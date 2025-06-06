Soria esquiva la 'ola de calor' aunque pasará de los 30 grados

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La nueva semana traerá el primer episodio 'serio' de altas temperaturas en este mes de junio y hay zonas de España que podrán superar los 40 grados. Sin embargo Soria se libra de la ola de calor y, aunque pasará de los 30 grados, será un refugio comparado con otros puntos. A partir del martes viene algún chaparrón, pero de momento sin riesgo de tormentas.

Las previsiones del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sí que apuntan a una subida sensible de temperaturas en todo el país, pero el caso de Soria la situación no pasará de un 'veranillo'. Para este fin de semana la tónica será de temperaturas mínimas en torno a los 10 grados, máximas de 25-26 grados, cielos soleados con alguna nube suelta y sin probabilidades de lluvia.

Como es habitual, puntos como Arcos de jalón pueden superarlo (hasta 29 grados), la zona de Almazán también puede irse por encima de esos valores (28) y en el norte habrá casos con cifras inferiores, como San Pedro Manrique (23) o Montenegro de Cameros (22). Cifras en todo caso llevaderas.

La subida se producirá a partir del lunes, y lo hará de forma sensible. Buena parte de la provincia puede rondar e incluso superar los 30 grados. Por ejemplo la previsión de la Aemet para Almazán, Berlanga de Duero y El Burgo de Osma se va a 31 grados, con 30 para la capital ó 32 para Arcos. Para combatir el calor, nada mejor que el Moncayo, con Ágreda a 25 y Ólvega a 26 grados.

El martes proseguirá la subida, con uno o dos grados de temperatura máxima más para cada localidad y temperaturas mínimas de unos 15 grados. Las diferencias entre las comarcas y pueblos de Soria se harán patentes con casos como el de Arcos de Jalón o Monteagudo de las Vicarías, donde las temperaturas irán de 18 a 34 grados.

Como novedad, ese mismo martes aparece posibilidad de lluvia aunque el cielo estará soleado durante buena parte del día. En un principio pueden ser chaparrones de poca intensidad y no hay avisos por tormentas. Con lo que habrá que tener más cuidado es con el índice ultravioleta. Dependiendo de la zona puede ser de 10 puntos (el límite superior de 'muy alto') o de 11 (extremo).

Para el miércoles y el jueves, últimos días con previsiones de la Aemet, las temperaturas máximas bajarán tres grados y volverán al entorno de 30 sin llegar del todo en numeroso puntos de Soria. Chubascos puntuales y mañanas templadas para un 'veranillo' que se aleja de los datos de 'ola de calor'. Eso sí, manga corta y ganas de acercarse a los ríos o a las terrazas no van a faltar en este refugio frente a los primeros pasos del verano climatológico.