 millones y una deuda "contenida" al 52,69% de los ingresos y situada en los 24 millones. Una liquidación que muestra 19 millones con 15 millones en vía de ejecución y unos ingresos de 52 millones, el 75% de lo previsto. "Una seña del equipo de Gobierno como es la inversión que actúa como palanca de cambio y que ha colaborado en la rebaja del paro, el aumento de la afiliación y que el número de habitantes supere los 41.000".

La postura de la oposición es radicalmente diferente. Vox, a través de Fernando Castillo, no cuestionó el documento técnico, pero si la "interpretación política" recordando que el Presupuesto, con sus modificaciones, alcanzó los 80 millones mientras que la ejecución se limita a 53. "Hay un 26% de puro humo", aseguró. Asimismo, cuestionó la falta de ejecución en partidas como la asistencia social, o las "estratégicas" del PGOU o Valcorba "en las que no hay ni un euro". Castillo también llamó la atención sobre los 9 millones pendientes de cobro, con 5 ya incluidos como "saldos de dudoso cobro" apuntando que "se se recaudaran no sería necesario subir el IBI durante 10 años". Por último, cuestionó el "dinamismo" económico apuntando a los resultado negativos en indicadores como las plusvalías, el ICIO o el IAE en contraposición con el crecimiento de 200.000 euros en las multas "en un año en el que la ciudad es un caos".

La portavoz del PP, Belén Izquierdo, también fue explícita en sus críticas a las cuentas municipales que "no corrigen errores sino que los repiten". La líder popular insistió en la diferencia de 3 millones entre "lo que cobran y lo que ingresan" y que cada año "más deuda y hacen menos cosas". Izquierdo también destacó los 5 millones sin cobrar de los que 3,5 millones "probablemente nunca se cobrarán". Desde el PP se cuestionó que los "datos fríos" de la liquidación no recogen que las familias "pagan cada vez más impuestos" y que "los jóvenes se marchan". "Un desgobierno a media jornada", concluyó.

La sentencia sobre los jóvenes sirvió a Muñoz para iniciar su réplica con los datos globales de la Comunidad Autónoma. "Tienen bemoles que hable de jóvenes que se marchan, en Castilla y León, desde 1984 que gobierna el PP se ha pasado de 2,7 a 2,4 millones de habitantes mientras el país ha sumado 9 millones, son sus políticas las que echan a los jóvenes", subrayó.

El debate ya derivó en otras cuestiones como la deuda de la Junta "que es de 15.000 millones, el 100% del presupuesto" o el apoyo de Vox a la política arancelaria de Trump. "A ustedes lo que les molesta es que hagamos", certificó Muñoz incidiendo en que "les molesta que los datos son positivos y que nos permite continuar con nuestro proyecto".

Facturas

El siguiente punto del día fue el reconocimiento extrajudicial d créditos y la consiguiente modificación de créditos, la quinta de 2025, para cubrir el pago de esas facturas que en conjunto llegan a unos 200.000 euros. Si bien, hay elementos que no se cuestionaron las dudas se centran en 3 facturas, una correspondiente a comidas y bebidas de San Juan, el vallado de la Saca, ya denunciado por el PP, y un intervención de emergencia efectuará en la remodelación del Trinquete por 133.000 euros.

Muñoz defendió la necesidad de utilizar esta "herramienta presupuestaria" por "responsabilidad" en el pago de unos servicios o prestaciones que "efectivamente se han prestado y está justificado". Para Vox sin embargo es "el día de la marmota" y lamentó lo que a su juicio es un "abuso" de la figura. "¿Porqué no se hace bien?", lamentó indicando que la solución sería unos pliegos mejor ajustados para cuestiones como las comidas de San Juan.

Desde el PP se puso el foco en las tres facturas ya comentadas. Saturnino de Gregorio incidió en la "falta de previsión" en cuestiones como las comidas y el vallado de la Saca y en el caso del Trinquete recordó que el derrumbe que propició una actuación de emergencia se produjo en agosto de 2023 y la factura llega en enero de 2025, además, incidió que en el expediente la certificación no cuenta con firma técnica.

A pesar de los intentos de Muñoz recordando que el propio Saturnino de Gregorio utiliza esta fórmula en Golmayo y Vox lo ha apoyado en la Diputación el reconocimiento salió adelante únicamente respaldado por los votos del PSOE.

Ruegos y preguntas

En el turno de Ruegos y Preguntas hubo tres cuestiones planteadas por VOX relativas a la convocatoria del consejo de Urbanismo solicitado, la licitación del tren turístico y la reparación de la pasarela del Soto Playa. El alcalde, Carlos Martínez, respondió que "sí" se convocará el consejo de Urbanismo, reveló que la licitación del tren quedó desierta y volverá a publicarse y que en la cuestión de la pasarela se está en vías de contratación de un ingeniero para la "actualización" del proyecto. "Esperamos tenerlo lo antes posible".